"En vista de las condiciones actuales del mercado y la incertidumbre, los países participantes acordaron continuar con las consultas", dijeron los países en un…

En la reunión en línea de este domingo, tenían que establecer los niveles de bombeo de referencia para cada país y, en función de estos, establecer las cuotas de producción del próximo año.

Los expertos anticiparon un debate difícil dentro de la organización, que agrupa a una docena de países del cártel petrolero que se aliaron con otros productores para formar la alianza OPEP+.

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OPEP+ aplaza decisión sobre cuotas de producción de petróleo para 2027: ¿por qué?

"En vista de las condiciones actuales del mercado y la incertidumbre, los países participantes acordaron continuar con las consultas", dijeron los países en un comunicado.

El cartel de países productores declaró que van a "evaluar la evolución del mercado" y que tomarán una decisión en la próxima reunión de junio del próximo año o antes, si las condiciones lo permiten.

La guerra de Estados Unidos contra Irán, miembro de la OPEP, y sus repercusiones en el estrecho de Ormuz, así como el recrudecimiento de los ataques a la infraestructura energética durante la invasión rusa de Ucrania atizan la incertidumbre.

"Lo que se suponía que iba a ser una de las reuniones más trascendentales de la OPEP+ en años terminaron con la decisión de no tomar ninguna decisión. El grupo ganó tiempo en lugar de resolver sus problemas", declaró a la AFP el analista de Rystad Energy, Jorge León.

"Con dos guerras que ensombrecen las perspectivas del mercado petrolero, la flexibilidad tiene sentido. Pero existe el riesgo de que los fundamentos del mercado se deterioren más rápido de lo que tarda en disiparse la niebla geopolítica", agregó.

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"Un campo minado"

A mediados de 2025, la OPEP+ se encargó a la secretaría del organismo que elaborará "un mecanismo de evaluación de la capacidad máxima de producción sostenible de los países participantes", para que sirviera de referencia para las cuotas que fijaría el cártel a partir de enero de 2027.

León señaló que "la revisión de las capacidades siempre ha estado destinada a ser un campo minado".

"La perspectiva de un excedente mundial sustancial de petróleo podría hacer necesario recortar la producción en 2027″, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, antes de la reunión.

Este escenario hace que ciertos miembros de la OPEP tengan que asumir un recorte de sus cuotas de producción en el futuro.

Sin embargo, con las guerras en curso varios miembros con un déficit de producción tienen "argumentos creíbles" de que ese bache es temporal, afirma León y pueden presionar para tener cuotas más altas.

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Por ejemplo, Irak, uno de los productores del Golfo más perjudicados por la guerra en Oriente Medio, rechazó, según informes, la evaluación de su capacidad de producción como demasiado baja.

Las estimaciones apuntan a que la producción del país se sitúa por debajo de los 5 millones de barriles por día, pero Irak afirma que puede producir 5,2 mbd, según la agencia Bloomberg.

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Sobre la reunión planeó el miedo de perder otro miembro, después de la sonada salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP+ a principios de este año.

Abu Dabi había justificado su decisión por el "interés nacional", ya que el país tiene intención de aumentar considerablemente su capacidad de producción en los próximos años.

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A esta reunión, Venezuela, miembro fundador de la OPEP, llegó con una producción en alza tras firmar varios contratos con gigantes como la estadounidense ExxonMobil y libre de las sanciones de Washington.

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