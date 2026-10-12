Nobel de Economía 2026: ¿qué dicen los ganadores y qué cambió con sus ideas?

Hall, de 83 años, y Woodford, de 71, fueron distinguidos gracias a su trabajo en "los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica" o, dicho de otro modo, dieron una base más sólida…

Michael Woodford, profesor de la Universidad de Columbia, tenía programado un examen para sus estudiantes este lunes cuando lo despertó una llamada desde Estocolmo, Suecia, a las 4:30 de la mañana. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que él y Robert Hall, profesor de la Universidad de Stanford, son los ganadores del Nobel de Economía 2026.

Hall, de 83 años, y Woodford, de 71, fueron distinguidos gracias a su trabajo en "los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica" o, dicho de otro modo, dieron una base más sólida a los modelos con los que gobiernos y bancos centrales deciden cómo intervenir cuando una economía se enfría o se recalienta. El premio es de 12 millones de coronas suecas, algo más de un millón de dólares, y se repartirá en partes iguales: 6 millones de coronas para cada uno.

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Con el Nobel de Economía de 2026 termina así el calendario de premios que nacieron del testamento que Alfred Nobel firmó en 1895, aunque este galardón no sea precisamente uno de ellos: lo creó en 1968 el banco central de Suecia, que además paga el premio, y se entrega desde 1969. De ahí que a veces se le llame el "falso Nobel". Su nombre completo es Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. Lo que hermana este premio a los Nobel "originales" es que lo concede la Real Academia Sueca de Ciencias, que también entrega los Nobel de Física y Química.

¿Qué trabajo reconoció esta vez la Academia? Le contamos.

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Las ideas de los ganadores del Nobel de Economía 2026

Como lo relata el documento de divulgación que la Academia publicó este lunes tras su decisión, los modelos tradicionales de estabilización económica partían de relaciones del pasado entre grandes cifras, como la inflación, la producción y el consumo (lo que se conoce como macroeconomía), y gobiernos y bancos centrales suponían que se mantendrían estables. Por ejemplo, se daba por hecho que el consumo dependía del ingreso disponible: más plata en el bolsillo, ergo, más gasto. Con esa regla era sencillo calcular cuánto frenar o acelerar una economía, pero el método resultó demasiado simple para funcionar siempre.

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Con las crisis del petróleo de los años 70, las medidas pensadas para reducir el desempleo no lo lograron y dejaron una inflación descontrolada. Occidente vivió una década de bajo crecimiento, alto desempleo y alta inflación, y muchos creyeron que la política de estabilización había hecho más daño que bien y que debía retirarse. Economistas influyentes como Robert Lucas, Nobel de 1995, argumentaron que los modelos debían construirse desde las decisiones de hogares y empresas. Pero esto era algo más fácil de decir que de hacer.

Los trabajos de Hall y Woodford, en cambio, empiezan por las personas (la microeconomía). En sus modelos, los hogares no deciden cuánto gastar y cuánto ahorrar solo con lo que ganan hoy, sino también con lo que esperan ganar en el futuro, y esas expectativas se mueven con las variaciones de impuestos, tasas de interés o inflación. Las empresas, por su parte, fijan precios pensando en si subirán sus costos y los precios de la competencia.

Bajo este enfoque, la economía es el resultado de millones de esas decisiones "micro"; decisiones que se toman mirando hacia adelante. Por eso, según resaltó la Academia, importa tanto lo que gobiernos y bancos centrales anuncian: al comunicar sus planes pueden cambiar lo que hogares y empresas esperan del futuro y, con eso, lo que deciden.

Hall y el peso del mañana

Antes de Hall, se sabía que el consumo depende, por lo menos, tanto de lo que los hogares esperan ganar como de lo que ganan hoy. El problema, como lo reseñó la Academia, es que esas expectativas son difíciles de medir, y los investigadores que buscaron indicadores para anticiparlas no lo lograron, hasta que Hall pensó al revés.

Si el gasto de hoy refleja lo que esperamos (compro hoy porque creo que mañana ganaré más, o gasto poco ahora porque temo quedarme sin empleo mañana), la manera en que consumimos solo debería cambiar cuando llega información nueva que modifique esa visión del futuro. Y como lo nuevo, por definición, no se puede predecir, tampoco se pueden predecir los cambios en el consumo.

Así, en vez de buscar qué variable anticipa el gasto en una economía, Hall propuso comprobar que ninguna lo hace. Según la Academia, el artículo que este economista estadounidense publicó en 1978 fue una especie de "momento eureka" para la investigación, y su hipótesis resultó correcta: ningún indicador fue decisivo para predecir los cambios en el consumo.

Los cambios que sí se pueden prever son los que se desvían de lo que supone la teoría. Es el caso de los hogares que viven con lo del diario: sin ahorros ni posibilidad de endeudarse, no pueden gastar hoy lo que esperan ganar mañana, así que gastan lo que van ganando, y su consumo sube o baja con su ingreso, algo que sí se puede anticipar.

