Imponer altos aranceles a China no es sostenible: Trump

El presidente Donald Trump dijo que los altos aranceles con que ha amenazado a China no eran viables, mientras se intensifican las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo antes de una reunión cara a cara prevista con su homólogo chino, Xi Jinping.

“No es sostenible”, afirmó Trump en una entrevista con Fox Business, un fragmento de la cual se emitió el viernes, cuando se le preguntó si los aranceles que ha amenazado con imponer a China podrían mantenerse sin afectar significativamente la economía. “Pero esa es la cifra, probablemente no, ya sabes, podría mantenerse, pero me obligaron a hacerlo”.

La disputa arancelaria entre Washington y Pekín provocó que los impuestos de importación estadounidenses sobre los productos chinos aumentaran hasta un 145 %, en un intercambio de represalias que generó temores de una recesión mundial y una interrupción en el comercio entre las dos economías. Sin embargo, los gravámenes se suspendieron en una serie de treguas de 90 días, la más reciente de las cuales expirará el 10 de noviembre, a menos que se prorrogue de nuevo.

La pausa tenía por objeto dar tiempo a Estados Unidos y China para resolver disputas más amplias sobre el comercio, pero esos esfuerzos sufrieron un revés cuando Washington amplió algunas restricciones tecnológicas y propuso gravar a los barcos chinos que entraran en puertos estadounidenses, y Pekín respondió con medidas similares y esbozó controles más estrictos a la exportación de tierras raras.

La semana pasada, Trump amenazó con aplicar un arancel adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre y planteó la idea de cancelar la reunión prevista con Xi, que se esperaba que se celebrara al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur a finales de este mes.

“Me llevo muy bien con él”, dijo Trump sobre Xi en la entrevista. “Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que llegar a un acuerdo justo. Tiene que ser justo”, añadió.

Al abordar las tensiones entre EE.UU. y China, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró el viernes a Fox Business que tenía “mucha confianza” en que Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “serán capaces de reunirse con los chinos y lograr que esto vuelva a ser beneficioso para ambos países”.

