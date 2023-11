Petróleo: precio internacional podría elevarse por el Canal de Panamá y la OPEP+

El precio del petróleo aumentó al comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, pero los incrementos se han desvanecido casi por completo, ya que los combates no han interrumpido los suministros de Medio Oriente, la fuente de aproximadamente un tercio del petróleo mundial. Imagen de referencia. / Foto: Getty Images Foto: Getty Images - sorbetto

Desde octubre de 2022, el precio de la gasolina en Colombia se ha incrementado en más de $8.000, como resultado de la decisión del Gobierno Petro de acabar con el subsidio que tienen los combustibles del país.

El objetivo es alcanzar el precio de paridad internacional del petróleo, lo cual se lograría en diciembre de este año, según está consignado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023. Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, admitió que la meta sólo se logrará en enero del próximo año, razón por la cual se espera comenzar a elevar el precio del diésel desde febrero de 2024.

Sin embargo, puede que las distancias entre el precio de los combustibles en Colombia y los valores internacionales se alarguen por cuenta de diferentes factores internacionales que están incrementando el precio internacional del petróleo, lo que podría llevar a que los incrementos a la gasolina continúen más allá de enero de 2024.

Además de las tensiones en Oriente Medio (conflicto Israel-Hamás), existen dos situaciones que podrían hacer sonar las alarmas sobre el precio del petróleo brent, la referencia mundial, en la recta final de 2023: el estado actual del Canal de Panamá y la reciente decisión que tomó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) de recortar su producción.

Recortes de suministro de la OPEP+

Este lunes 6 de noviembre, el petróleo brent registró una subida luego de que Arabia Saudita y Rusia confirmaran el pasado domingo que mantendrán sus restricciones de un millón de barriles de petróleo hasta fin de año.

El anuncio de los principales miembros de la OPEP+ se produjo después de que las tensiones por la guerra entre Israel y Hamás y las preocupaciones sobre una demanda global de petróleo más débil hicieron que los precios del petróleo cayeran más de un 6 % la semana pasada.

El precio del petróleo aumentó al comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, pero los incrementos se han desvanecido casi por completo, ya que los combates no han interrumpido los suministros de Medio Oriente, la fuente de aproximadamente un tercio del petróleo mundial.

Si bien todavía hay preocupaciones por una posible escalada del conflicto en la región, el impacto en los precios ha dado paso a nuevas preocupaciones sobre una desaceleración de la economía global. Una sorpresiva contracción en el sector manufacturero chino el mes pasado ha planteado dudas sobre la recuperación en el mayor importador de petróleo del mundo, mientras que las reservas estadounidenses están creciendo.

“Es probable que estos recortes voluntarios de suministro se extiendan hasta el primer trimestre de 2024, dada la demanda de petróleo estacionalmente más débil a principios de cada año, las preocupaciones en curso sobre el crecimiento económico y el objetivo de los productores y la OPEP+ de apoyar la estabilidad y el equilibrio del mercado petrolero”, dijo Giovanni Staunovo, analista de productos básicos de UBS Group AG, a Bloomberg.

El Canal de Panamá

La sequía que padece el Canal de Panamá podría obligar a los grandes petroleros a dejar de utilizar este paso, lo que haría que los buques deban extender sus viajes en miles de kilómetros. Cabe resaltar que el canal es un atajo entre los océanos Atlántico y Pacífico, y evitarlo significa navegar alrededor de África o al extremo sur de América.

La Autoridad del Canal de Panamá anunció la semana pasada recortes cada vez más drásticos a la cantidad de barcos a los que permitirá el paso cada día. La medida se debe a que el lago Gatún, que se encuentra sobre la vía fluvial y alimenta las esclusas que se encuentran más abajo, tiene niveles de agua históricamente bajos. Octubre fue el mes más seco registrado en Panamá desde que se comenzaron a llevar registros en 1950. Para febrero de 2024, las franjas horarias de tránsito diario en el canal podrían reducirse a aproximadamente la mitad de la capacidad normal.

Eso hará que la movilidad sea especialmente difícil para los barcos conocidos como tramp, es decir, buques que no tienden a tener horarios fijos, sino que dependen del momento en que son cargados. “Los grandes petroleros ya no figurarán en este comercio”, afirmó Poten & Partners Inc., firma de consultoría experta en el mercado petrolero.

Poten & Partners Inc. plantea que los buques de contenedores, con fechas de carga programadas, podrían ocupar el lugar que actualmente tienen los buques tramp, puesto que los primeros podrán reservar cupos para cruzar el canal antes que los petroleros.

Además, de acuerdo con la consultora, es poco probable que los petroleros participen en la subasta que el canal realiza para algunos cupos, debido al alto precio de estos. Recientemente, la tarifa pagada por un gran transportista de gas licuado de petróleo fue de US$2,85 millones.

