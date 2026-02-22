La UE podría congelar la aprobación del acuerdo comercial con EE. UU.

El cambio de postura en el Parlamento se produce después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara la mayoría de los aranceles de Trump. Foto: Photographer: Thierry Monasse/Ge - Thierry Monasse

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El responsable de comercio del Parlamento Europeo propondrá congelar el proceso de ratificación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos hasta que hayan recibido detalles de la administración del presidente Donald Trump sobre su política comercial.

Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento, dijo que propondrá suspender el trabajo legislativo para aprobar el llamado Acuerdo de Turnberry en una reunión de emergencia el lunes “hasta que tengamos una evaluación jurídica exhaustiva y compromisos claros por parte de Estados Unidos”.

“Puro caos aduanero por parte del Gobierno estadounidense”, escribió Lange el domingo en las redes sociales. “Ya nadie le encuentra sentido, solo hay preguntas sin respuesta y una incertidumbre creciente para la UE y otros socios comerciales de EE. UU.“.

El cambio de postura en el Parlamento se produce después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara el viernes el uso por parte de Trump de una ley de poderes de emergencia para imponer sus llamados aranceles recíprocos en todo el mundo. La comisión parlamentaria ya había congelado el proceso de aprobación una vez, después de que Trump amenazara con anexionar Groenlandia.

El acuerdo alcanzado el verano pasado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impondría un arancel del 15 % a la mayoría de las exportaciones de la UE a los Estados Unidos, al tiempo que eliminaría los aranceles sobre los productos estadounidenses que entran en el bloque. Los Estados Unidos también seguirían imponiendo un arancel del 50 % a las importaciones europeas de acero y aluminio.

El bloque aceptó el acuerdo desigual con la esperanza de evitar una guerra comercial en toda regla con Washington y conservar el respaldo de Estados Unidos en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta a Ucrania. El Parlamento tenía previsto ratificar el acuerdo en marzo.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo del viernes, Trump dijo que instauraría un arancel global del 10 % para mantener las medidas comerciales proteccionistas sobre el resto del mundo. El sábado, dijo que elevaría ese tipo al 15 %, lo que provocó más turbulencias económicas e incertidumbre sobre la política estadounidense.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, dijo que están analizando si el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. “sigue siendo válido”.

“Se puede dudar de ello”, declaró Barrot durante una entrevista con France Inter el domingo. “Y tomaremos las medidas necesarias en respuesta”.

Los nuevos aranceles de Trump se basarán en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles durante 150 días sin la aprobación del Congreso.

En una declaración realizada el domingo, la Comisión afirmó que necesita “total claridad” sobre las medidas que Estados Unidos pretende tomar ahora.

“Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país respete los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE respeta los suyos”, afirmó la Comisión.

“En particular, los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de los aranceles más allá del límite máximo claro y global acordado previamente”.

Según el comunicado, el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, habló el sábado con el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.