Presupuesto 2027, en su recta final: ¿en qué se gastaría la plata del Estado?

Las plenarias de Cámara y Senado empiezan este jueves el debate que definirá la versión final del Presupuesto 2027 . Lo que discutirá el legislativo en los próximos días es, a grandes rasgos, la ley que define cuánta plata calcula recibir el Estado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año, y en qué se le autoriza gastarla. Es, a escala de país, lo que hace un hogar cuando organiza sus finanzas: qué es urgente, dónde se puede gastar menos, dónde más y cuánto se va en deudas.

Según la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Congreso tiene hasta la medianoche de este martes 20 de octubre para aprobar la ley del Presupuesto 2027. Si no lo hace, el Gobierno puede expedirlo por decreto, con el proyecto que presentó y las modificaciones aprobadas en primer debate. Los tiempos son cortos, pero no sería la primera vez que el Presupuesto se queda sin la aprobación del legislativo. En 2024, el Gobierno de Gustavo Petro sacó por decreto el presupuesto de 2025, porque el Congreso no lo aprobó. El año pasado sí hubo ley: el 16 de octubre de 2025, la plenaria del Senado aprobó el Presupuesto de 2026, de COP 546,9 billones, con 50 votos a favor y 27 en contra.

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De Petro a De la Espriella: la ruta del Presupuesto 2027

El primer proyecto lo radicó el 29 de julio el Gobierno de Gustavo Petro, con Germán Ávila como ministro de Hacienda. Su monto total era de COP 575,7 billones. Sobre este pesaron dos alertas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el organismo que revisa las cuentas públicas, advirtió que gastaba unos COP 20,7 billones más de lo que el propio Gobierno había planeado en sus metas fiscales. Y el Banco de la República señaló que faltaban cerca de COP 30,2 billones por financiar, que dependían de ingresos inciertos, como una reforma tributaria y una ley de financiamiento que el Congreso no había aprobado.

Con el cambio de Gobierno llegó Miguel Gómez Martínez al Ministerio de Hacienda y, recién posesionado, pidió devolver el proyecto de su antecesor. Devolverlo significa que el Congreso se lo regresa al Gobierno para que lo rehaga, algo que las comisiones económicas pueden hacer si consideran que el texto no cumple la ley que regula el presupuesto. El pasado 11 de agosto, las comisiones económicas hicieron la devolución, algo no pasaba con el Presupuesto desde 2003. Un día antes, cabe resaltar, había ocurrido el terremoto, cuyo impacto fiscal se sumó a la discusión presupuestal.

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El 27 de agosto, el Gobierno de Abelardo de La Espriella radicó su propio proyecto de Presupuesto, por COP 634,9 billones (cerca de COP 59 billones más que el anterior). Según el CARF, el aumento recoge gastos que el proyecto de Petro no tenía del todo en cuenta, como pensiones, salud, nómina pública, universidades, subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, así como el pago de la deuda: el proyecto de Petro calculaba unos COP 118 billones para eso en 2027 y el nuevo, COP 155,4 billones. Son COP 37,4 billones más, una diferencia que, según la bancada de Gobierno, el primer proyecto había subestimado.

El 14 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso votaron la propuesta y se definió que el monto del Presupuesto 2027 será de COP 634,9 billones. Tras la votación, el ministro Miguel Gómez dijo que no era el presupuesto con el que habría querido empezar su mandato, pero sí "el presupuesto que podemos permitirnos". El 23 de septiembre, esas mismas comisiones aprobaron el proyecto en primer debate, con 56 votos a favor y 19 en contra.

A qué le restan y a qué le suman en el Presupuesto 2027

Hoy el proyecto está en segundo debate. Ya no lo discuten las comisiones económicas, sino las plenarias de la Cámara y del Senado, es decir, todos los representantes y todos los senadores reunidos. Cada corporación debate y vota la iniciativa por su lado.

Hay que decir que el proyecto de Presupuesto 2027 en discusión no será exactamente el del primer debate. El texto de ponencia para segundo debate, que fue radicado el miércoles 14 de octubre, mantiene el monto total (de COP 634,9 billones), pero, mediante un pliego de modificaciones que cuenta con el aval del ministro de Hacienda, se mueven unos COP 11,7 billones entre rubros y entidades: a unas partidas se les suma plata y a otras se les resta.

