Piden la renuncia de Irene Vélez (Minminas) por polémico informe

El año pasado la ministra Irene Vélez ya había sido citada a un debate de control político por, supuestamente, crear pánico económico a raiz de sus declaraciones sobre el petróleo. Foto: Óscar Pérez

Hace unos días, en su intervención en el Foro Económico Mundial (en Davos, Suiza), la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, hizo una declaración que despertó opiniones en diversos sectores: Colombia no hará más contrataciones para exploración de petróleo y gas.

Horas más tarde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó las declaraciones Vélez, resaltando la importancia de que la economía mundial avance hacia un “capitalismo descarbonizado” y precisando que las reservas de combustible en el país alcanzarían hasta el año 2037, o 2042.

Estas previsiones le darían a Colombia un tiempo razonable (20 años) para que adelante su estrategia de transición energética (de la cual todavía no se tiene una ruta en el papel clara y sustentada).

Lea también: Minminas dice que no aprobará más contratos de exploración de petróleo y gas

Tiempo después, tal vez con base en el revuelo que generaron sus declaraciones, la ministra Vélez publicó en su cuenta de Twitter un informe que respalda lo dicho en Davos, es decir, que las reservas de gas en Colombia son suficientes para garantizar una autosuficiencia (no depender de importaciones) hasta el año 2042.

No obstante, esta mañana Caracol Radio publicó una investigación que afirma que el informe presentado por la ministra de Minas y Energía carece de sustento técnico, y que incluso profesionales del ministerio (cuyos nombres habrían sido incluidos en el documento sin su consentimiento) no están de acuerdo con lo dicho en el mismo.

“Al menos un alto funcionario del Ministerio le advirtió a la ministra, antes de su publicación, que el informe estaba mal hecho y que tenía problemas en sus afirmaciones y sus cifras -como aquella de que tenemos gas garantizado hasta 2037 – 2042-. Y no solo eso, le dijo que no quería que su nombre apareciera en el texto. La ministra no solo lo ignoró, sino que puso su nombre para legitimar un informe engañoso”, se lee en el artículo que publicó Caracol Radio.

Le puede interesar: Se requiere claridad sobre la transición energética

Como era de esperarse, una ola de críticas le llovieron a la ministra momentos después de conocerse esta investigación. Entre esta hay peticiones de renuncia y hasta solicitudes para que se le adelante un nuevo debate de control político.

Antes de leer las reacciones al informe de Vélez, hay que recalcar que las intenciones que ha mostrado el Gobierno de Gustavo Petro para con la transición energética es la de un compromiso para con el medio ambiente, ante el actual panorama de cambio climático impulsado por las emisiones de CO2. También que organismos internacionales, entre estos bancos multilaterales, han decidió apoyar esta apuesta gubernamental con financiaciones que van desde las decenas hasta los miles de millones de dólares.

Lea también: Detener la exploración de hidrocarburos o formas para dispararse en el pie

También hay que tener en cuenta que la economía economía de colombia, actualmente, sigue manifestando una alta dependencia del petróleo. Los combustibles continúan siendo su principal producto de exportación, amén de que las tributaciones, regalías y dividendos que generan estos son una importante fuente de ingresos para la nación que, además, tienen un parque automotor que se mueve mayoritariamente por la gasolina y el diesel.

Es por esto que, desde diversos sectores, se le pide al Gobierno claridad sobre este tema, y no adelantar decisiones que podrían parecer apresuradas al carecer de un sustento técnico serio.

El exsenador Jorge Robledo fue uno de los primeros en manifestar su rechazo ante el informe de Vélez, y pedir su renuncia. “La ministra Irene Vélez debe renunciar inmediatamente a su cargo. Porque sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informen falsificaron las firmas de la viceministra de Minas y de otro alto funcionario”, dijo.

Según Robledo, Vélez está promoviendo la falsificación de las opiniones, con “cifras absurdas e insostenibles”.

Le puede interesar: Hay gas, pero no tanto como para frenar nuevos contratos de exploración

En entrevista con Caracol Radio, la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, explicó que aún no se tienen cifras actualizadas de reservas porque todas las compañías de exploración y producción de gas tienen hasta el primer trimestre del año para entregarle a la Agencia Nacional de Hidrocarburos sus datos consolidados hasta el 31 de diciembre del año pasado. En este reporte se incluyen cifras de reservas y recursos.

“La ANH junto con el ministerio consolida toda esa información y determinan la autosuficiencia en gas natural y es un informe oficial que se presenta el 30 de abril. El año pasado este informe se presentó y determinó que teníamos reservas probadas hasta ocho años de autosuficiencias más reservas probables y posibles que, totalizadas daban, hasta 8,4 años de autosuficiencia”, puntualizó.

Es decir, contrario a lo dicho por el presidente y la ministra, los datos más actualizados dan cuenta de que las reservas de gas en el país permiten una autosuficiencia de 8,4 años, tiempo considerablemente inferior a lo que algunos expertos han estimado que podría tardar una transición energética (que son por lo menos 20 años).

Lea también: El BID respalda la transición energética de Petro con US$74,5 millones

El senador David Luna también se sumó a la petición de que la ministra Vélez renuncie a su cargo. “Gravísimo lo que revela @EspinosaRadio; la MinMinas manipuló un informe para engañar a los colombianos y justificar la suspensión de la exploración petrolera. Ministra, NO MIENTAN MÁS, NO IMPROVISEN. Por el bien de nuestro país, renuncie de una vez por todas”, trinó.

También se ha solicitado, a las distintas bancadas del Gobierno que se unan para adelantar un nuevo debate de control político (el año pasado ya le habían hecho uno por, supuestamente, generar pánico económico sobre sus declaraciones en torno al petróleo)

El senador Miguel Uribe también se sumó a la ola de críticas al decir: “la ministra y el presidente Gustavo Petro están poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y la soberanía energética. Es por eso que apelo a la responsabilidad de todos los congresistas para que todas las bancadas nos unamos en un debate de moción de censura y pidamos el retiro del cargo de esta ministra irresponsable que ya cumplió con su periodo de prueba y fracasó”.

No es irresponsable que el Gobierno quiera adelantar un plan de transición energética. Es más, esa es su responsabilidad. Lo que cuestionan los detractores de Vélez es la idea de hacerlo de forma apresurada sin que se tenga un estudio serio, y una ruta clara, que garantice el mínimo impacto a la economía nacional.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.