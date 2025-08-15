Hacienda anuncia quinto canje de TES para 2025: ¿mejorará el perfil de la deuda?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Ministerio de Hacienda convocó para el próximo 19 de agosto la quinta operación de manejo de deuda pública interna del año, un canje de Títulos de Tesorería (TES) Clase B con los Creadores de Mercado, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos sin incrementar el endeudamiento neto de la Nación.

Esto, de fondo, le permitirá financiarse mediante los mercados, ya que funcionan como una deuda que el Estado adquiere con inversionistas a cambio de pagar intereses y devolverles el capital en una fecha determinada.

El “canje” intercambia títulos por otros vencimientos diferentes con un objetivo en la mira: administrar mejor los plazos y el costo de la deuda.

La transacción contempla que el Gobierno reciba TES denominados en pesos con vencimientos en 2026, 2027, 2030, 2034, 2036, 2042 y 2050, y entregue a cambio títulos con vencimiento en 2040.

El cumplimiento de la operación está previsto para el 21 de agosto.

Podrán participar inversionistas nacionales y extranjeros a través de las 14 entidades integrantes del programa de Creadores de Mercado, entre ellas Bancolombia, BBVA, Citibank, JP Morgan y Davivienda.

Esta será la quinta operación de este tipo en 2025, en un contexto de manejo activo de deuda que, según Hacienda, ha permitido al Gobierno extender plazos, reducir riesgos de refinanciación y aliviar costos fiscales.

En julio, el Ministerio ejecutó el cuarto canje del año, por $4,8 billones en TES UVR, logrando una demanda de $5,1 billones y una reducción neta de $544.000 millones en el saldo de deuda pública local.

En paralelo, realizó la mayor operación de manejo de deuda con la Tesorería Nacional por $21 billones, que generó un ahorro fiscal de $1,2 billones para 2025 y redujo el saldo total de deuda interna en $5,3 billones.

La cartera de Hacienda ha reiterado que estas operaciones se ajustan al marco legal del Decreto 1068 de 2015 y forman parte de una estrategia de endeudamiento “proactiva”, con la que busca consolidar la sostenibilidad fiscal de cara a 2026.

Crisis a la vista

Analistas advierten que, aunque estas operaciones optimizan el perfil de la deuda, se realizan en un marco de creciente vulnerabilidad fiscal. Proyecciones de Corficolombiana apuntan a que el déficit fiscal alcanzaría al menos 7,5 % del PIB en 2025, ante un recaudo tributario que no cumpliría la meta y un gasto inflexible. Sin reformas estructurales, el déficit podría escalar a 7,7 % en 2026, elevando las necesidades de financiamiento a $30 billones y llevando el stock de deuda neta al 63 % del PIB, casi 10 puntos más que en 2023.

El riesgo, según la firma, es que la trayectoria sea “explosiva”, superando el 100 % del PIB en la próxima década. A esto se suma la advertencia sobre un eventual “crowding out” del ahorro privado, un mercado anestesiado por compras oficiales masivas y una calma en tasas que podría revertirse abruptamente si cesa la demanda estatal de TES o cambian las condiciones externas.