Así queda el reparto entre los tres grandes tipos de gasto, frente al texto aprobado en primer debate:

Tipo de gasto Primer debate (COP billones) Segundo debate (COP billones) Cambio (COP billones) Funcionamiento 391,38 393,25 +1,87 Servicio de la deuda 155,43 147,07 -8,36 Inversión 88,14 94,63 +6,49 Total 634,95 634,95 0

El servicio de la deuda, que es lo que el Estado destina a pagar los créditos que ha pedido, pasa de COP 155,43 billones a COP 147,07: son COP 8,36 billones menos. Aun así, sigue siendo casi uno de cada cuatro pesos del Presupuesto 2027. Según la ponencia, la reducción responde a las condiciones para reperfilar la deuda, es decir, reacomodar los plazos para pagarla, y a otras operaciones de manejo, con el fin de priorizar la inversión y el funcionamiento.

La inversión es lo que más sube. Son COP 6,49 billones más, hasta cop 94,63. Es la plata para obras, programas y proyectos, y pasa de pesar 13,9 % del presupuesto a 14,9 %.

El gasto de funcionamiento sube COP 1,87 billones y llega a COP 393,25. Es lo que cuesta mantener el Estado en marcha y sigue siendo la mayor parte del presupuesto, con 61,9 %.

Por otro lado, estos son los movimientos más grandes por entidad, también frente al texto del primer debate:

ntidad Primer debate (COP billones) Segundo debate (COP billones) Cambio (COP billones) Variación Ministerio de Hacienda 37,20 43,25 +6,05 +16,3 % Ministerio de Minas y Energía 5,65 8,65 +3,00 +53,1 % DANE 0,28 0,43 +0,15 +54,0 % Ministerio de Agricultura 0,89 1,03 +0,14 +15,5 % Agencia Nacional de Tierras 0,56 0,42 -0,14 -24,9 % SENA 8,51 8,01 -0,50 -5,9 %

Hacienda es la cartera que más suma recursos: COP 6,05 billones, según el pliego. De ese total, COP 3,9 billones son de inversión. El senador Cristian Garcés, del Centro Democrático y ponente del proyecto, explicó que esos COP 3,9 billones son una bolsa para atender el terremoto, otros desastres y prioridades adicionales. Otros COP 2,15 billones son de funcionamiento, y a inversión le restan unos COP 11.400 millones, casi todos del rubro de transporte público de pasajeros.

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Minas y Energía suma COP 3 billones. Según la ponencia, son para subsidios de energía y de gas, y para el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.

Al Ministerio de Agricultura le suman COP 138.409 millones, para servicios financieros y gestión del riesgo agropecuario, y a la Agencia Nacional de Tierras le restan esa misma cifra.

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Al DANE le suman COP 150.000 millones de inversión. Según la ponencia, son para fortalecer la recolección y el acopio de la información estadística oficial.

En Defensa y Policía, el sector queda con una adición neta de unos COP 31.000 millones que, según la ponencia, van al subsistema de salud de la Policía y salen de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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Los organismos de control reciben adiciones, pero también reducciones. Garcés destaca COP 310.000 millones para su modernización tecnológica. Sin embargo, el pliego también les resta recursos: en conjunto, Procuraduría, Defensoría y Contraloría quedan con unos COP 83.000 millones menos. A la Registraduría le suman COP 200.000 millones (de los cuales COP 100.000 millones son para el Consejo Nacional Electoral), pero a la vez le restan COP 400.000 millones, así que frente al primer debate queda con unos COP 200.000 millones menos.

Entre los recortes puntuales, el SENA pierde COP 500.000 millones.

Para 2027, el texto de segundo debate trae un programa de austeridad obligatorio para todas las entidades del Presupuesto, que debe priorizar el recorte de gastos como los contratos de prestación de servicios, los viáticos, los eventos y la publicidad.

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¿Qué han dicho el CARF y el Banrep sobre las cuentas del Gobierno?

Según el CARF, el Presupuesto 2027 se financia más con deuda que el de este año: lo que el Estado recauda de sus rentas regulares baja 7,4 % y la diferencia se cubre, sobre todo, con más deuda, interna y externa. Por eso el déficit y la deuda son claves en la discusión, y el CARF y el Banco de la República han hecho cuentas sobre ellos.

El déficit es lo que le falta al Gobierno para pagar todo lo que gasta con lo que recauda. La deuda neta es lo que debe. Los dos se miden frente al PIB, que es lo que produce el país en un año. Un ejemplo: un déficit de 9,4 % quiere decir que, por cada 100 pesos que produce el país, al Gobierno le faltarían 9,4 para cubrir sus gastos. Y una deuda de 66 % equivale a COP 66 pesos por cada COP 100 que produce el país.

