UVT al alza: la DIAN ajusta el “metro” tributario, ¿cómo va el recaudo este año?

En un momento en que la tributaria perdió la batalla y el gasto no afloja, el ajuste rutinario del UVT era más que esperado. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La DIAN acaba de mover una de las perillas más sensibles del sistema tributario colombiano. Para 2026, la Unidad de Valor Tributario (UVT) pasará de COP 49.799 a 52.374, un aumento cercano al 5,2 %.

Esto implica más impuestos, sanciones más altas y trámites que se vuelven más costosos para millones de personas y empresas.

La UVT es, en la práctica, el “metro” con el que el Estado mide buena parte de los impuestos y obligaciones. Con esta regla se calcula el impuesto de renta, las multas de tránsito hasta sanciones de la DIAN y topes a declarar.

Cuando sube la UVT, sube el precio de ese universo.

La DIAN destaca avances en control, fiscalización y transformación digital, apoyados por un programa de modernización financiado con recursos del BID. Esos esfuerzos han permitido recaudar más por control a evasores y omisos.

Aun así, el problema de fondo es estructural: un Estado con gastos crecientes, una deuda costosa y un recaudo que no logra seguir el ritmo.

Más recaudo, pero no el suficiente

La DIAN cerró octubre de 2025 con un recaudo acumulado de COP 249,1 billones, el 97,1 % de la meta prevista para ese periodo.

En comparación con el año pasado, el recaudo creció 11,2 % en términos nominales y 5,9 % en términos reales (es decir, descontando la inflación).

Octubre, en particular, dejó COP 19,7 billones, impulsados sobre todo por la retención en la fuente y los tributos aduaneros.

En el papel, las cifras son buenas. Pero vistas desde la caja del Estado, no alcanzan.

Al mismo tiempo, el gasto sigue creciendo más rápido que los ingresos. El gasto primario del Gobierno Nacional Central llegaría a COP 362,2 billones, cerca del 20 % del PIB.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que el recaudo total de 2025 se quedará alrededor de COP 272 billones, unos COP 8,3 billones por debajo de la meta oficial.

Pese a ello, la misma DIAN retomó la meta de COP 305 billones y advirtió un posible desfase de COP 10 billones; es decir, quedaría en COP 295 billones.

En ese sentido, faltan COP 46 billones que deberán conseguirse en noviembre y diciembre. El año pasado esos meses aportaron COP 18,31 y 17,41 billones, para un total de 35,72 billones. Este año, cada mes tendría que sumar cerca de cinco billones adicionales, un alza cercana al 30 %.

En ese contexto, el ajuste de la Unidad de Valor Tributario (UVT) no es una medida extraordinaria. Es un mecanismo rutinario del sistema, pero que en un escenario de estrechez fiscal cumple una función clara: reforzar el recaudo por la vía de sanciones, umbrales y obligaciones ya existentes.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.