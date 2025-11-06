Octubre presentó el mayor número de despidos en Estados Unidos desde 2003

Imagen de referencia. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Las empresas de Estados Unidos anunciaron en octubre la mayor cantidad de despidos para ese mes en más de dos décadas a medida que la inteligencia artificial transforma industrias y se acelera el ajuste de costos, según datos de la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas Inc.

Las compañías anunciaron el mes pasado 153.074 recortes de empleo, casi el triple que en el mismo mes del año anterior, impulsados por los sectores tecnológico y de almacenamiento. Es la cifra más alta para un octubre desde 2003, cuando la llegada de los teléfonos móviles también resultó disruptiva, dijo Andy Challenger, director de ingresos de la empresa.

“Algunas industrias están corrigiendo tras el auge de contrataciones de la pandemia, pero esto ocurre mientras la adopción de la inteligencia artificial, el enfriamiento del gasto de los consumidores y las empresas, y el aumento de los costos impulsan medidas de austeridad y congelamientos de contrataciones”, señaló Challenger en el informe. “Quienes son despedidos ahora encuentran más difícil conseguir nuevos puestos rápidamente, lo que podría seguir relajando el mercado laboral”.

Las cifras son débiles bajo cualquier medición. En lo que va del año, los recortes de empleo superan el millón, la mayor cantidad desde la pandemia. En el mismo período, los empleadores estadounidenses anunciaron los menores planes de contratación desde 2011. Los planes de contratación estacional hasta octubre son los más bajos desde que Challenger comenzó a registrarlos en 2012.

“Es posible que con recortes en la tasa de interés y un desempeño sólido en noviembre, las empresas impulsen una contratación tardía, pero por ahora no esperamos un entorno estacional fuerte en 2025”, añadió Challenger.

El aumento de anuncios de despidos amenaza con avivar la preocupación por la salud del mercado laboral justo cuando los estadounidenses recién desempleados enfrentan un entorno de contratación más débil. Las cifras también podrían contradecir la reciente afirmación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que hay solo un “enfriamiento muy gradual” en el mercado laboral.

Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Target Corp. y Paramount Skydance Corp. estuvieron entre los titulares de recortes laborales del mes pasado, mientras la contratación sigue siendo débil en muchos sectores.

Las nóminas de las empresas estadounidenses aumentaron en 42.000 puestos en octubre, tras dos meses consecutivos de caídas, lo que indica cierta estabilización, aunque consistente con una moderación general de la demanda laboral, según datos de ADP Research publicados el miércoles. Revelio Labs también divulgará un informe del mercado laboral este jueves, en momentos en que los economistas dependen cada vez más de datos del sector privado ante el cierre del gobierno.