En últimas, el trabajo de Hall fue decisivo para un cambio de enfoque en la macroeconomía: en vez de girar las tuercas de toda la economía, se empezó por entender cómo deciden los hogares.

Woodford y los bancos centrales

En un libro de 2003, Woodford presentó un modelo completo, de tres ecuaciones, que la Academia considera el prototipo de los modelos que vinieron después. Ese modelo funciona, en palabras de la Academia, como una especie de "laboratorio" para quienes definen la política económica: ¿qué pasa con el PIB y la inflación si baja la tasa de interés?, ¿cuánto hay que subir esa tasa para estabilizar la inflación en una situación concreta?

Allí entra lo de Hall, que el consumo depende de lo que los hogares esperan de su ingreso futuro, y se suma la tasa de interés. Si un banco central baja esa tasa, ahorrar rinde menos y se consume más hoy que mañana. Solo con una tasa intermedia, la llamada tasa neutra (o natural), el consumo ni sube ni baja. Inspirado en Knut Wicksell, un economista sueco de finales del siglo XIX, Woodford mostró además que los bancos centrales pueden estimular o enfriar la economía moviendo las tasas y no la cantidad de dinero en circulación.

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En materia de precios, a las empresas les sale caro ajustarlos cada vez que cambian la demanda o sus costos, así que tardan en moverse. Esa rigidez es, según el razonamiento de Keynes que recoge la Academia, la razón de fondo por la que la demanda pesa tanto en la producción: si la demanda cae y los precios no, sobra oferta y la economía puede entrar en una recesión. Y como las empresas miran hacia adelante al fijar un precio, lo que esperan que hagan las tasas más adelante también influye en la inflación.

El modelo de Woodford también mostró por qué la credibilidad importa tanto en un banco central: como hogares y empresas miran hacia adelante, lo que creen que pasará con las tasas de interés cuenta en sus decisiones de ahorro, gasto y precios, y por esa vía en la inflación, de ahí que los bancos centrales deberían explicar sus estrategias a futuro (algo que antes del trabajo de Woodford no era bien visto).

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Así mismo, los aportes de Woodford cambiaron la receta ante ciertos golpes económicos, como un alza repentina de la energía que reduce lo que un país puede producir. A diferencia de los modelos keynesianos tradicionales, el de Woodford recomienda enfriar, por ejemplo, con tasas más altas, para evitar una inflación descontrolada.

Para la Academia, el legado de Woodford y Hall en los modelos que hoy usan gobiernos y bancos centrales permitió responder a choques recientes con más eficacia que en los años 70. Por ejemplo, esto se nota en que la pandemia y las crisis de energía de los últimos años no dejaron secuelas tan largas en el crecimiento y la inflación como las de los años 70, y en que no se ha repetido una depresión como la de 1929. Si bien la Academia reconoce que las recesiones y los episodios de alta inflación siguen siendo pan de cada día, estos duran menos.

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"Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica estable para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", dijo John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, este lunes.

El giro de la Academia

En varias de las últimas entregas, la Academia parecía inclinarse por galardonar a economistas que se preguntan por fenómenos y problemas de la sociedad. En 2023 premió a Claudia Goldin, por avanzar en la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. Un año después fue el turno de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, por estudiar cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad. Y el año pasado, el de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por explicar cómo la innovación impulsa el crecimiento económico. Pero en 2026, el premio fue por trabajos que enriquecieron la teoría económica.

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Qué premiar y qué significa ser premiado es una discusión tan vieja como el galardón. Uno de los primeros en plantearla fue, de hecho, uno de sus ganadores. Friedrich Hayek, premiado con el Nobel de Economía en 1974, aprovechó su discurso en el banquete ceremonial para agradecerle al banco central de Suecia y decir que si lo hubieran consultado habría desaconsejado crear el premio.

Lo que le preocupaba era que le diera a una persona "una autoridad que en economía ningún hombre debería poseer". En las ciencias naturales eso no importa, explicó, porque los colegas bajan a tierra a quien se pasa de lo que sabe. En economía, se tiende a tratar al ganador como experto en todos los problemas de la sociedad, hasta que él mismo puede terminar creyéndoselo.

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La familia de Alfred Nobel tampoco lo ha visto con buenos ojos. Peter Nobel, descendiente de un hermano de Alfred, le dijo a la agencia AFP en 2005 que el premio de Economía se instaló y se entrega como si fuera un Nobel, pero que es "una jugada de relaciones públicas de los economistas para mejorar su reputación".

La de este año fue la edición 58 del premio y, con Hall y Woodford, ya son 101 los laureados que, de una forma u otra, han aportado a explicar cómo funciona la economía.

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