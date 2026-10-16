FMI advierte que las finanzas de Colombia son insostenibles y estudia cómo apoyarla

La situación de las finanzas públicas puede encarecer el dinero que necesita el Estado para cubrir sus obligaciones y reducir el margen disponible para otras prioridades del presupuesto. Esa es una de las preocupaciones que puso sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calificó de insostenible la trayectoria fiscal de Colombia y confirmó que estudia con el Gobierno distintas formas de respaldar sus esfuerzos de ajuste, incluido un eventual financiamiento.

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En una rueda de prensa este viernes 16 de octubre, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, señaló que Colombia tiene un déficit primario equivalente al 3,5 % del producto interno bruto (PIB), mientras que la deuda pública se sitúa alrededor del 60 % del PIB y continúa aumentando. “Esta no es una situación sostenible”, afirmó.

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El funcionario respondió a El Espectador sobre las lecciones que Colombia podría tomar de los ajustes fiscales realizados por otros países de la región y cuánto podría tardar el organismo en definir las alternativas de financiamiento. Vale señalar que la respuesta no estableció un plazo para tomar una decisión ni detalló un programa de crédito, pero confirmó que las conversaciones con el Gobierno avanzan.

El Fondo también advirtió que el crecimiento previsto para Colombia está por debajo de su potencial. Según las proyecciones presentadas esta semana, la economía crecería 2,2 % en 2026 y 2,3 % en 2027. “El potencial del país es mucho mayor”, señaló el funcionario, al insistir en que Colombia debería crecer más rápido.

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¿Qué está dispuesto a ofrecer el FMI?

El Fondo confirmó que enviará una misión a Colombia a comienzos de noviembre para continuar las conversaciones sobre las opciones y estrategias con las que el Gobierno busca corregir el desequilibrio fiscal. La información había sido anunciada por el Ministerio de Hacienda, lo que dará continuidad a las reuniones que el organismo sostuvo en Bogotá semanas atrás y a los encuentros técnicos posteriores en Washington.

El FMI describió las conversaciones como productivas y aseguró que considera que el Gobierno está comprometido con atender la situación fiscal. También señaló que el problema ocupa un lugar central en el debate público nacional.

Sin embargo, el organismo no ha definido todavía la naturaleza de su respaldo. “Estamos tratando de definir cómo apoyamos esos esfuerzos mediante asesoría en política económica, apoyo para fortalecer capacidades y un posible financiamiento del Fondo”, explicó.

Como contó este diario, el Gobierno solicitó la Consulta del Artículo IV, una evaluación en la que el FMI examina la situación macroeconómica de un país y sus planes de política. Ese procedimiento permite profundizar el diálogo con el organismo, pero no constituye por sí mismo una solicitud ni una aprobación de crédito.

Esa asesoría tiene unos beneficios: puede contribuir al diseño de políticas; el fortalecimiento de capacidades busca mejorar las herramientas institucionales para ejecutarlas, y el financiamiento supondría recursos sujetos a un instrumento y unas condiciones que todavía no se han detallado.

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El ajuste fiscal que Colombia todavía debe concretar

La advertencia del FMI llega mientras el Gobierno intenta cerrar las cuentas de 2026 y financiar el presupuesto del próximo año. Según las proyecciones de Hacienda, el déficit del Gobierno nacional central podría llegar a 7,2 % del PIB en 2026 si se ejecuta el recorte de gasto anunciado por COP 21,9 billones. Sin ese ajuste, subiría a 8,2 %.

Para 2027, la brecha es mayor. El Ministerio calcula que el déficit podría alcanzar 9,4 % del PIB si no consigue un ajuste estructural de COP 45 billones, que el Gobierno busca materializar mediante una ley de rescate económico. Si logra concretarlo, proyecta reducir el déficit a 7,2 % del PIB.

El déficit primario mencionado por el FMI no es exactamente la misma cifra: mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes de contabilizar los intereses de la deuda. El déficit fiscal total sí incluye ese costo financiero.

El problema no consiste únicamente en cuánto debe el Estado, sino en cómo consigue los recursos para cumplir sus obligaciones sin seguir ampliando el desequilibrio. En la discusión presupuestal de 2027, el servicio de la deuda está proyectado en cerca de COP 155 billones, alrededor de una cuarta parte del presupuesto. Al mismo tiempo, la inversión pública enfrenta presiones: en las cifras presupuestales compartidas para ese año, su asignación cae en COP 8,6 billones.

La presión se suma a las necesidades de financiamiento previstas para 2027. Las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en el contexto sitúan esas necesidades en unos COP 266 billones, cubiertos mediante una combinación de deuda interna y externa.

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De manera que cuanto más se prolongue el desequilibrio y más costoso resulte conseguir financiación, menor será el margen presupuestal para atender otras obligaciones. Por eso, el eventual respaldo del FMI podría ser relevante para las condiciones de endeudamiento, pero no sustituiría las decisiones internas necesarias para estabilizar las cuentas.

Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, dijo esta semana que Colombia necesita comenzar “urgentemente” la consolidación fiscal. El funcionario también advirtió que el ajuste no debería descansar únicamente en mayores impuestos. Es necesario contener el gasto público, que, según afirmó, “ha crecido considerablemente”.

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Crecimiento moderado e inflación persistente

La situación fiscal coincide con un panorama económico que ofrece poco margen para confiar en un crecimiento acelerado de los ingresos públicos. En su más reciente informe, el FMI redujo su previsión de crecimiento para Colombia en 2026 a 2,2 %, frente al 2,6 % registrado en 2025. Para 2027 espera un avance de 2,3 %, muy por debajo del 7 % que plantea el gobierno de La Espriella.

El organismo también elevó sus proyecciones de inflación: prevé que llegue a 6 % este año y a 5,7 % el próximo. En septiembre, la variación anual del índice de precios al consumidor fue de 6,29 %, más del doble de la meta del Banco de la República, fijada en 3 %. El Emisor elevó su tasa de interés de política monetaria a 12,25 %.

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Aún no hay una fecha fija respecto al posible apoyo del FMI a Colombia. Por lo pronto, las finanzas deberán manejarse con un cuidado al milímetro antes de precipitar aún más el déficit fiscal.

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