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Ahora, los cálculos para 2027. El Marco Fiscal del Gobierno de Gustavo Petro, el plan con las proyecciones que el Gobierno presenta cada año, preveía un déficit de 4,5 % y una deuda neta de 58,9 %. Con el cambio de gobierno, las cuentas se corrigieron en agosto: el plan del Gobierno de Abelardo de La Espriella proyecta un déficit de 9,4 % y una deuda de 66,2 %. El CARF llega a cifras parecidas, con un déficit cercano a 10 % y una deuda de 67,3 %. Según el Banco de la República, las del plan actualizado no son metas del Gobierno, sino un diagnóstico de lo que pasaría si no se actúa.

El CARF advirtió, en un comunicado publicado el 10 de septiembre, que en 2027 el déficit, en lugar de bajar, subiría frente a 2026, y que la deuda ya está cerca de su límite. Para que deje de crecer, estima que en 2028 el Gobierno tendría que recaudar más de lo que gasta, sin contar los intereses, por una suma superior al 2 % del PIB, es decir, más de COP 2 por cada COP 100 que produce el país. Y pidió que el ajuste sea permanente y no transitorio, tanto en ingresos como en gasto.

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Hace más de un mes, el Banco de la República opinó sobre el proyecto de Presupuesto que radicó el Gobierno de Abelardo de La Espriella el 27 de agosto, en una intervención ante las comisiones económicas el 1 de septiembre. El Emisor dijo que reconocer el tamaño real del desequilibrio de las cuentas es un paso en la dirección correcta. Pero advirtió que, incluso si el Gobierno logra el ajuste de gasto que anunció, de 2,2 % del PIB, el déficit de 2027 bajaría de 9,4 % a 7,2 % y las finanzas seguirían más desbalanceadas de lo que preveía el Marco Fiscal y de lo que se necesita para que la deuda sea sostenible.

Hay que decir que los análisis del CARF y del Banco de la República son anteriores a los ajustes del segundo debate, que mueven la composición del presupuesto, entre ellos la baja de COP 8,36 billones en el pago de la deuda, pero no su monto total. En cualquier caso, son los cálculos más recientes que se conocen de las dos entidades sobre este proyecto.

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Ese ajuste de 2,2 % del PIB es el que el Gobierno espera lograr con la llamada ley de "rescate económico", un proyecto que, según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se centra en reducir el gasto, aunque también incluirá medidas tributarias. Gómez ha dicho que esta iniciativa se presentaría durante octubre.

Gobierno prepara un decreto de recorte del gasto de 2026

Mientras el Congreso decide el presupuesto del próximo año, el Gobierno prepara ajustes al de 2026. Según el ministro de Hacienda, las proyecciones de este año quedaron desfasadas: no se aprobó la ley de financiamiento, la mayoría de las medidas tributarias de la emergencia económica decretada en 2025 fueron declaradas inexequibles, es decir, contrarias a la Constitución, y las presiones de gasto resultaron mayores a las previstas. Sin ajustes, 2026 cerraría con un déficit de 8,2 % del PIB. De hacerse un ajuste a las partidas de gasto de unos COP 21,9 billones, el Gobierno ubica ese déficit en 7,2 %.

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El primer paso fue congelar plata: el 19 de agosto, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) autorizó bloquear partidas por el equivalente al 1 % del PIB. Bloquear significa que el dinero sigue en el presupuesto, pero las entidades no pueden gastarlo hasta que se defina qué se recorta o se aplaza.

El siguiente paso sería un decreto de recorte o aplazamiento del gasto de este año. Recortar es quitarle plata a una partida y aplazar es posponer su ejecución. Según la ponencia del Presupuesto para segundo debate, el Gobierno todavía define el alcance del decreto, y lo que busca es que el gasto se ajuste a lo que realmente se recauda, para no acumular compromisos sin pagar. Los que ya quedaron pendientes de 2025 para pagarse este año suman COP 48,4 billones, el 2,4 % del PIB.

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En paralelo, el Gobierno presentó al Congreso, con mensaje de urgencia, un proyecto para modificar el presupuesto de este año con dos operaciones. La primera es sumar COP 2,7 billones al Fondo Milagro, creado para atender los efectos del terremoto. Según el proyecto, esa plata saldría de los alivios que permiten a los contribuyentes ponerse al día con la DIAN y que vencen el 19 de noviembre, aunque el recaudo depende de cuántos se acojan. La segunda es trasladar COP 1,2 billones para cubrir obligaciones de Air-e con generadores de energía. Ese traslado no cambia el total del presupuesto, porque la plata sale de partidas que ya existen en Hacienda y en Minas y Energía. La adición para el Fondo Milagro sí lo aumenta.

En contexto: Gobierno quiere más plata para atender crisis de Air-e y el terremoto: esto propone

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