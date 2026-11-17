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El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento de 0,5 % en el tercer trimestre de 2026.
La cifra estuvo muy por debajo de las proyecciones del mercado. Por ejemplo, la mayoría de analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo situaron esta cifra en 2 % para su variación anual.
Los analistas más pesimistas habían ubicado el crecimiento del trimestre en 0,8 % y, aún así, el resultado final sigue estando por debajo de estas proyecciones.
Este es el peor resultado para un tercer trimestre desde 2023, cuando se registró una contracción de -0,4 %, según los datos del DANE.
Vale resaltar acá que las cifras del tercer trimestre alcanzan a tomar un periodo después del terremoto del 10 de agosto, un evento que destruyó unidades económicas de todo tipo y en todo nivel, desde suspensiones en grandes fábricas, hasta el derrumbe de micronegocios de todo tipo.
La escala de la tragedia, han advertido analistas, puede impactar las cifras de crecimiento en el corto plazo, lo que ayudaría a explicar el abismal resultado del PIB para el tercer trimestre.
Pero, a su vez, los esfuerzos de reconstrucción también pueden representar un motor económico en el mediano y largo, especialmente en sectores como la construcción y el comercio.
El resultado del tercer trimestre hunde el desempeño del año. En la medición anterior (segundo trimestre), el crecimiento del año corrido para ese momento se ubicó en 2,9 %, muy cerca del potencial de 3 % actual que tiene la economía colombiana.
Con los nuevos datos, el año corrido se ubicó en 2,1 %, según la información del DANE.
Si se miran los datos mensuales del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el desempeño completo del trimestre es bajo, pero se ve un especial bajón en agosto, mes del terremoto, cuando la cifra del ISE registró una contracción de -0,6 % (inicialmente había sido calculada en -0,04, pero el DANE revisó su resultado este martes).
Una contracción en el ISE no se registraba desde abril del año pasado y los resultados para el mes de agosto desde 2024 venían mostrado cifras positivas, con 1,44 % y 2,8 %, respectivamente.
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Victor(61349)•Hace 4 minutosLos medios buscan tapar la realidad, lo que pasa con el PIB es el efecto abelardo y su séquito. Lo que realmente sucede, lo que dice la historia y las estadísticas es: 1. ¿Por qué parece que la economía "sube" tras una catástrofe? Cuando ocurre un terremoto, una inundación o una guerra, parece haber un "auge" inmediato porque las cifras macroeconómicas suben, el PIB se mantiene. En sus ensueños de fantasia, en sus actos comicos de circo, estan pensando en crecer a un 6%, se la estan haciendo
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Victor(61349)•Hace 5 minutosEl Producto Interno Bruto (PIB) mide el flujo de bienes y servicios producidos en un periodo, pero no resta la destrucción del capital existente (el stock). Si un puente se cae, el PIB no cae ese día; sin embargo, al día siguiente, contratar ingenieros, comprar cemento y pagar maquinaria para reconstruirlo sí suma al PIB. Este repunte aparente se impulsa por cuatro motores: Inyección masiva de liquidez: Llegan fondos de seguros internacionales, ayudas humanitarias, préstamos multilaterales, etc
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Victor(61349)•Hace 8 minutosModernización tecnológica ("destrucción creativa" forzada): Al reconstruir fábricas, redes eléctricas o carreteras destruidas, no se vuelve a instalar tecnología obsoleta de hace 30 años, sino infraestructura más eficiente, lo que puede elevar la productividad futura. El gato y sus analistas y su sequito, en sus lujurias narcisistas, estan soñando y lugubrando llevar el crecimiento al sies por ciento, tod les esta saliendo por la culata, el relato con USA e israel se termino, la guerra perdida