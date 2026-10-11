Este lunes 12 de octubre, desde las 4:45 a. m. en Colombia, la Real Academia Sueca de Ciencias dará a conocer al ganador. Mientras llega ese momento, los pronósticos se alimentan de dos fuentes: la lista de Clarivate, una empresa de información científica que mide el impacto de investigadores por las citas que reciben sus trabajos, y…

Los candidatos al Nobel de Economía 2026 son un secreto. Los estatutos de la Fundación Nobel prohíben revelar cualquier información sobre las nominaciones, ya sea en público o en privado, hasta que pasen 50 años.

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Los opcionados al Nobel de Economía 2026: lo que debe saber antes del anuncio de este lunes

Este lunes 12 de octubre, desde las 4:45 a. m. en Colombia, la Real Academia Sueca de Ciencias dará a conocer al ganador. Mientras llega ese momento, los pronósticos se alimentan de dos fuentes: la lista de Clarivate, una empresa de información científica que mide el impacto de investigadores por las citas que reciben sus trabajos, y las casas de apuestas.

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Opcionados al Nobel de Economía 2026, según Clarivate

Clarivate es una empresa de información científica. Desde 2002 publica cada año, antes de los anuncios de los Nobel, su lista de ‘Citation Laureates’ (la de 2026 se dio a conocer el 17 de septiembre), que reúne a investigadores cuyos trabajos fundacionales están, por lo general, entre el 0,02 % más citado del mundo, con más de 2.000 citas. Nombra a sus elegidos en cuatro áreas: Medicina, Física, Química y Economía.

Su criterio, entonces, es cuántas veces otros académicos citan los estudios de un investigador en sus propios trabajos. Hasta aquí, nada que relacione directamente a Clarivate con el Premio Nobel.

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Pero su historial es lo que hace famosa la lista. Según la propia Clarivate, 89 de los investigadores que ha nombrado desde 2002 recibieron después un Nobel, en las cuatro áreas que cubre. Con corte al 2025, seis de los galardonados con un Nobel ya habían sido nombrados por Clarivate en ediciones anteriores, entre ellos los tres de Economía.

Pero hay un matiz importante: Joel Mokyr (ganador del Nobel en 2025) había sido nombrado en la lista de Clarivate en 2021, y Philippe Aghion y Peter Howitt (también galardonados el año pasado) aparecieron en 2014, mucho antes de ganar. Lo mismo pasó con Claudia Goldin: Clarivate la reconoció en 2020 y ganó el premio en 2023. Por lo tanto, los economistas resaltados por Clarivate este año podrían ser reconocidos en esta edición o más adelante.

Los economistas de la lista de 2026 son cuatro, agrupados en tres menciones:

Susan Athey (Universidad de Stanford) y Hal Varian (execonomista jefe de Google y profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley), por su análisis pionero de la economía de la tecnología de la información. Según Clarivate, con estadística y ciencia de datos ayudaron a crear un mercado digital que es una parte cada vez más grande de la economía global.

Michael Woodford (Universidad de Columbia), por sus contribuciones a la teoría y la práctica de la política monetaria. Para Clarivate, su trabajo cambió la labor de los bancos centrales al poner el foco en manejar las expectativas del público.

por sus contribuciones a la teoría y la práctica de la política monetaria. Para Clarivate, su trabajo cambió la labor de los bancos centrales al poner el foco en manejar las expectativas del público. Sidney Winter (profesor emérito de Wharton, Universidad de Pensilvania), por sus estudios sobre dinamismo económico y comportamiento de las organizaciones, inspirados en la teoría de la evolución. Según Clarivate, esto se resume en el siguiente enunciado: las organizaciones, como las especies, se adaptan a su entorno con estrategias de supervivencia que no siempre encajan en la teoría económica estándar.

Opcionados al Nobel de Economía 2026, según las apuestas

La otra fuente de pronósticos son las plataformas de predicción, como Polymarket y Kalshi. Allí la gente compra y vende posiciones sobre quién ganará, y el precio que se forma funciona como una probabilidad que el mercado le asigna a cada nombre. Aquí, de nuevo, tampoco tiene que ver la Academia. En Polymarket se habían movido unos 85.500 dólares en apuestas a este premio hasta el 11 de octubre.

Con datos de esta semana, estos son los nombres que más suenan en las casas de apuestas:

Ariel Pakes (Universidad de Harvard): lidera las apuestas en Polymarket. Es un experto en organización industrial. Clarivate lo reconoció en 2020 por el modelo BLP, llamado así por Berry, Levinsohn y Pakes, que sirve para estimar la demanda.

lidera las apuestas en Polymarket. Es un experto en organización industrial. Clarivate lo reconoció en 2020 por el modelo BLP, llamado así por Berry, Levinsohn y Pakes, que sirve para estimar la demanda. Susan Athey: es la única de la lista de Clarivate que también está en el segundo lugar de las apuestas.

es la única de la lista de Clarivate que también está en el segundo lugar de las apuestas. Michael Woodford: también está en la lista de Clarivate

también está en la lista de Clarivate Richard Blundell (University College London): es un economista y econometrista británico, con trabajos en econometría, economía pública, desigualdad y economía laboral.

es un economista y econometrista británico, con trabajos en econometría, economía pública, desigualdad y economía laboral. Robert Barro (Universidad de Harvard): es uno de los macroeconomistas más destacados de las últimas décadas, autor de un libro de texto de macroeconomía muy usado y estudioso del crecimiento de largo plazo. Su nombre ha sido vinculado al Premio Nobel de Economía por varios años.

Otros nombres en las quinielas

Otros nombres suenan entre académicos y revistas especializadas. Entre ellos, Gene Grossman (Universidad de Princeton) y Elhanan Helpman (Universidad de Harvard), coautores de trabajos sobre comercio, crecimiento e innovación y sobre la política del proteccionismo. También Anne Krueger (Universidad Johns Hopkins), por su investigación pionera sobre la búsqueda de rentas y el proteccionismo, y Pinelopi "Penny" Goldberg (Universidad de Yale).

¿Qué áreas ha premiado el Nobel de Economía?

El primer galardón, el de 1969, fue para el noruego Ragnar Frisch y el neerlandés Jan Tinbergen, por desarrollar y aplicar modelos dinámicos para analizar procesos económicos. Con el tiempo, la lista se llenó de investigadores de rubros como la macroeconomía, microeconomía, finanzas y teoría de juegos.

En las últimas ediciones se ha visto otra corriente: premiar a quienes investigan la pobreza y la desigualdad. En 2015 el premio fue para Angus Deaton, por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar. En 2019 lo ganaron Banerjee, Duflo y Kremer, por sus investigaciones sobre la lucha contra la pobreza. En 2023, Claudia Goldin, por analizar las causas de la desigualdad salarial y laboral entre hombres y mujeres. Y en 2024, Acemoglu, Johnson y Robinson, a quienes reconocieron por sus investigaciones sobre las diferencias en las instituciones de una sociedad y como estas explican, en buena parte, la brecha persistente de ingresos entre países.

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