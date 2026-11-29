El Gobierno de Abelardo de la Espriella espera aprobar la ley fiscal, que trae recortes del Estado y cambios tributarios, antes de que termine 2026. Esta semana, probablemente, el país se adentrará en el primer debate de la iniciativa en las comisiones económicas conjuntas. El viernes, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que Colombia podría entrar en recesión si el proyecto se hunde. El Ejecutivo, tras conversaciones con el Congreso, prometió retirar del proyecto el IVA a la canasta básica, los agroinsumos y la medicina prepagada,…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella espera aprobar la ley fiscal, que trae recortes del Estado y cambios tributarios, antes de que termine 2026. Esta semana, probablemente, el país se adentrará en el primer debate de la iniciativa en las comisiones económicas conjuntas. El viernes, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que Colombia podría entrar en recesión si el proyecto se hunde. El Ejecutivo, tras conversaciones con el Congreso, prometió retirar del proyecto el IVA a la canasta básica, los agroinsumos y la medicina prepagada, pero en el articulado permanece un cambio que preocupa a empresas y trabajadores.

En las audiencias públicas sobre la iniciativa, uno de los puntos más mencionados fue el de las cotizaciones a salud y parafiscales. El Gobierno promete recomponer las fuentes de financiación para un sistema de salud que, asegura, está en crisis. En general, es claro que se necesita más plata para el sector: durante el debate del Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Salud estimó que faltaban más de COP 10 billones. La pregunta es de dónde deberían salir esos recursos.

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El Ministerio de Hacienda argumentó en la exposición de motivos del proyecto que el sistema de salud depende cada vez más del presupuesto porque el gasto crece a una velocidad mucho mayor que los ingresos. Además, las cotizaciones pasaron de representar 54 % de los ingresos del sistema en 2011 a 37 % en 2025, mientras los aportes del gobierno nacional central aumentaron en más de 1,7 puntos porcentuales del PIB.

Pero para algunos empleadores y trabajadores, el ajuste les mete la mano al bolsillo a tal punto que podría golpear el empleo formal.

Foto de la radicación en la Cámara de Representantes de la “ley de rescate económico”.

Lo que hay y cómo cambiaría

Para entender la conversación es clave conocer, al menos, dos cambios. El primero es que hoy las empresas que declaran renta no pagan aportes al SENA, al ICBF ni la cotización a salud que le corresponde al empleador por los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. La ley fiscal, que en la práctica es una tributaria, recorta ese beneficio.

Si el proyecto se aprueba tal como se radicó, la excepción se mantendría para quienes ganan hasta dos salarios mínimos; por los que ganan entre dos y tres, las empresas tendrían que pagar una parte (1 % al SENA, 1 % al ICBF y 4 % a salud), y por los que ganan más de tres, pagarían los aportes completos (8,5 % a salud, 3 % al ICBF y 2 % al SENA). Esta medida revierte buena parte del ajuste que hizo la reforma tributaria de 2012 para impulsar el empleo; aunque el mismo Gobierno reconoce que sí ayudó.

María Elena Ospina, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), explica que la propuesta contempla una carga adicional para los empleadores del 6 % sobre el salario de quienes ganan más de dos y hasta tres salarios mínimos y del 13,5 % para quienes devengan más de tres y menos de 10 salarios.

“Por ejemplo, un trabajador que devenga cuatro millones de pesos mensuales le representaría al empresario un costo adicional de COP 240.000 al mes, mientras que uno que devenga seis millones representaría un incremento de COP 810.000 mensuales, es decir, COP 9.720.000 adicionales al año”, aseguró Ospina a El Espectador. Estas cifras están calculadas con el mínimo de 2026.

El segundo cambio es que hoy todos los asalariados aportan un 4 % para salud, pero con el proyecto el porcentaje subiría para quienes ganan más de dos salarios mínimos: el rango va desde 5,5 % hasta 8 % para quienes ganan hasta 25 salarios mínimos. La modificación afectaría a cerca del 25 % de los asalariados.

Un ejemplo ayuda a dimensionar mejor: si usted tiene un contrato laboral y gana tres salarios mínimos (COP 5.252.715 en 2026), por salud le descuentan COP 210.109. Con el proyecto aportaría COP 288.899. Eso quiere decir que usted recibiría cada mes COP 78.790 menos. Al año su ingreso caería COP 945.488.

Los independientes también pagarían más: hoy aportan 12,5 %, pero con la ley el porcentaje subiría para quienes tienen ingresos por encima de dos salarios mínimos. El rango va desde 13 % hasta 15,5 %, según los ingresos. Un contratista que gana tres salarios mínimos pagaría COP 10.505 más cada mes en salud; uno que gana cuatro salarios mínimos pagaría COP 14.007 más.

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Las implicaciones de la ley fiscal

El Gobierno defiende que la medida tendría un efecto marginal en el empleo porque la exoneración total se mantiene para trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos y los aportes completos se pagarían por el tramo que gana de tres a 10 salarios mínimos, que tiene una informalidad relativamente baja y se concentra en las grandes empresas. Para el 84 % de los asalariados en el sector privado, sostiene Hacienda en la exposición de motivos, se mantendría la exoneración total. La cotización plena, según estimaciones de la cartera, aplicaría sobre 618.000 asalariados.

