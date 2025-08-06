¿Inflación al 3 %? El Banrep cree que sí, pero habrá que esperar a 2027

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Banco de la República advirtió que la inflación en Colombia seguirá bajando, pero lo hará más lentamente de lo previsto y alcanzaría la meta del 3 % en los próximos dos años, siempre que no se materialicen riesgos como aumentos en los costos laborales o una depreciación del peso.

Así lo señaló el Emisor en su más reciente informe de Política Monetaria, divulgado días después de que su Junta Directiva mantuviera sin cambios su tasa de referencia de política monetaria en 9,25 %.

Así va la inflación, según el Banrep

El informe indica que, a grandes rasgos, la reducción de la inflación en junio (que s se ubicó en el 4,8 %) se explicó por varios factores: una política monetaria restrictiva, la caída en las tarifas de energía eléctrica, un dólar más bajo y una mayor oferta de alimentos.

Sin embargo, el Emisor explicó que el descenso fue menor al anticipado, debido al alza en los precios de algunos alimentos, servicios y bienes importados.

No obstante, el Banrep mantuvo su expectativa de que la inflación converja hacia el 3 % en los próximos dos años, siempre que no se presenten aumentos significativos en los costos laborales, alzas en las tarifas de gas o una depreciación fuerte del peso. También advirtió que un entorno de “deterioro de las finanzas públicas del país” y la “elevada incertidumbre internacional” podrían jugar en contra de ese objetivo.

El consumo, motor de la economía

Sobre el pulso de la economía nacional, el Banrep señaló que la actividad muestra señales de recuperación. En el primer trimestre de 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 2,7 %, una cifra levemente superior a la prevista por el Banco (2,5 %) y explicada, en gran medida, por el fuerte impulso del consumo de los hogares.

Ese buen desempeño, en palabras del Emisor, se dio en un contexto de mayores remesas, ingresos por la actividad cafetera, una menor carga financiera para los hogares y el incremento del salario mínimo. También se reportó un crecimiento importante en las importaciones, reflejo del dinamismo del consumo.

El informe también destaca el buen comportamiento del empleo, especialmente en zonas rurales y entre trabajadores por cuenta propia, lo que ha permitido mantener la tasa de desempleo en niveles históricamente bajos (al 8,6 % en junio de 2025).

De cara a lo que resta del año, el Banco proyecta que la economía colombiana seguirá ganando dinamismo, apoyada en los altos precios de productos de exportación como el café, la recuperación gradual del crédito, el empuje del turismo y un entorno internacional con menores impactos negativos de los conflictos comerciales y geopolíticos.

Aun así, la Junta Directiva insiste en que una política monetaria (las tasas de interés) cautelosa sigue siendo necesaria, tanto para garantizar que la inflación siga bajando como para asegurar que el crecimiento económico se consolide sin sobresaltos.

