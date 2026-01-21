Las razones detrás del decreto que busca que el ahorro pensional se invierta en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Desde octubre, el Gobierno había enunciado su idea de publicar un decreto que obligara a que los fondos privados de pensiones tuvieran que invertir una parte mayor del ahorro pensional de sus afiliados en Colombia.

En otras palabras, el plan del Gobierno es que las llamadas AFP tengan un tope menor para el porcentaje de inversiones que podían manejar por fuera del país y trajeran, de esta forma, más capital al mercado colombiano.

El proyecto de este decreto fue publicado por el Gobierno en la noche de este martes.

La medida establece un tope...