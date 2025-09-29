Precio del cacao retrocede luego de llegar a máximos históricos en el mundo

Cacaocultor de Maceo, Antioquia. Imagen de referencia. Foto: María Camila Ramírez Cañón

El suministro de cacao en el mundo está mejorando aún más después de una crisis histórica que sacudió el mercado. Es por eso que los fondos de cobertura se han vuelto bajistas respecto a los precios del cacao en Londres por primera vez en tres años.

El cambio de posicionamiento, acompañado por la reducción de las apuestas de que el grano vuelva a subir por parte de fondos sobre los futuros de Nueva York, se produce cuando los precios se han reducido aproximadamente a la mitad desde un máximo alcanzado en diciembre.

Ahora hay expectativas de mejores cosechas y a la demanda anticipada. La producción podría superar el consumo en unas 186.000 toneladas en la temporada 2025-26, más del doble del excedente de la temporada actual, según una encuesta reciente de Bloomberg.

Un mejor suministro debería contribuir a aumentar los inventarios globales, que se redujeron tras las malas cosechas en los principales productores de África Occidental. Esto disparó los precios de los futuros el año pasado, presionando a los comerciantes y obligando a los fabricantes de chocolate a repercutir mayores costos a los consumidores o reducir las compras.

Así ha sido el panorama en Colombia.

Los futuros han caído alrededor de un 8 % en Londres y Nueva York en lo que va de mes, acercándose a niveles de sobreventa la semana pasada. Sin embargo, subieron el lunes, rompiendo una caída de dos días.

Los precios se mantienen históricamente altos, y la producción en los principales productores de África Occidental lucha por recuperarse a niveles máximos debido al clima desfavorable, el envejecimiento de los árboles y la propagación de enfermedades. Especialmente debido a la seguía que ha enfrentado Costa de Marfil, el mayor productor mundial.

Analistas y comerciantes encuestados por Bloomberg este mes afirmaron que prevén que la demanda seguirá desacelerándose a medida que los consumidores reducen sus compras y algunos chocolateros compran menos o utilizan alternativas al cacao para reducir costos.

Así se han comportado los precios del grano:

El cacao subió un 0,7 %, hasta 4.881 libras la tonelada en Londres. Los precios subieron un 2,2 % en Nueva York.

Entre otros productos blandos, el café arábigo subió un 2,6 % y el azúcar sin refinar subió ligeramente.

