Trump pide implicación internacional para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen de referencia. Foto: EFE - Octavio Guzmán

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El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este sábado a otros países que ayuden a garantizar el tráfico en el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado al inicio de una tercera semana de guerra contra Irán, que afecta prácticamente a todo el vecindario y en particular al Líbano.

“Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, envíen buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”, dijo Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social.

El presidente republicano, que libra la guerra al lado de Israel, dijo que confía en que “China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona”.

Antes, Trump había afirmado que Irán está “completamente derrotado”, amenazando con golpearlo “muy fuerte durante la próxima semana”.

El 28 de febrero Washington lanzó junto a Israel bombardeos a gran escala contra numerosas infraestructuras en Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei, una guerra que entró “en la fase decisiva del conflicto”, dijo el sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”, añadió Katz.

Ataque a la isla del petróleo iraní

El mercado del petróleo ha estado en el centro de la confrontación.

En Irán, Estados Unidos bombardeó la isla de Jark, a unos 30 kilómetros de sus costas, que alberga la mayor terminal de exportación de petróleo del país y es clave para su economía.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump dijo haber “destruido por completo” objetivos militares en la isla, donde se escucharon hasta 15 explosiones, la agencia de noticias iraní Fars negó que hubiera infraestructuras petroleras dañadas.

En respuesta, Irán avisó de que atacará instalaciones de empresas estadounidenses en la región del Golfo si sus instalaciones energéticas están dañadas.

“Irán responderá a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas”, señaló la TV estatal iraní citando al ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchia Araqchi.

El estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente el 20 % de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán, que sin embargo dijo estar cooperando con algunos países para dejar pasar sus barcos.

En este sentido India anunció el sábado que dos buques con bandera india lo habían cruzado.

Desde que comenzó la guerra el precio del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, se ha disparado más de un 42 % hasta situarse en torno a los 100 dólares.

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