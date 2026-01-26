Entre la política y los negocios: claves de la relación Colombia-EE. UU. en 2026

Las rosas colombianas, protagonistas del Día de San Valentín, volverán a ser uno de los principales productos de exportación hacia Estados Unidos el próximo 14 de febrero. Imagen de referencia. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Uno de cada cuatro dólares que se mueven en la economía colombiana está ligado a la relación con Estados Unidos. Por eso, lo que pase este año entre ambos países será clave para las exportaciones, la inversión, el empleo y las remesas, según explicó este lunes AmCham Colombia.

Durante un foro, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, explicó que el contexto internacional de 2026 estará marcado por mayores tensiones comerciales y por un cambio en las reglas del juego, en un escenario que definió como “un año sin manual”.

Así está hoy la relación comercial

Lacouture explicó que Estados Unidos sigue siendo el principal ancla comercial de Colombia. Cerca del 30 % de las exportaciones del país tienen como destino ese mercado y, de ese total, el 66 % corresponde a productos no mineroenergéticos.

En el caso del sector agrícola, agregó, las ventas hacia Estados Unidos vienen creciendo a una tasa cercana al 13 %.

En materia de importaciones, señaló que el 23 % de los bienes que compra Colombia proviene de ese país y que cerca del 70 % de esos productos no se producen en el mercado local, por lo que son insumos clave para el desarrollo de distintos sectores de la economía.

La presidenta de AmCham añadió que la relación también es determinante para la inversión productiva. El 37 % de la inversión extranjera directa que llega a Colombia tiene origen en Estados Unidos.

A esto se suma el impacto directo en los hogares. Según explicó, el 53 % de las remesas que recibe el país proviene de Estados Unidos, un flujo que entra directamente al consumo de las familias y al movimiento cotidiano de la economía.

Todo esto, según AmCham Colombia, crea “cimientos importantes para el crecimiento económico y la modernización de Colombia”.

A separar comercio y política

Aunque Colombia y Estados Unidos han intentado mantener separadas las agendas política y comercial, Lacouture advirtió que en 2026 ya se empieza a sentir un mayor nivel de incertidumbre en la relación bilateral.

Lacouture explicó que Estados Unidos enfrentará este año lo que calificó como un “año de examen”, marcado por las elecciones de medio término (’midterms’) y por una agenda económica que podría traducirse en mayores presiones en temas como aranceles y comercio con distintos países.

Sin embargo, subrayó que la relación no parte de cero. “No hay un reinicio automático en las relaciones en 2026”, dijo, al señalar que todavía existe margen de maniobra para gestionar el vínculo bilateral.

La presidenta de AmCham advirtió además que los riesgos de un escalamiento en las tensiones con Estados Unidos no se limitan a eventuales aumentos arancelarios, sino también a fricciones comerciales y mayores costos en el intercambio comercial, como mayores inspecciones, demoras y nuevos requisitos en las aduanas.

Las prioridades de Estados Unidos con Colombia

Lacouture explicó que la relación con Colombia estará marcada por varias prioridades estratégicas para Washington, tanto en el plano económico como geopolítico.

Uno de los ejes centrales será Venezuela, un tema en el que, según dijo, existen puntos de encuentro entre ambos países en materia de estabilidad regional, seguridad y control de economías ilegales.

Otro frente clave será China. La presidenta de AmCham advirtió que la relación de Colombia con ese país, incluida su adhesión a la Ruta de la Seda, tendrá un peso importante en la agenda bilateral con Estados Unidos, en particular en proyectos de infraestructura crítica como puertos, metros y otros sistemas de transporte.

En materia comercial, señaló que ve “grandes oportunidades” para Colombia en el mercado estadounidense, en un momento en el que el país busca seguir ganando espacio en ese destino.

Dólar bajo y el reto para las exportaciones

En un momento en el que la tasa de cambio se ha mantenido por debajo de los COP 3.700, uno de los valores más bajos del último lustro, el dólar será una de las variables clave para la relación económica entre Colombia y Estados Unidos en 2026.

El sector empresarial ha sido el cimiento más importante que ha mantenido la relación”, dijo la presidenta del gremio al señalar que las exportaciones hacia Estados Unidos vienen creciendo y que las oportunidades para Colombia se mantienen.

Sin embargo, advirtió que un dólar más bajo plantea retos importantes para los exportadores.

En palabras de Lacouture, si bien Colombia puede mantener el mismo volumen de ventas al exterior este año, recibirá menores ingresos en pesos, por lo que será clave compensar esa caída con mayores volúmenes y nuevas oportunidades comerciales.

En el caso de las remesas, señaló que la tasa de cambio está determinada en gran medida por factores internacionales más que por variables locales, por lo que, según lo que han venido señalando los economistas, podría mantenerse en estos niveles durante un tiempo.

Lacouture agregó que uno de los primeros momentos clave del año será el próximo 14 de febrero, Día de San Valentín en Estados Unidos, cuando se espera un incremento en las exportaciones hacia la primera economía global, aunque advirtió que ese mayor volumen no necesariamente se reflejará de inmediato en mayores ingresos por cuenta de la tasa de cambio.

