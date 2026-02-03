Exportaciones cerraron al alza en 2025: Estados Unidos dominó como destino, China disminuyó

Estados Unidos fue el principal destino con 29,6 % del total, mientras China redujo su participación de 4,8 % a 3,3 %. Foto: Agencia Bloomberg

Las ventas externas del país mejoraron levemente al cierre de 2025, con exportaciones por USD 50.199,9 millones FOB, un crecimiento anual de 1,3 % frente a 2024, según el más reciente informe del DANE.

Después de un año previo en contracción, el sector externo volvió a terreno positivo. La comparación, por supuesto, dejó un cambio claro en los destinos del comercio nacional.

Estados Unidos remarcó su liderazgo como principal mercado, mientras China perdió peso de forma significativa. Al mismo tiempo, los combustibles vuelven a caer y el agro, las manufacturas y el oro salvaron el bote.

A primera vista, el crecimiento de 1,3 % podría parecer marginal. Pero sí es un alivio ante la fuerte caída en el principal rubro histórico de exportación del país. En 2025, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron USD 19.190,1 millones, con una caída de 17,9 % frente a 2024.

La reducción se explicó por dos productos clave:

Petróleo y derivados : -17,0 %

Hulla, coque y briquetas: -31,0 %

En conjunto, estos descensos restaron 20,3 puntos porcentuales al desempeño del grupo. Es decir, si la economía exportadora nacional hubiera seguido dependiendo casi exclusivamente del petróleo y el carbón, el año habría cerrado en rojo.

El crecimiento se sostuvo gracias a los vientos alegres del sector agropecuario, alimentos y bebidas, que registró exportaciones por USD 15.307,4 millones, con un aumento de 33,2 % frente a 2024. Tuvo dos motores

Café sin tostar : +70,2 %

Aceite de palma y sus fracciones: +83,6 %

De este modo, el agro no solo compensó la caída minera, sino que se convirtió en el principal ancla del crecimiento exportador.

Las manufacturas también aportaron. Con ventas externas por USD 11.058,8 millones, crecieron 4,8 %, impulsadas por productos químicos y maquinaria y equipos de transporte.

¿Adónde se fueron los productos nacionales?

En 2025, Estados Unidos concentró el 29,6 % del valor FOB exportado, afianzándose como el principal destino. Le siguieron Panamá, India, Brasil, Países Bajos, Ecuador y China.

Canadá y EE. UU. aportaron conjuntamente 3,0 puntos porcentuales positivos al crecimiento total.

China restó 1,5 puntos porcentuales, convirtiéndose en el principal freno por destinos.

La caída de las exportaciones a China se explicó casi totalmente por el desplome de las ventas de hulla, que cayeron 90,2 % en ese mercado, es decir, un problema de alta concentración en carbón.

En general, el valor de las exportaciones a Estados Unidos pasaron de 28,9 % a 29,6 %; a China fue lo contrario: de 4,8 % a 3,3 %.

Diciembre confirma la tendencia

Durante el último mes del año, las exportaciones sumaron USD 4.540,5 millones, también con un crecimiento anual de 1,3 %.

Ese mes se repitió el patrón de fuerte caída en combustibles (19,4 %) y crecimiento en agro (5,4 %).

El salto excepcional fue en Otros sectores (90,4 %), explicado casi en su totalidad por oro no monetario.

Estados Unidos volvió a liderar como destino, con una participación de 30,2 %, mientras que China volvió a aportar negativamente a la variación mensual.

El 2025 fue un cambio de pendiente. El sector externo dejó de caer, mientras se aceleró una recomposición que ya estaba en marcha. Colombia exportó más, aun exportando menos petróleo y carbón.

Eso no significa que el país haya resuelto su vulnerabilidad externa ni que la diversificación esté completa. El peso de unos pocos productos sigue siendo alto y el crecimiento total es todavía frágil. Pero el año mostró que el desempeño exportador ya no depende exclusivamente del ciclo de los combustibles.

Estados Unidos se consolida como ancla comercial, mientras China pierde relevancia en un esquema todavía muy concentrado en materias primas. El agro, por su parte, dejó de ser complemento y pasó a ser sostén.

