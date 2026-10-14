Poner en orden las finanzas públicas: el llamado urgente del FMI para países como Colombia

La inflación, advirtió Georgieva, sigue siendo alta en muchos países y por eso los bancos centrales han subido las tasas de interés, ejerciendo más presión…

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció que la resiliencia que hasta ahora ha mostrado la economía mundial estaría llegando a su límite. En una rueda de prensa desde Bangkok, Tailandia, en la que participó El Espectador , la cabeza del organismo advirtió que los “colchones” para enfrentar los choques energéticos y fiscales se están agotando.

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La inflación, advirtió Georgieva, sigue siendo alta en muchos países y por eso los bancos centrales han subido las tasas de interés, ejerciendo más presión sobre el servicio de la deuda. Este escenario llega, además, en un momento en el que el nivel de endeudamiento ha aumentado.

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El crecimiento económico, como señaló Silvana Tenreyro, directora del Departamento de Investigación del FMI, en la presentación del informe “Perspectivas de la economía mundial”, se está moldeando por dos tensiones: una “negativa”, por la guerra en Medio Oriente que ha generado un alza en los precios del petróleo y el gas, y otra “positiva”, por el aumento en la demanda con el auge de la inteligencia artificial. El Fondo estima que este año el PIB mundial crecerá 3,1 %, por debajo de la cifra del año pasado (3,5 %).

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Por ahora, reconoció Georgieva, el mayor golpe lo están sintiendo los países de bajos ingresos, los que importan energía y los que se están quedando por fuera del auge tecnológico.

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Llegó la hora de apretarse el cinturón

Los rendimientos de los bonos de economías avanzadas han llegado a niveles que no se veían desde hace años. El FMI explicó que se debe a varias fuerzas: la persistencia de la inflación, mayor demanda de los inversionistas, altas expectativas de crecimiento económico futuro por la inteligencia artificial y la situación fiscal.

“El aumento de los rendimientos de los bonos de referencia se está extendiendo a los mercados emergentes y a los países de bajos ingresos, presionando al alza los costos del servicio de la deuda. El problema se multiplica cuando los países son particularmente vulnerables por otras razones”, dijo la directora.

El llamado urgente que hace el FMI a los países, en palabras de Georgieva, es a “reparar las finanzas públicas antes de que las grietas se amplíen”. En el escenario actual, según el Fondo, hay que aumentar los ingresos, racionalizar el gasto y mejorar la gestión de las finanzas públicas.

Este miércoles, durante la presentación del Monitor Fiscal, Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, afirmó que Colombia necesita comenzar “urgentemente” el proceso de consolidación fiscal.

Para este año, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal de Colombia sería de 7,2 % si se materializa el recorte de COP 21,9 billones que anunció la cartera. Sin recorte, sería de 8,2 % del PIB, una cifra que supera la registrada en la pandemia.

En 2027, según los cálculos que se incluyeron en el Presupuesto General de la Nación, el déficit fiscal sería de 7,2 % del PIB si se logra, a través de la ley de rescate económico, un ajuste estructural de COP 45 billones. Sin ese recorte, el déficit alcanzaría un preocupante 9,4 %.

A finales de septiembre, Colombia solicitó ante el FMI la consulta del capítulo IV, un análisis profundo de la situación económica. Este es, además, el primer paso para explorar opciones de financiación con el organismo.

Valdés afirmó que en el caso de Colombia el ajuste no solo pasa por aumentar impuestos, sino que es necesario contener el gasto público que “ha crecido considerablemente”. “Las autoridades son plenamente conscientes de la situación y están trabajando intensamente para abordarla. Desde el FMI estamos colaborando estrechamente con ellas y tenemos plena confianza en que adoptarán las medidas necesarias”, aseguró.

El llamado a los bancos centrales

En materia de política monetaria, el FMI sugiere a los bancos centrales mantener “un enfoque absolutamente centrado en sus mandatos de estabilidad de precios”.

Georgieva dijo que el argumento a favor de endurecer la política monetaria es más sólido en los países en los que la inflación sigue por encima de la meta y la actividad económica es elevada.

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Para el caso de Colombia, ante una inflación que no cede, la junta directiva del Banco de la República aumentó la tasa de interés a 12,25 % en su última reunión. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, explicó que uno de los factores que están impulsando la inflación es, justamente, el petróleo, que durante varias semanas ha estado por encima de los USD 100 en medio de la guerra en Oriente Medio. A esto se suma el fenómeno de El Niño, que ya está impactando la producción agrícola, y el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos.

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Los riesgos de la inteligencia artificial

Sobre la inteligencia artificial, Georgieva dijo que, aunque promete más productividad, crecimiento y prosperidad, también tiene riesgos. A corto plazo, advirtió, podrían haber decepciones frente a las altas expectativas por los beneficios de la IA, con el riesgo de que se produzca una “corrección desordenada de los mercados”.

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Además, los ciberataques son cada vez más frecuentes. La directora mencionó el caso de Francia, en donde hackers afectaron la temperatura de refrigeradores en cientos de supermercados. Un riesgo para la estabilidad son los ataques a los sistemas financieros.

Para que la IA genere más empleos y oportunidades, agregó Georgieva, es esencial el papel del sector privado. De ahí que los gobiernos deban fortalecer la competencia, invertir en infraestructura digital y adoptar políticas laborales adecuadas.

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El Espectador seguirá informando desde Bangkok los principales debates y anuncios de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que finalizarán el 18 de octubre.