El S&P 500 también avanzaba, 4,7 % hasta los 7.231,63 puntos, igual que el Dow Jones Industrial Average, que subía 2,8 % hasta los…

La acción de Nvidia subía cerca de 33 % pasadas las 10:00 a. m., hora colombiana, de este lunes 23 de noviembre, después de que su junta directiva reintegrara a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, y daba impulso al Nasdaq Composite, el índice de mayor peso tecnológico, que ganaba 6,6 % a los 35 minutos de la apertura.

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El S&P 500 también avanzaba, 4,7 % hasta los 7.231,63 puntos, igual que el Dow Jones Industrial Average, que subía 2,8 % hasta los 49.499,93, mientras el Nasdaq llegaba a los 24.107,54 puntos.

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Los inversionistas salieron a buscar oportunidades de compra después de una semana en la que los principales índices de Wall Street cayeron entre 7 % y 10 %, en una crisis que comenzó en el sector de los semiconductores. El viernes 20 de noviembre la acción de Nvidia cerró con una baja de 14 %, en USD 125,53, y el Nasdaq perdió 5,28 %. Analistas ya anticipaban una sesión al alza, pero las ganancias se intensificaron cuando se conoció la decisión de Nvidia.

Ecos del regreso de Huang a Nvidia

Nvidia informó en un comunicado que su consejo de administración votó por unanimidad devolverle a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su franqueza y su capacidad de liderazgo.

Huang había renunciado el jueves 12 de noviembre, en medio de reportes sobre una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de espiar para China. La compañía dijo que información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos le permitió confiar en que su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional, aunque no identificó a esos funcionarios ni detalló qué le dijeron.

Harvey Jones, presidente del consejo, afirmó que Huang es la persona correcta para dirigir Nvidia y que su retorno responde a los intereses de accionistas, empleados, socios y clientes. Jones seguirá al frente del consejo, y Colette Kress, que ejerció como directora ejecutiva interina, continuará como directora financiera. "No puedo esperar para volver al trabajo", dijo Huang en el comunicado, en el que también agradeció al consejo, al personal, a los accionistas y a su familia.

La influencia de Trump y la presión de Silicon Valley

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había pedido públicamente a Nvidia volver a contratar a Huang, celebró la decisión como "correcta y apropiada". En declaraciones a CNBC, Trump dijo que había hablado con el consejo de administración de forma directa e indirecta antes de la restitución, y que a su juicio la junta actuó de manera responsable en una situación muy difícil.

Figuras de Silicon Valley como Elon Musk y el cofundador de Uber Travis Kalanick también presionaron por su regreso, junto con miles de empleados actuales y antiguos de Nvidia que firmaron una petición. Huang ha construido una relación estrecha con Trump desde que este volvió a la Casa Blanca en enero de 2025: visita Washington con frecuencia, lo acompaña en viajes al extranjero y negocia directamente con el Ejecutivo sobre las exportaciones de chips a China.

Los riesgos siguen ahí

Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, afirmó en declaraciones a AFP que los factores que han presionado a las acciones persisten. "Esos aspectos volverán a cobrar protagonismo, pero de momento se están dejando de lado debido al entusiasmo que ha generado la noticia sobre Jensen Huang", dijo.

La salida de Huang había avivado los temores sobre una economía estadounidense que depende del auge de la inversión en inteligencia artificial. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió el domingo en que el gobierno necesita saber más sobre las ventas en el extranjero de los chips de alta gama de Nvidia. Dan Ives, de Yorkville Ives & Co, sostuvo que perder a Huang al inicio de un nuevo ciclo de productos, con una búsqueda de director ejecutivo que probablemente se prolongaría hasta el próximo año, suponía un riesgo mayor para los accionistas, y que por eso la junta no tenía otra salida que traerlo de vuelta.

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