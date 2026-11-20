Lo primero que hay que decir es que el Decreto 1379 de 2026 lo creó como un…

Para atender una emergencia nacional se puede usar los mecanismos existentes o crear nuevos. Esta última fue la elegida por el Gobierno para afrontar las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto de 2026. Fue así como nació el Fondo Milagro el 9 de septiembre, casi un mes después del sismo. Su creación fue relativamente rápida; el movimiento efectivo de los recursos ha sido más lenta, de acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

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Lo primero que hay que decir es que el Decreto 1379 de 2026 lo creó como un patrimonio autónomo. Es una bolsa de recursos separada jurídicamente y destinada exclusivamente a la reconstrucción. No es una entidad pública con funcionarios propios ni opera bajo las mismas reglas generales de contratación de una entidad estatal.

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Para administrarlo, el Ministerio de Hacienda contrató directamente a Fiducoldex mediante un contrato de fiducia mercantil, a cambio de una comisión fija equivalente a 142 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, Fiducoldex no mantiene físicamente los recursos: el dinero permanece en la Cuenta Única Nacional, la caja central del Tesoro, hasta que corresponde realizar un pago previamente autorizado. Los primeros COP 624.656 millones se incorporaron al PGN el 17 de septiembre y provienen de un crédito contingente por USD 200 millones contratado con el Banco Mundial en 2025 para ser utilizado en caso de desastre.

El Observatorio explica que cuando el gasto lo realiza directamente una entidad pública, su ejecución queda registrada en los sistemas presupuestales y sus procesos contractuales deben publicarse conforme a las reglas aplicables. En un patrimonio autónomo como el Fondo Milagro, en cambio, el PGN puede registrar la transferencia al fondo como ejecución presupuestal aun cuando los recursos todavía permanezcan en la caja del Tesoro. A partir de allí, la trazabilidad sobre contratistas, pagos y beneficiarios depende en mayor medida de los mecanismos de información y publicación establecidos para el propio fondo.

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Creación y funcionamiento del Fondo Milagro

La diferencia entre ejecución presupuestal y desembolso efectivo se ve en la cronología:

El contrato de fiducia se firmó a comienzos de octubre El Gobierno anunció el inicio de operaciones del fondo el 7 de octubre Su Consejo Directivo se reunió por primera vez el 15, cuando todavía no se habían aprobado los manuales operativos y de contratación

El 23 de octubre se anunciaron hasta COP 332.102 millones para vivienda, COP 50.000 millones para demoliciones y COP 4.600 millones para recuperar negocios. Sin embargo, al revisar el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) el Observatorio encontró que, desde el 7 de octubre, Hacienda ya había registrado un compromiso por COP 624.656 millones a favor de Fiducoldex. Lo anterior no significa que el dinero haya llegado a los contratistas, constructores o familias damnificadas.

"Con la información pública disponible al 5 de noviembre, no encontramos un registro que permita establecer cuánto de esos recursos había llegado efectivamente a los territorios. Por ello, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana advertimos que recurrir a patrimonios autónomos puede generar una ruptura en la trazabilidad del gasto si no existen obligaciones suficientemente detalladas y oportunas de publicación sobre contratos, pagos y beneficiarios finales", advierten desde la U. Javeriana.

Una de las razones utilizadas para justificar mecanismos extraordinarios es la rigidez del presupuesto. Según estimaciones del O. Fiscal, el gasto flexible del PGN, es decir, aquel que puede reasignarse durante una vigencia pasó de representar el 12,9 % del total en 2023 al 9,5 % en 2025. El resto está comprometido previamente en rubros como el Sistema General de Participaciones, servicio de la deuda, pensiones, salud, nómina y vigencias futuras, a los que se sumaron COP 32 billones en rentas de destinación específica en 2025. Con un margen de maniobra tan reducido, responder a una emergencia mediante simples reasignaciones presupuestales resulta cada vez más difícil y aumenta la necesidad de buscar recursos adicionales.

Aquí aparece una paradoja: los fondos pueden ser una respuesta a la rigidez presupuestal, pero también pueden contribuir a aumentarla. El análisis académico encontró que, entre 2015 y 2024, los giros del PGN hacia fondos extrapresupuestales pasaron de COP 10,9 billones a COP 25,7 billones, un crecimiento cercano al 136 %.

"Además, un instrumento creado para responder a una coyuntura puede permanecer durante años si desde su origen no se define una fecha de cierre. El Fondo Adaptación es un ejemplo. Nació en 2010 para reconstruir las zonas afectadas por La Niña, pero el decreto que lo creó no estableció un plazo de terminación y los planes de desarrollo de 2015 y 2019 ampliaron posteriormente su objeto hacia la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. 16 años después continúa recibiendo recursos", sostiene el Observatorio.

El caso del Fondo Milagro deja una lección que va más allá de esta emergencia.

Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana reiteramos que un presupuesto en el que la mayor parte del gasto está comprometida de antemano reduce la capacidad de reaccionar ante eventos inesperados y puede llevar a los gobiernos a crear nuevos instrumentos para conseguir y ejecutar recursos. A su vez, los fondos que nacen sin reglas claras de terminación pueden permanecer en el tiempo, recibir nuevas funciones y contribuir a hacer aún más rígido el presupuesto.

El problema se agrava cuando el traslado de recursos hacia estos mecanismos rompe la trazabilidad entre lo que registra el presupuesto y lo que finalmente reciben contratistas, territorios y damnificados. Romper ese círculo requiere reglas claras para crear fondos: justificar por qué los mecanismos existentes son insuficientes, establecer desde el comienzo condiciones y plazos para su cierre y exigir que cada contrato, pago y beneficiario pueda consultarse con un nivel de detalle equivalente al del resto del gasto público, concluye el análisis del O. Fiscal.

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