 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Presupuesto 2027, en su recta final: ¿en qué se gastaría la plata del Estado?

Las plenarias de Cámara y Senado debaten este jueves, en segundo debate, un presupuesto de COP 634,9 billones, 14,2 % mayor que el vigente de 2026. Así se propone repartir la plata entre funcionamiento, deuda e inversión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
El Gobierno contempla traslados por COP 1,2 billones para atender la crisis de Air-e.
El Gobierno contempla traslados por COP 1,2 billones para atender la crisis de Air-e.
Foto: Getty Images

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Las plenarias de Cámara y Senado empiezan este jueves el debate que definirá la versión final del Presupuesto 2027. Lo que discutirá el legislativo en los próximos días es, a grandes rasgos, la ley que define cuánta plata calcula recibir el Estado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año, y en qué se le autoriza gastarla. Es, a escala de país, lo que hace un hogar cuando organiza sus finanzas: qué es urgente, dónde se puede gastar menos, dónde más y cuánto se va en deudas.

Según la Constitución y el Estatuto Orgánico del…

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos. DanfeRodriguez drodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Debate presupuesto

Noticias hoy

Presupuesto

Presupuesto 2027

presupuesto general de la nacion
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Dion Casio(66071)Hace 38 minutos
    EE cree que sus lectores somos una mezcla entre ingenuos e ignorantes, al punto que las deffiniciones son risibles… entonces la deuda es la deuda y el deficit es lo mismo deficit, .ctc. Algo que llama la atención es lo que todos sabemos, que 4/5 partes del presupuesto tiene destinación específica y que nos aproximamos peligrosamente al momento en que el gasto iguale PIB. Se le olvidó al columnista hacer simulaciones que nos mostraran los efectos de tomar prestamos con el TEMIBLE FMI Y SUS
  • LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)Hace 1 hora
    Debería legislarse que el déficit en ningún caso pudiese superar el 2% del presupuesto. Llevamos mas de 20 años de gobiernos acumulando y acumulando deuda. Sigue el despilfarro y el mal gasto en funcionamiento, creo que el estado no necesita tanto recortar personal sino distribuirlo en el territorio donde se necesite para generar presencia estatal y crecimiento económico. Hay que controlar la evasión y el contrabando, formalizar más
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido