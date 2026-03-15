El Gobierno estima que la inflación subirá en 2026: ¿por qué el cambio de perspectiva?

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Son varios los documentos que publica el Gobierno en los que hace un balance sobre la economía y lanza sus proyecciones para el futuro.

Uno de ellos es el Plan Financiero, que se publica en las primeras semanas de febrero, aunque este año se conoció el miércoles de esta semana. El documento responde cómo le fue a la economía en 2025 y qué se espera para el país de cara al 2026.

Entre las estimaciones más destacadas está la de la inflación porque demuestra un fuerte cambio en la visión del Gobierno entre junio de 2025 y marzo de 2026.

El más reciente documento muestra que las perspectivas oficiales la sitúan en 5,8 % para finales de 2026, por encima de la cifra registrada para finales del año pasado (5,1 %), mientras que el año pasado se esperaba que la cifra fuera menor al 4 %.

Se trata de uno de los puntos de mayor tensión, pues prácticamente todas las proyecciones de inflación dan por hecho que el aumento de precios será superior este año de lo que fue en 2025.

Las estimaciones de otras fuentes son menos optimistas. Por ejemplo, la mayoría de los analistas que participan en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 6,41 % para el final de 2026.

Una nueva perspectiva

A mediados de 2025, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) aseguraba que el retorno al rango meta del Banco de la República (entre el 2 y 4 %) “ha sido más lenta de lo esperado”, pero que no se evidenciaba un cambio en la tendencia de desaceleración.

Por eso, “las expectativas de inflación a doce meses y a finales de 2026 permanecen ancladas dentro del rango meta del Banco de la República, lo que confirma que la economía crece con una inflación bajo control”.

Pero ahora es inminente que no será así, sino que aumentará respecto a 2025, por lo que se seguirá alejando del rango deseado que marca el control de la inflación.

Aunque ahora hay nuevas presiones inflacionarias en el mundo, por cuenta de las guerras (especialmente en Irán por el incremento en los precios del petróleo y las afectaciones al comercio mundial), el elemento que ha tenido una mayor variación es el salario mínimo.

Y es que después de que el gobierno subiera el salario mínimo en un 23 % para este año, las proyecciones de inflación se dispararon.

Por ejemplo, las expectativas de inflación básica a diciembre de 2026 aumentaron al 6,7 % en enero desde el 4,6 % que estaba en diciembre. Un incremento de 210 puntos básicos en un mes, como destacó en entrevista con El Espectador Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

Desde las Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia y BBVA Research coinciden en que el aumento del salario mínimo todavía no se vio reflejado plenamente para febrero (cuando el IPC anual fue de 5,29 %). Por eso, en los próximos meses podrían intensificarse las presiones inflacionarias.

¿Por qué el cambio de opinión?

El Ministerio de Hacienda publicó unas aclaraciones sobre su cambio de perspectiva para este año respecto a la inflación. Estas son sus razones:

Factores externos: el conflicto en el oriente medio ha generado presión al alza de los precios internacionales del petróleo a nivel global, con posibles efectos sobre los precios locales a través de insumos especialmente para la producción agrícola y bienes importados de consumo intermedio y final. En un escenario de riesgo en el 2026, el precio del crudo podría alcanzar un promedio cercano a USD 79 por barril, alrededor de USD 20 por encima de las estimaciones anteriores. Factores internos: las condiciones climáticas extremas (fenómeno niña, niño y frentes fríos) que se reflejan en pérdidas de cosechas, alteraciones de los ciclos de siembra, afectación de vías y la pérdida de garantías financieras, generan sobrecostos y reducción en la oferta de alimentos, que pueden incrementar los precios durante el 2026. Costos de producción: los costos de financiación, de insumos y el aumento del salario, complementan la proyección de inflación de 2026 puesto que normalmente se trasladan a los precios finales de producción. “Con la política monetaria restrictiva del Banco de la República adoptada a inicios del año 2026 las tasas de interés en 100 puntos básicos, encareció los créditos para el sector productivo y los emprendimientos (créditos para moto y electrodomésticos para negocio)”, dijo el ministerio. Aumento de la demanda por mayor poder adquisitivo: el comportamiento de la inflación en enero y febrero muestra que el impacto del salario mínimo fue ajustado por las empresas con miras a un aumento de la demanda de sus productos gracias al mayor poder adquisitivo de los hogares y un mayor volumen de ventas.

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