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De acuerdo con el último análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), la reducción de las exoneraciones de los aportes empresariales generaría recursos adicionales por COP 11,8 billones en 2027. Desde 2028, como las empresas pueden deducir estos aportes del impuesto de renta, el efecto neto baja a COP 9,1 billones ese año, COP 9,6 billones en 2029 y COP 10,2 billones en 2030. Según el mismo proyecto y las estimaciones del CARF, los nuevos aportes no son recursos adicionales para la salud, el SENA o el ICBF, sino que reemplazan parte de lo que hoy les transfiere el Presupuesto General de la Nación.

Aunque el cambio mejora las cuentas fiscales, el aumento en la nómina preocupa a los empresarios, que en varios escenarios han advertido que la medida se suma al incremento de 23 % en el salario mínimo de 2026, la reducción de la jornada laboral y los mayores costos que supuso la reforma laboral del Gobierno Petro.

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“Las mipymes no tienen la misma capacidad financiera que las grandes empresas para absorber estos incrementos ni para trasladarlos al consumidor final sin perder competitividad”, advirtió la presidenta de Acopi. La decisión, sostiene, podría traducirse en menores inversiones, reducción de márgenes de rentabilidad, menor generación de empleo y dificultades para el crecimiento empresarial.

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En un país en el que más de la mitad de los trabajadores (54,5 %) son informales, medidas de este tipo se deben analizar con cuidado. El cambio propuesto, según Acopi, podría desincentivar el mejoramiento de las condiciones salariales de los trabajadores. La diferencia para una empresa entre tener a alguien que gana dos salarios mínimos exactos y alguien que gana un poco más, así sea un peso más, es grande: en el primer caso, no se pagarían aportes a Sena, ICBF y salud; en el segundo sí, con un costo adicional mensual de COP 210.109, que son COP 2,5 millones al año.

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Andrés Felipe García Suaza, decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, dijo a este diario que los costos son una variable para la decisión de contratar: “Además del nivel de empleo, también se pueden afectar los salarios, presentando menores tasas de crecimiento. Con el aumento del salario mínimo del año anterior observamos esto en sectores como el de trabajo doméstico formal”.

En palabras de Ospina, con los saltos en los costos laborales cuando se superan determinados niveles salariales, se corre el riesgo de que los empresarios limiten los incrementos, aplacen nuevas contrataciones o reduzcan sus posibilidades de vincular talento técnico, tecnológico y profesional; decisiones que van en contravía de la necesidad de elevar la productividad empresarial y tener empleos de mayor calidad.

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Para Andrés Izquierdo, gerente general de Integral Soluciones Pensionales, no se puede decir que la ley disparará el desempleo porque, argumenta, las contrataciones dependen de las necesidades operativas. Pero sí considera que puede haber un “estancamiento” en el empleo, es decir, que se contraiga la generación de nuevos puestos de trabajo, lo que al final del día puede empujar a más personas a la informalidad.

En cuanto a la competitividad de las empresas, Mónica Rodríguez, vicepresidenta de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), advirtió que para los sectores del agro que generan empleo formal, en su mayoría los agroexportadores, encarecer la contratación “restaría la posibilidad de competir en el mercado global, que ya es complejo”. Como dijo a este diario Santiago Pardo, presidente ejecutivo de Analdex, el sector exportador ha tenido un año difícil con la caída de los ingresos en pesos por las exportaciones y los mayores costos de la mano de obra, la energía y el transporte, de ahí que preocupe un nuevo aumento en el costo laboral.

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“No podemos pretender resolver el déficit fiscal debilitando la capacidad de las empresas para generar empleo porque son, precisamente, el empleo formal y el crecimiento empresarial los que permiten garantizar ingresos sostenibles para el Estado en el largo plazo”, aseguró Ospina.

Imagen de referencia. Foto: Laura Salomón Prieto

¿Y los trabajadores?

En el caso de los trabajadores, el Gobierno defiende que el incremento es progresivo, ya que se protege a quienes ganan hasta dos salarios mínimos y los independientes que ganan más de tres salarios mínimos pagarían menos que un empleado con el mismo ingreso.

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Sin embargo, como advierte Alejandro Escobar Correa, gerente estratégico de Sectorial, plataforma de análisis de mercados, el ingreso disponible bajará para un porcentaje de los trabajadores en un momento en el que el costo de vida sigue siendo alto: “A un hogar colombiano, solamente entre mercado, arriendo, servicios públicos y transporte se le va el 72 % de los ingresos”.

Esta medida tampoco es la única que le pegaría a los trabajadores. En la lista hay otras, como la baja en el umbral del impuesto de renta para personas naturales, que afectaría a quienes ganan cerca de COP 5 millones al mes.

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Y aquí llegamos a otro punto clave. Héctor Orlando Solano, vicepresidente de Fedecajas, explicó a El Espectador que la reducción del 25 % de los aportes que reciben las cajas de compensación se traducirá en una reducción de beneficios para 20 millones de colombianos afiliados (entre trabajadores y sus familias). Entre otros rubros, los cálculos del gremio indican que con la medida habría cerca de 13.000 subsidios de vivienda menos, 50.000 cupos menos para el programa que atiende a la primera infancia y 54.000 personas menos recibiendo subsidio al desempleo.

“Entendemos el déficit del sector salud, pero consideramos que no se debe resolver reduciendo el sistema de subsidio familiar. En las grandes ciudades hay cajas de compensación que facturan sumas importantes, pero ese no es el caso de todas: hay cajas que no van a resistir”, afirmó Solano.

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Todos estos elementos estarán sobre la mesa esta semana en la que, al parecer, se radicará la ponencia para el primer debate de la ley fiscal, llamada por el Gobierno “ley de rescate económico”.

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