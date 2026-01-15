Petróleo pierde piso: ¿por qué el Brent cayó con fuerza y qué implica para Colombia?

La baja reduce ingresos fiscales y presiona a Ecopetrol, mientras Petro anunció que comenzará a bajar el precio de la gasolina en Colombia, en medio de déficit elevado y cuentas pendientes del FEPC. Foto: Agencia Bloomberg

El precio del petróleo volvió a moverse. Este jueves, el crudo Brent, la referencia para Europa y buena parte del mundo, cayó 4,15 % y cerró en USD 63,76, un giro abrupto después de cinco jornadas de alza que lo habían llevado por encima de los USD 66.

La caída tuvo un detonante claro: la inmersión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirmó haber recibido garantías de que la matanza en Irán se está deteniendo. Esto alivió el temor a un choque militar inminente en el Golfo Pérsico, un riesgo que se plantó como el principal combustible de la reciente subida del petróleo. Al disiparse, el precio perdió soporte.

En el mercado, ese sobrecosto se llama prima de riesgo geopolítico, una especie de precio extra que los inversionistas pagan cuando temen que una guerra, sanciones o bloqueos interrumpen el suministro. Situación similar a la que ocurrió tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com, dijo a EFE que “los precios caen hoy tras descartarse una acción militar inmediata de EE. UU. en Irán, lo que reduce la prima de riesgo”.

Un mercado saturado

La geopolítica empujó el precio hacia arriba, pero el mercado tiene una sobreoferta para este año, con más producción entrando desde países fuera de la OPEP+, como Brasil, Guyana, Argentina, Canadá y Noruega, mientras la demanda global avanza con menos fuerza.

Los inversionistas cautelosos mantuvieron posiciones, conscientes de que hay más petróleo disponible que lo necesitado en el corto plazo.

¿Y Colombia dónde queda?

Por un lado, petróleo más barato reduce ingresos fiscales y presión sobre Ecopetrol, en un momento en que el Estado enfrenta déficit elevado y restricciones presupuestarias. Cada dólar que cae el Brent es un dólar menos por barril importado.

Por otro lado, hoy el presidente anunció que pretende bajar el precio de la gasolina en Colombia, un giro frente a la política de los primeros años de su gobierno, cuando desmontó gradualmente los subsidios para cerrar el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) heredado del gobierno Duque, quien lo congeló en la pandemia para evitar el golpe a los consumidores.

“Comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, escribió Petro el jueves en una publicación en X.

La decisión llega con un salario mínimo que subió 23 % y con presiones inflacionarias que, por ahora, se mantuvo similar a la del año pasado (5,1 %), cumpliendo cinco años por encima de la meta del Banco de la República (3 %).

También con un déficit fiscal que sigue alto y con un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado en 2008, y que arrastra cuentas pendientes.

Ese fondo fue diseñado para amortiguar las subidas internacionales del combustible. Durante la pandemia, los precios se congelaron y el faltante lo cubrió Ecopetrol, a la espera de reembolsos del Estado. A finales de septiembre, el Gobierno aún debía a la petrolera COP 3,3 billones.

Al cierre de 2024 el Gobierno logró cancelar COP 57,3 billones correspondiente a deudas que se arrastraban desde 2022, lo que lo convirtió en insostenible.

“El resultado fue un subsidio a los más pudientes, a los combustibles fósiles, para propietarios de vehículos que no lo necesitaban”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Para lograrlo, “actualizaremos la fórmula del etanol, corrigiendo distorsiones y alineando su precio a criterios técnicos y de mercado”, añadió.

Pero la gran interrogante: si el precio del petróleo baja y hay menos ingresos fiscales, y la gasolina promete disminuir, ¿cómo sostener los ingresos y controlar el déficit al mismo tiempo?

