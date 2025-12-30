OPEP+ se inclinaría por mantener sin cambios su producción de crudo

Los futuros del crudo han caído cerca de 17 % en lo corrido del año, encaminándose a su mayor descenso anual desde la pandemia de 2020. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - chengwaidefeng

La OPEP+ mantendría la pausa en los incrementos de producción de petróleo cuando se reúna este fin de semana, en un contexto marcado por señales crecientes de exceso de oferta mundial y una desaceleración del crecimiento de la demanda.

Los miembros clave de la alianza, liderados por Arabia Saudita y Rusia, celebrarán una videoconferencia el próximo 4 de enero, en la que revisarán la decisión (adoptada inicialmente en noviembre) de detener nuevos aumentos de suministro durante el primer trimestre, tras haber acelerado la reactivación de la producción a comienzos de este año.

La coalición ya había confirmado esta política en una reunión a inicios de diciembre y, de acuerdo con los delegados consultados, lo más probable es que vuelva a ratificarla en esta ocasión. Las fuentes pidieron no ser identificadas debido a que se trata de deliberaciones privadas.

El termómetro del mercado del petróleo

El telón de fondo de la decisión es un mercado petrolero presionado. Los futuros del crudo han caído cerca de 17 % en lo corrido del año, encaminándose a su mayor descenso anual desde la pandemia de 2020, en medio de un aumento de la oferta tanto de la OPEP+ como de sus competidores y de una demanda global más débil. Proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) apuntan a un superávit récord de crudo en 2026, mientras que la propia secretaría de la OPEP prevé un excedente moderado.

La próxima reunión también se dará en un escenario de mayor incertidumbre geopolítica. Venezuela, uno de los miembros de la OPEP, ha comenzado a cerrar pozos tras un bloqueo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha incautado y perseguido buques que transportaban crudo del país. A esto se suman ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa y buques, así como tensiones que han involucrado a otros integrantes de la alianza.

Dentro del propio grupo también han surgido fricciones. Las relaciones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se han visto tensionadas públicamente en el marco del conflicto en Yemen, con Riad instando a su vecino a retirar el apoyo a ciertos grupos armados en la zona.

Cabe recordar que en abril los saudíes y sus aliados sorprendieron al mercado al acelerar la reactivación de recortes de producción vigentes desde 2023, pese a que ya existían señales de un mercado bien abastecido. En total, la OPEP+ acordó restaurar rápidamente un primer tramo de 2,2 millones de barriles diarios, y avanzar más lentamente en un segundo tramo adicional. De este último, alrededor de 1,2 millones de barriles diarios aún no han regresado al mercado, en parte porque algunos países han tenido dificultades para elevar su producción al nivel comprometido.

