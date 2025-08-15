Reabre antes de lo previsto la vía en Sinifaná: vehículos permitidos y horarios

Así va el avance en el sector Sinifaná. Foto: ANI

El corredor vial que conecta Amagá con Bolombolo, clave para el suroeste y suroccidente del país, volverá a operar parcialmente desde el lunes 18 de agosto, tras la reapertura anticipada del sector Sinifaná.

El paso, sin embargo, será exclusivo para vehículos livianos y estará sujeto a estrictos horarios de circulación.

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron que concluyó la primera fase de intervención en el tramo afectado entre los puntos kilométricos 56+000 y 60+000 (Troncal del Café), donde en junio la pérdida de banca obligó a un cierre total.

En esta etapa, la circulación será solo para automotores de categorías I y II —transporte de pasajeros de hasta 25 personas—, mientras se mantiene la restricción para carga pesada por las condiciones del terreno y las obras en curso.

La vía es una arteria vital para conectar Medellín con Buenaventura. Este proyecto fue adjudicado hace diez años como parte del programa de vías de cuarta generación (4G).

Horarios de paso:

Lunes a sábado : 5:30 a 8:30 a. m. y 1:30 a 6:30 p. m.

Domingos y festivos: 5:30 a. m. a 6:30 p. m.

Fuera de estos rangos, la vía permanecerá cerrada para continuar trabajos de corte, movimientos de tierra y protección de taludes.

La ANI explicó que las intervenciones incluyeron la estabilización del talud superior, la recuperación de la banca y la protección de la quebrada aledaña. El ente “avaló el protocolo de aperturas y cierres propuesto por la concesionaria” para garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad de las obras, dijo Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo.

El concesionario advirtió que, en caso de lluvias, podrían aplicarse cierres adicionales por seguridad, y recomendó consultar previamente el estado de la vía y considerar rutas alternas, especialmente para vehículos de carga, que deberán desviarse por Santa Fe de Antioquia o Santa Bárbara según la dirección de viaje.

Aunque la reapertura anticipada restablece parcialmente la conectividad del suroeste antioqueño, la habilitación plena dependerá de la ejecución de las siguientes fases de obra, cuya fecha de entrega aún no ha sido confirmada.

