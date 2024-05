Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda hoy 24 de mayo

El precio del dólar podría experimentar mayores reducciones por cuenta del aumento en las remesas. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

El dólar inició su cotización del viernes a la baja, al registrar $3.865. Esto se traduce en una leve caída de $3 frente al cierre del jueves, así como una variación de 0.07 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.857,58.

Se espera que para los próximos días la divisa se mueva en terrenos relativamente estables, pues para los analistas la principal variable siguen siendo las tasas de interés fijadas por la Fed.

Hay que recordar que estas se han mantenido en las últimas reuniones, y se espera que las primeras reducciones no se vean sino hasta septiembre o agosto (algunos incluso creen que estas no se registrarían sino hasta 2025), pues la inflación no ha desacelerado como se quisiera en Estados Unidos.

Las tasas de interés tienen influencia en el precio del dólar en la medida en que entre más bajas sean más se estimula la inversión en países como Colombia, lo que a su vez se traduce en más billetes verdes circulando en el territorio nacional y, por ende, una divisa más económica.

No obstante, hay otras variables que tienen su peso sobre el dólar. Están las exportaciones que, en los últimos meses, han consolidado una tendencia bajista que sigue sin mostrar signos de recuperación. Las ventas externas del país se han deteriorado, principalmente, por la reducción en los despachos de petróleo y productos de las industrias extractivas.

Pero también están las remesas que llegan a Colombia, que compensan un poco al continuar una senda de crecimiento. Un análisis publicado por el Banco Unión indica que se espera que mayo cierre con un aumento del 15 % en esta materia, principalmente por la celebración del día de la madre.

“Cerca de 500,000 colombianos dejaron el país en 2023, fijando como principales destinos Estados Unidos y España. Como resultado, estos dos lugares se han convertido en los sitios de donde provienen el mayor número de remesas hacia Colombia, encabezado por el país norteamericano con el 53% y seguido de España con un 13%. Los otros países que completan el top 5, como mayores receptores de Giros Internacionales a nuestros país, son Chile (4%), Reino Unido (4%) y Ecuador (3%). Por su parte, los principales departamentos receptores de remesas son el Valle del Cauca (26%), Cundinamarca (16%), Antioquia (16%) y Risaralda (5%)”, señala en su reporte.

Finalmente está la evolución que pueda tener el conflicto en Medio Oriente, ya que un eventual escalamiento del conflicto aumentaría el apetito por la divisa como activo refugio. Esto implicaría un aumento en la demanda y, por ende, un billete verde más escaso y costoso.

El desempeño de estas, y otras variables (como la inversión internacional), hacen que fluctúe el precio del dólar en Colombia. De momento las principales proyecciones apuntan a que se siga moviendo en los umbrales de los $3.800 y los $3.900.

