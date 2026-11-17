El sindicato afirma que durante más de 30 años los gobiernos han querido modificar el sistema, pero no han superado el desequilibrio entre los…

“Colombia enfrenta una crisis fiscal estructural que no puede seguir resolviéndose mediante reformas tributarias recurrentes que trasladan nuevas cargas a los hogares y al trabajo”, sostiene la USO.

La USO o Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo y las Energías Alternativas emitió un comunicado en la mañana de este martes rechazando la reforma tributaria propuesta por el gobierno actual.

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La Unión Sindical Obrera rechaza la reforma tributaria y la venta de acciones de Ecopetrol

El sindicato afirma que durante más de 30 años los gobiernos han querido modificar el sistema, pero no han superado el desequilibrio entre los ingresos y las obligaciones del Estado. Sobre esto, considera que el endeudamiento, como está, necesita de soluciones de fondo y no coyunturales.

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La USO rechaza la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno Nacional.

La crisis fiscal estructural de Colombia no se resuelve con más reformas tributarias que golpean el bolsillo de los hogares y a los trabajadores.



Durante más de tres décadas, las medidas… pic.twitter.com/U2Ur3JlbtU — USO Colombia (@usofrenteobrero) November 17, 2026

Además de los desacuerdos mediáticos por el incremento del IVA, que ahora no sucederá, según afirma el gobierno nacional. La USO considera que las modificaciones que se proponen —en términos de tributación de las personas naturales, el aumento del impuesto sobre rentas laborales y a los aportes de seguridad social— pueden reducir el ingreso que le queda a las familias y a los trabajadores.

“Cualquier cambio de esta naturaleza debe evaluarse por sus efectos reales sobre el costo de vida, el consumo y la actividad productiva, especialmente en los hogares de ingresos bajos y medios”, sostiene.

Lea más: IVA de 19 % a la canasta familiar: qué proponía el Gobierno y por qué lo frenó

La USO propone que la “austeridad”, de la cual ha hablado el gobierno, se enfoque en “eliminar ineficiencias, privilegios y despilfarros” pero sin debilitar las capacidades institucionales, ni sacrificar la inversión social en las regiones.

Durante la sesión de trabajo de este martes, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que no habrá IVA a la canasta familiar. Además, dijo que están evaluando otras alternativas de recaudo.

Hoy mismo también se pronunció el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien afirmó que eliminar el IVA a la canasta familiar en la Ley de Rescate Económico no sería suficiente para aligerar las preocupaciones de las y los colombianos.

La USO también rechaza la venta de Ecopetrol

“Vender patrimonio público para atender necesidades fiscales inmediatas no sustituye una política de ingresos permanentes”, dice el sindicato. Para ellos, la empresa petrolera es necesaria para la seguridad energética del país, así como también para los aportes fiscales.

Al contrario de vender sus acciones, consideran importante fortalecerla junto a proyectos de exploración, incorporación de reservas, producción de petróleo y gas, refinación y desarrollo industrial, siguiendo los criterios de responsabilidad y sustentabilidad.

Según afirman, los aportes de Ecopetrol al Estado colombiano han llegado a COP 286 billones de pesos y la industria petrolera podría ayudar a incrementar las transferencias al Estado entre USD 1.500 y USD 2.000 millones adicionales anuales, según sus propias proyecciones.

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