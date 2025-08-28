Los bonos colombianos se disparan mientras los bancos se lanzan a comprar deuda

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Nathalia Angarita

Los bonos colombianos en dólares lideran las ganancias en los mercados emergentes después de que un grupo de los bancos más grandes del mundo anunciara una oferta pública de adquisición para comprar los títulos, lo que supone el inicio de una operación de canje muy esperada.

Los vencimientos a largo plazo son los que más están subiendo, con los bonos con vencimiento en 2061 subiendo más de 3 centavos por dólar, hasta cotizar a casi 60 centavos, el nivel más alto desde septiembre de 2024, según los datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg. La ganancia del día es la mayor en casi tres años.

El avance se produce después de que seis bancos anunciaran el miércoles por la noche que comprarían bonos colombianos en dólares que cotizan por debajo del valor nominal como parte de una operación de cobertura.

La siguiente etapa del proceso no está clara, pero se produce pocas semanas después de que el director de Crédito Público de Colombia, Javier Cuellar, dijera que el Gobierno está tratando de pedir prestados hasta US$10.000 millones en francos suizos para recomprar pasivos más costosos y aliviar el servicio de la deuda. En ese momento, el Gobierno estaba en conversaciones con varios bancos internacionales importantes para obtener financiación para recomprar bonos denominados en pesos y dólares, dijo.

“Se trata de una forma indirecta de obtener la garantía para el préstamo en francos suizos que el Gobierno ha estado negociando», afirmó Alejandro Arreaza, economista de Barclays. “Los bancos tienen un acuerdo de permuta de rendimiento total con el Gobierno y esa es la razón por la que compran estos bonos. Luego, también podrían utilizar los bonos como garantía para las permutas que el Gobierno necesita para el préstamo en francos suizos”.

Los bancos involucrados son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co.

Según la información disponible, ellos conservan los bonos y devuelven al Gobierno colombiano los cupones pagados. A cambio, la administración paga el tipo de interés en la moneda acordada, más un tipo fijo por el swap, que se supone que es bajo, según Armando Armenta, economista senior de AllianceBernstein en Nueva York.

“Colombia se ahorraría la diferencia entre los cupones en dólares y el tipo de interés del contrato”, afirma. “Recompraría hoy los bonos con un descuento y se comprometería a pagarlos el año que viene. Según las declaraciones previas del Gobierno, esto parece ser la primera parte de una operación más amplia”.

Hasta ahora, aún no se ha confirmado el importe de la financiación ni la moneda, que determina el tipo de interés.

Preguntas del mercado

La oferta incluye vencimientos desde 2027 hasta 2061, según un comunicado emitido el miércoles por el agente depositario. Establece precios de compra fijos por cada US$1.000 de capital, generalmente por debajo del valor nominal, que oscilan entre US$996,25 para los que vencen en 2027 y US$601,25 para los de 2061. Los titulares cuyos bonos sean aceptados también recibirán los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación.

«Los compradores están realizando la oferta para adquirir los bonos existentes con el fin de cubrir las posibles obligaciones derivadas de determinadas operaciones de permuta de rendimiento total que puedan celebrarse entre» cada uno de los bancos y Colombia, según el comunicado del agente depositario, Global Bondholder Services Corp.

La oferta pública de adquisición estará vigente hasta el 3 de septiembre, y la liquidación está prevista para el 8 de septiembre. Aún no se conocen los detalles de los préstamos, lo que deja a los inversores buscando pistas sobre lo que vendrá después.

La única declaración del Gobierno sobre el acuerdo provino del propio Cuellar, quien recurre con frecuencia a LinkedIn para compartir información sobre la estrategia de deuda del Ministerio de Hacienda. El miércoles por la noche, escribió “TRS” que significa swaps de rendimiento total, en una publicación en la que se refería a la oferta pública de adquisición de los bancos. A continuación, su cuenta se inundó de preguntas sobre el significado de la operación y su relación con los préstamos en francos suizos que había anunciado anteriormente.

No respondió a ninguna de las solicitudes de detalles.

“Se trata de una operación de gestión de la deuda, salvo que en este caso la compra de bonos la realiza un grupo de bancos”, escribió José Luis Hernández, operador de Corficolombiana S.A., con sede en Bogotá, en una nota a sus clientes. El Gobierno podría emitir bonos en euros —un plan que Cuéllar ha señalado recientemente— y entregarlos a los bancos a la par a cambio de los bonos con descuento que ya poseen, afirmó.

“Aunque esto no cambia en modo alguno nuestros problemas estructurales de déficit fiscal, puede atraer flujos a un mercado que tiene tipos de interés de dos dígitos en sus valores”, añadió.

