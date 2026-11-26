Entre los afectados también figuran India, Suiza, Corea del Sur, países del sudeste asiático y…

Los gravámenes propuestos el miércoles, que podrían llegar al 20 % en el caso de los productos chinos, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito.

El rechazo al anuncio del gobierno de Donald Trump sobre una nueva serie de aranceles se extiende este jueves entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, con China, Brasil, Japón y la Unión Europea.

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Entre los afectados también figuran India, Suiza, Corea del Sur, países del sudeste asiático y Bangladés.

En contexto: EE. UU. propone aranceles a 14 economías y deja por fuera a Colombia.

La mayoría de estos nuevos aranceles, que según Washington responden a una investigación de varios meses sobre un supuesto exceso de producción de esas economías, se suman a los anunciados en julio (de un 10 %) sobre unos sesenta países con el pretexto de combatir el trabajo forzado.

Estados Unidos ha acusado a las naciones afectadas de recurrir a subsidios que provocan una sobreproducción y perjudican a sus compañías.

"Rechazamos firmemente esta idea", respondió un portavoz de la Comisión Europea. "Por el contrario, Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a la sobreproducción", en particular la china, afirmó.

"Japón no mantiene prácticas de política económica ajenas al mercado ni cuenta con una capacidad estructural de producción excesiva (…). Es lamentable que se haya anunciado una medida propuesta dirigida contra Japón a pesar de ello", dijo, de su lado, el principal portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara.

Pretexto

China es el blanco principal de las nuevas medidas, con una tasa del 20% que se suma a los aranceles ya existentes y que siguen vigentes, de un promedio del 12,5 % durante el año pasado.

La decisión corre el riesgo de reavivar la guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo.

Este jueves, el portavoz del Ministerio chino de Comercio, He Yadong, aseguró que Pekín "se reserva el derecho a tomar las medidas necesarias para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos".

En rueda de prensa, el vocero declaró que citar la "sobrecapacidad" como motivo para imponer aranceles supone "un pretexto para el proteccionismo".

Asimismo, instó a Washington a "corregir sus prácticas erróneas y a volver al camino correcto de resolver los problemas a través del diálogo y la consulta".

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Ambos países se habían intercambiado medidas arancelarias a principios de 2025, con tasas recíprocas que superaban ampliamente el 100%, antes de que una serie de negociaciones permitiera calmar parcialmente las tensiones.

"Acción inaceptable" para Brasil

En otro anuncio, el gobierno estadounidense también propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, incluidos los de aviación civil, por la supuesta falta de medidas del país latinoamericano para abordar las preocupaciones comerciales de Washington.

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Una decisión que se produce justo un mes después de la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a Flávio Bolsonaro, quien contaba con el apoyo de Trump y partió hacia Estados Unidos inmediatamente después de su derrota.

"La decisión unilateral de la USTR (la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) constituye una acción inaceptable dentro del proceso de negociación bilateral en curso", dijo la presidencia de Brasil en un comunicado.

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Los aranceles de Trump han tenido como objetivo tanto a los amigos como a los enemigos de Washington y forman parte de un impulso en su segundo mandato para rehacer el comercio mundial obligando a los países a comprar productos estadounidenses o a fabricar sus bienes en el país.

Otro gigante, India, a la que se le aplicará un recargo del 17 %, recordó que se encuentra "en negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial bilateral" con Washington.

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"Cualquier inquietud relacionada con el comercio debe abordarse en el marco de dichas negociaciones", según un comunicado del Ministerio de Comercio.

Singapur dijo también este jueves que estaba "muy decepcionado" con la propuesta y negó estar protegiendo su mercado doméstico o subsidiando la producción.

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Otros de los afectados en Asia son Taiwán, Vietnam, Camboya, Malasia o Indonesia, según la Oficina del Representante Comercial.

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