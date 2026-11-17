Este es el peor resultado para un tercer trimestre desde 2023,…

Los analistas más pesimistas habían ubicado el crecimiento del trimestre en 0,8 % y, aún así, el resultado final sigue estando por debajo de estas proyecciones.

La cifra estuvo muy por debajo de las proyecciones del mercado. Por ejemplo, la mayoría de analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo situaron esta cifra en 2 % para su variación anual.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento de 0,5 % en el tercer trimestre de 2026.

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El PIB del tercer trimestre sorprende por su mal resultado: esto dicen los datos

Este es el peor resultado para un tercer trimestre desde 2023, cuando se registró una contracción de -0,4 %, según los datos del DANE.

Vale resaltar acá que las cifras del tercer trimestre alcanzan a tomar un periodo después del terremoto del 10 de agosto, un evento que destruyó unidades económicas de todo tipo y en todo nivel, desde suspensiones en grandes fábricas, hasta el derrumbe de micronegocios de todo tipo.

La escala de la tragedia, han advertido analistas, puede impactar las cifras de crecimiento en el corto plazo, lo que ayudaría a explicar el abismal resultado del PIB para el tercer trimestre.

Pero, a su vez, los esfuerzos de reconstrucción también pueden representar un motor económico en el mediano y largo, especialmente en sectores como la construcción y el comercio.

El resultado del tercer trimestre hunde el desempeño del año. En la medición anterior (segundo trimestre), el crecimiento del año corrido para ese momento se ubicó en 2,9 %, muy cerca del potencial de 3 % actual que tiene la economía colombiana.

Con los nuevos datos, el año corrido se ubicó en 2,1 %, según la información del DANE.

Si se miran los datos mensuales del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el desempeño completo del trimestre es bajo, pero se ve un especial bajón en agosto, mes del terremoto, cuando la cifra del ISE registró una contracción de -0,6 % (inicialmente había sido calculada en -0,04, pero el DANE revisó su resultado este martes).

Una contracción en el ISE no se registraba desde abril del año pasado y los resultados para el mes de agosto desde 2024 venían mostrado cifras positivas, con 1,44 % y 2,8 %, respectivamente.

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