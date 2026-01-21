Logo El Espectador
Las razones detrás del decreto que busca que el ahorro pensional se invierta en Colombia

El Gobierno publicó un proyecto de decreto con el que pretende que los fondos privados de pensiones inviertan más recursos de sus afiliados en Colombia. ¿Por qué se busca hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios que tendría la medida?

Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
21 de enero de 2026 - 12:29 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

Desde octubre, el Gobierno había enunciado su idea de publicar un decreto que obligara a que los fondos privados de pensiones tuvieran que invertir una parte mayor del ahorro pensional de sus afiliados en Colombia.

En otras palabras, el plan del Gobierno es que las llamadas AFP tengan un tope menor para el porcentaje de inversiones que podían manejar por fuera del país y trajeran, de esta forma, más capital al mercado colombiano.

El proyecto de este decreto fue publicado por el Gobierno en la noche de este martes.

La medida establece un tope...

diana carolina camargo pinzon(85842)Hace 33 minutos
Pero este Petro todo los días roba al pueblo y nadie le dice nada, los ahorros son propiedad privada de las personas que han trabajado duro no de un gobierno ladrón y despilfarrador, en un país supuestamente libre la propiedad privada no se toca y menos para comprar votos, que basura este Petro lleno de torcidos y corrupción y también roba al pueblo para pagar abogados costosísimos para sus problemas personales, su corrupta mujer y de su compinche Benedetti entre otros
  • Yisus(87484)Hace 3 minutos
    Siga llorando Sra, le tocarán 4 años más.
