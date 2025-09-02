Inflación en la eurozona supera la meta del Banco Central Europeo: ¿qué implica?

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

La inflación de la zona del euro se aceleró más allá del objetivo del Banco Central Europeo. Los precios al consumidor subieron un 2,1 % interanual en agosto, superando ligeramente el 2 % del mes anterior y cumpliendo con las estimaciones de los economistas en una encuesta de Bloomberg.

Se trata de un indicador clave, que excluye componentes volátiles como la energía y los alimentos, y que se mantuvo en el 2,3 % El aumento de los precios de los servicios, muy observado, se moderó al 3,1 %.

El informe confirmará la opinión del BCE de que puede hacer una pausa en la reducción de los costos de endeudamiento el 11 de septiembre. El banco se siente cómodo tanto con el ritmo de la inflación como con la capacidad de la economía para soportar mayores aranceles comerciales estadounidenses.

Los funcionarios ya dejaron la tasa de depósito en 2 % en julio, y la presidenta Christine Lagarde reiteró que el banco central está en un “buen lugar” y los inversores ya no están seguros de que haya más disminuciones este año.

“Creemos que, en general, la inflación se mantendrá estable en torno al 2 % durante el resto del año”, declaró Josie Anderson, economista de Nomura. Y agregó que es más optimista que los funcionarios en Fráncfort sobre el crecimiento económico. “Nuestra opinión para el BCE es que no habrá más recortes de tipos”.

Los responsables políticos han enfatizado que las condiciones para una nueva reducción son muy exigentes. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha descrito la economía como en una especie de equilibrio, con la inflación y los tipos de interés en el 2 %.

Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva, no ve motivos para un nuevo recorte de tipos en la situación actual, según una entrevista con Reuters publicada el martes. Advirtió que los aranceles resultarán inflacionarios en términos netos.

Sin embargo, en una entrevista aparte con Econostream, el director del banco central lituano, Gediminas Simkus, sugirió que es muy probable que se produzca otra disminución de los costes de financiación debido a la presión a la baja sobre los precios. La reunión de diciembre es un posible momento, afirmó.

Los últimos datos de la eurozona se producen tras informes dispares en toda la región. Si bien las cifras en Francia, Italia y España fueron inferiores a las estimaciones, la inflación alemana superó ligeramente las previsiones.

Las perspectivas siguen siendo inciertas, incluso después de que la Unión Europea alcanzara un acuerdo con EE. UU. que fijará los aranceles a la mayoría de las exportaciones al país en un 15 %. Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno finlandés, advirtió el fin de semana que existen “más riesgos a la baja” para la inflación debido a un euro más fuerte, energía más barata y una moderación de la inflación subyacente.

