Mercado anticipa nueva alza de tasas: Banrep llegaría a 12,50 %, según Fedesarrollo

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Los analistas del mercado ya no esperan un alivio en la política monetaria. Por el contrario, anticipan que el Banco de la República volverá a subir su tasa de intervención hasta 12,50 % en la reunión del próximo 31 de julio y que la mantendrá en ese nivel durante lo que resta de 2026, según la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

El cambio de expectativas coincide con un deterioro en las proyecciones de inflación. Después de que el índice de precios al consumidor se ubicara en 6,14 % anual durante junio, por encima de lo previsto por el mercado, los analistas ahora estiman que el indicador cerrará 2026 en 6,71 %, superior al 6,54 % que proyectaban un mes atrás y todavía muy lejos del rango meta de entre 2 % y 4 % fijado por el Banco de la República. Incluso para julio esperan un ligero incremento hasta 6,21 %. La cifra del DANE se conocerá el próximo lunes 10 de agosto.

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Aunque el panorama de precios se deterioró, las perspectivas sobre la actividad económica prácticamente no cambiaron. Los encuestados mantuvieron su expectativa de que el PIB colombiano crecerá 2,4 % este año y prevén una expansión de 2,3 % para 2027, un ritmo que sigue reflejando una recuperación moderada de la economía.

El cambio de tono también se trasladó a la percepción sobre los riesgos. La política fiscal pasó a convertirse, por amplio margen, en el principal factor que observan los inversionistas al tomar decisiones, al ser señalada por el 44 % de los analistas, frente al 17,2 % registrado un mes antes. En contraste, las preocupaciones por las condiciones sociopolíticas cayeron del 62 % al 16 %, mientras que la política monetaria ganó relevancia y pasó del 13,8 % al 24 %.

En materia cambiaria, el consenso del mercado apunta a que el dólar continúe relativamente estable. Tras cerrar junio en COP 3.444, los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique alrededor de COP 3.260 al finalizar julio y cerca de COP 3.440 en diciembre, un nivel inferior al proyectado en la encuesta anterior.

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Las expectativas sobre el petróleo también fueron revisadas. Después de que el Brent terminara junio en USD 72,9 por barril, muy por debajo de lo previsto por el mercado, los analistas esperan una recuperación parcial hasta alrededor de USD 85 durante julio, aunque estiman que finalizará el año cerca de USD 80, inferior a la proyección del mes pasado.

En renta variable, el optimismo se mantiene. Cerca del 70 % de los administradores de portafolio considera que el índice MSCI Colcap se valorizará durante los próximos tres meses, mientras que las preferencias de inversión aumentaron para nueve de los doce activos evaluados, especialmente deuda privada a tasa fija, instrumentos indexados a la inflación, TES en UVR y acciones internacionales.

Al mismo tiempo, creció el interés por proteger los portafolios frente a la volatilidad cambiaria. El 52 % de los administradores afirmó que planea implementar coberturas contra el riesgo asociado a la tasa de cambio durante los próximos tres meses, el porcentaje más alto entre todas las alternativas consultadas. Le siguieron las coberturas frente a la inflación (36 %) y las tasas de interés (32 %).

El giro en las expectativas contrasta con el panorama que reflejaba la encuesta de Fedesarrollo un año atrás.

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En julio de 2025, el mercado proyectaba que el Banco de la República reduciría gradualmente su tasa de intervención desde 9,25 % hasta 8,50 % al cierre del año y esperaba una inflación de 4,79 %. Doce meses después, el consenso cambió por completo: ahora anticipa nuevas alzas en las tasas de interés y una inflación que permanecería por encima del 6 %, una señal de que los analistas consideran que las presiones sobre los precios y la estabilidad macroeconómica serán más persistentes de lo previsto.

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