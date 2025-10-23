Papas fritas congeladas: termina la disputa entre Colombia y la Unión Europea

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

La disputa entre Colombia y la Unión Europea por las papas fritas congeladas llega a su último capítulo respecto a la disputa ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El conflicto gira en torno a medidas antidumping colombianas, puestas en 2018, contra la importación de papas fritas congeladas de tres países de la UE (Países Bajos, Alemania y Bélgica). La disputa ha estado en discusión en la OMC desde noviembre de 2019.

Las medidas antidumping son permitidas por la institución con sede en Ginebra, pero solo bajo algunas condiciones y son objeto de críticas. Pero la Comisión Europea dijo que las medidas eran “totalmente injustificadas y perjudican a las empresas europeas”.

El ingreso de este tipo de productos ha crecido en el país, en 2024 se incrementó en un 16 % la importación de papa, especialmente la precocida congelada. Esto ha puesto mayor presión sobre los paperos colombianos en tiempos de sobreproducción y bajos precios como los actuales.

La UE ganó el proceso en diciembre de 2022, ya que en un arbitraje se le reprochó a Colombia la manera como calculó los derechos aduanales y concluyó que esos derechos violaban las reglas del comercio mundial.

El año pasado, la UE pidió a un grupo especial de la OMC reexaminar el caso, acusando a Colombia de no haber aplicado la decisión inicial.

El resultado de la OMC

En un informe publicado el jueves, la entidad concluyó que Colombia no se conformó plenamente a la decisión anterior, lo que podría abrir la vía a la Comisión Europea para obtener el derecho de respuesta.

“Recomendamos a Colombia ajustar sus medidas de conformidad con sus obligaciones según el Acuerdo antidumping”, declaró el grupo especial en su decisión.

El caso avanzó en el marco de un sistema temporal aplicado por varios países en 2020 tras el hundimiento del órgano de apelaciones de la OMC, provocado por Estados Unidos.

Washington, que había acusado al grupo especial de apelaciones de la OMC de abuso de poder, bloqueó el nombramiento de nuevos jueces, privándolo del quórum de tres jueces necesarios para examinar los casos debido a las jubilaciones obligatorias.

El diferendo sobre las papas fritas congeladas entre la UE y Colombia fue el primer conflicto comercial en ser sometido a un Arbitraje de Apelación Interina Multipartito (MPIA).

