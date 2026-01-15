Marcela Meléndez será la nueva directora ejecutiva de Fedesarrollo desde el 15 de febrero

Marcela Meléndez trabajó en el Banco Mundial como economista jefe adjunta para América Latina y el Caribe. Foto: LinkedIn

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Marcela Meléndez asumirá la dirección ejecutiva de Fedesarrollo a partir del 15 de febrero, en reemplazo de Luis Fernando Mejía, quien dejó el cargo tras siete años al frente de la institución.

El relevo llega a uno de los centros de pensamiento económico más influyentes del país y devuelve a Meléndez a una casa que conoce bien. Entre 2004 y 2009 estuvo en Fedesarrollo como subdirectora e investigadora senior, aunque el contexto que encuentra hoy dista mucho del de entonces.

Hasta ahora se desempeñaba como economista jefe adjunta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, una posición desde la cual se analizan —y evalúan— las políticas públicas de la región. Antes de ese cargo, lideró el área económica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, donde coordinó investigaciones sobre desarrollo humano, desigualdad y crecimiento.

Meléndez es Ph.D. en Economía de la Universidad de Yale y economista de la Universidad de los Andes. Su trabajo se ha concentrado en la microeconomía aplicada, es decir, en entender cómo las reglas, los incentivos y las políticas concretas influyen en el comportamiento de hogares, empresas y mercados específicos, más allá de los grandes agregados macroeconómicos.

A lo largo de su trayectoria, sus principales líneas de trabajo han sido el diseño y la evaluación de políticas públicas, la política de competencia y la regulación, así como la relación entre desigualdad y crecimiento económico.

De este modo, el liderazgo de Meléndez será crucial para el devenir de debates económicos con enfoque en los factores estructurales del crecimiento y en la calidad de las reglas que ordenan la economía.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.