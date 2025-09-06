Inestabilidad en mercado laboral de EE.UU. genera incertidumbre en tasas de la Fed

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la gobernadora Lisa Cook. Foto: Al Drago/Bloomberg

Los decepcionantes datos de empleo publicados recientemente validaron los temores de que el mercado laboral de EE.UU. podría estar al borde de una recesión y elevaron las expectativas sobre cuánto reducirá la Reserva Federal las tasas de interés este año.

Los inversores ya descuentan por completo un recorte de un cuarto de punto en la reunión de política monetaria de la Fed del 16 y 17 de septiembre. También se acercan a anticipar un total de tres recortes este año, según los contratos de futuros. Algunos analistas señalaron que la debilidad en el empleo podría llevar a los funcionarios a considerar un recorte mayor, de medio punto, este mes, aunque los datos de inflación que se publicarán la próxima semana podrían moderar esas expectativas.

“No hay duda de que van a recortar un cuarto de punto”, dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG. “Esto subraya que las grietas en el mercado laboral se están ampliando y eso es problemático”.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó el viernes que los empleadores añadieron 22.000 puestos de trabajo en agosto y que la tasa de desempleo subió a 4,3%. Las cifras —incluidas las revisiones que mostraron una caída en las nóminas en junio, la primera desde diciembre de 2020— consolidaron las expectativas de que los funcionarios deberán intervenir este mes para apoyar el mercado laboral, incluso cuando la inflación sigue por encima del objetivo de 2% de la Fed y podría aumentar debido a los aranceles.

La Fed se reunirá dos veces más este año tras septiembre: el 28 y 29 de octubre y el 9 y 10 de diciembre.

Incluso antes del último informe laboral, una desaceleración sustancial en el crecimiento de las nóminas durante el verano había llevado al presidente de la Fed, Jerome Powell, y a otros miembros del banco a señalar que el balance de riesgos se estaba desplazando de la inflación hacia el desempleo.

Powell insinuó un próximo recorte en un discurso el 22 de agosto en Jackson Hole, Wyoming. Y el jueves, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que sería apropiado reducir las tasas “con el tiempo”, también aludiendo al cambio en el balance de riesgos.

“La debilidad en los datos de nóminas ya no puede ignorarse ni atribuirse a un hecho aislado”, dijo George Catrambone, jefe de renta fija de DWS Americas.

Pero los miembros de la Fed a favor de bajar las tasas podrían enfrentar un debate acalorado en su próxima reunión. Algunos funcionarios, como la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, y el de Kansas City, Jeff Schmid, han expresado preocupación por el riesgo de que los aranceles y otras políticas puedan reavivar presiones inflacionarias persistentes.

Mandato en conflicto

La divergencia de los dos mandatos de la Fed —con un mercado laboral debilitándose mientras la inflación se mantiene por encima del objetivo de 2%— es una situación temida por los banqueros centrales, aunque también prevista hace unos meses.

En junio, la última vez que la Fed publicó proyecciones económicas, pronosticó un aumento del desempleo y una inflación en torno al 3%. En ese momento, señalaron que eso justificaría dos recortes este año, según la mediana de las proyecciones de 19 responsables de política monetaria.

Lo que ha ocurrido desde entonces —casi exactamente lo previsto, salvo por un crecimiento algo más fuerte— refuerza la idea de mantener ese mismo camino proyectado para la política, dijo Brett Ryan, economista sénior de Deutsche Bank AG.

“Ese es el ancla aquí”, dijo Ryan sobre las proyecciones de junio. “Podrías estar revisando al alza crecimiento e inflación, pero si tu tasa de desempleo es la misma, ¿por qué añadir más recortes en ese escenario?”.

Pero la Fed también ha cambiado desde junio. En la reunión de julio, cuando dejaron las tasas sin cambios, dos gobernadores disintieron a favor de un recorte. Una nueva vacante en la junta y un proceso acelerado de confirmación para un reemplazo designado por Trump significan que habrá aún más apoyo para un ritmo más rápido de reducciones. El presidente ha instado repetidamente a la Fed a bajar las tasas de forma rápida y agresiva.

La elección de Trump para ocupar la vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed, Stephen Miran, es visto por algunos como un impulsor de un recorte de medio punto si es confirmado por el Senado a tiempo para la reunión del 16 y 17 de septiembre.

Aun así, el débil informe laboral puede no ser suficiente para convencer al resto del comité, según muchos analistas.

“No creo que esto justifique un recorte de 50 puntos básicos en septiembre”, dijo Michael Gapen, economista jefe de EE.UU. en Morgan Stanley. “Pero se podría argumentar que tal vez la Fed necesite moverse de forma secuencial y recortar 25 en cada reunión en lugar de, digamos, 25 por trimestre”.

