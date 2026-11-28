La propuesta de aranceles de EE. UU. que se conoció el miércoles fija tasas de entre 15 % y 35 %. Vietnam…

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) propuso el miércoles aranceles a 14 economías con un término que, a primera escucha, suena a fortaleza industrial: sobrecapacidad . Sin embargo, para el Gobierno de Donald Trump, ese exceso perjudica a las empresas estadounidenses. Entre las economías que enfrentarían los gravámenes figuran China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, India y Vietnam.

La propuesta de aranceles de EE. UU. que se conoció el miércoles fija tasas de entre 15 % y 35 %. Vietnam enfrentaría la más alta, de hasta 35 %, seguido de India, con 25 %. A China le corresponderían hasta 20 %, que podrían llegar a 40 % si la USTR considera insatisfactorias las consultas. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán quedarían en 15 %. La propuesta aún no está en firme: recibe comentarios hasta el 5 de enero de 2027 y las audiencias comienzan el 25 de enero.

A China, la USTR le atribuye un conjunto más amplio de prácticas, entre ellas la transferencia forzada de tecnología y el trabajo forzoso en la región de Xinjiang. A las demás economías de la lista EE. UU. les reprocha, sobre todo, no haber atendido el exceso de capacidad mundial, entre otras cosas por importar insumos y recibir inversión extranjera directa de economías que no son de mercado. A Vietnam, además, le atribuye que mercancías de otro origen pasen por su territorio antes de llegar a EE. UU.

¿Qué es la sobrecapacidad?

Apartándonos de los tecnicismos, la sobrecapacidad ocurre cuando las fábricas de una economía pueden producir bastante más de lo que se demanda. Dentro de la normalidad de un mercado, a veces la sobrecapacidad es pasajera: si el consumo cae por una crisis, las plantas industriales pueden trabajar a media máquina hasta que se recupera. Pero lo que EE. UU. cuestiona alrededor de la sobrecapacidad es un exceso estructural de ciertas economías.

Según la USTR, se trata de economías cuya capacidad de producción supera de forma persistente la que existiría en condiciones de mercado, y las políticas de sus Gobiernos la originan o la sostienen. Entre esas políticas, el organismo menciona los planes industriales dirigidos a ciertos sectores y el crédito y otros apoyos financieros preferenciales.

De ahí que EE. UU. considere que ese exceso reduce las oportunidades de sus productores y exportadores y contribuye a la pérdida de producción, exportaciones, empleos e inversión en la manufactura del país.

El debate sobre la sobrecapacidad no es nuevo. La OCDE lleva décadas observando este fenómeno en la producción de acero. A mediados de noviembre, en un evento en Ciudad de México, Anthony de Carvalho, jefe de la Unidad de Acero del organismo, advirtió que el exceso viene creciendo. Su causa de fondo, dijo, son los subsidios gubernamentales y otras políticas ajenas al mercado, que mantienen en pie plantas ineficientes (algunas incluso producen a pérdida) y financian ampliaciones que la demanda no justifica. Ese exceso, de acuerdo con la OCDE, termina exportándose, por lo general a precios mucho más bajos que no reflejan las condiciones del mercado, y eso resta competitividad a las industrias de los países donde llegan esos productos.

En esa discusión, un país aparece una y otra vez como el principal señalado: China. ¿Por qué?

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China, la fábrica del mundo

El auge industrial de China arrancó a fines de los años 70, cuando el gigante asiático abrió sus puertas a la inversión extranjera y dio trato preferencial a las provincias costeras, con zonas económicas especiales. Tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, en 2001, sus fabricantes se beneficiaron de menores barreras comerciales, y entre 1995 y 2015 la manufactura creció en promedio 12 % al año, según el centro de estudios estadounidense CSIS.

En 2004, China aportaba menos de 9 % de la producción manufacturera mundial. Para 2011 ya había superado a la Unión Europea como principal manufacturero, y en 2023 llegó a 28 % del valor agregado mundial, más que Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. Si las cosas siguen como van, dentro de poco ese país llegará a producir casi la mitad de las manufacturas del mundo, según analistas.

La OCDE, precisamente, sostiene que los subsidios y otras políticas que alimentan la sobrecapacidad se concentran sobre todo en China. En el caso del acero, como lo explica Anthony de Carvalho, la tasa de subsidios a siderúrgicas de ese país casi se duplicó desde 2019.

En la investigación que sustenta la propuesta de aranceles por sobrecapacidad, la USTR cita un superávit comercial chino de 1,2 billones de dólares en 2025, es decir, el país vendió al mundo mucho más de lo que compró. No obstante, cifras oficiales de China muestran que la industria usó 73,1 % de su capacidad en el tercer trimestre, frente a 74,6 % un año antes, según la Oficina Nacional de Estadísticas. En otras palabras, más de una cuarta parte de esa capacidad quedó sin utilizar.

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El caso del acero

De nuevo, el acero es uno de los ejemplos más citados al debatir sobre sobrecapacidad. La OCDE estima que las plantas siderúrgicas del mundo pueden producir 640 millones de toneladas más de las que se demandan, una brecha que llegaría a 745 millones en 2028. Entre 2026 y 2028 hay planeados 139 millones de toneladas de nueva capacidad, frente a un crecimiento de la demanda de 34 millones. China exportó un récord de 131 millones de toneladas en 2025, 153 % más que en 2020 y más que toda la producción de la Unión Europea ese año.

En América Latina, según un estudio de la OCDE y la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), los seis principales países siderúrgicos de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) importaron 55,4 millones de toneladas de acero en 2025, entre el que llega directo y el que viene dentro de otros productos. De ese total, 21,6 millones procedían de China, cuya participación en esas importaciones subió de 24 % en 2019 a 39 %. Mientras tanto, las plantas de esos seis países tienen capacidad para producir 92 millones de toneladas y producen 54 millones, es decir, operan a cerca de 60 % de lo que podrían.

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¿Exceso o pretexto?

Desde China se piensa que la sobrecapacidad es una "narrativa" de Occidente para justificar aranceles. El portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, dijo el jueves, según AFP, que citar la "sobrecapacidad" como motivo para imponer aranceles supone "un pretexto para el proteccionismo", y que su país "se reserva el derecho a tomar las medidas necesarias para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos".

En un documento titulado "La posición de China sobre la llamada cuestión del exceso de capacidad", el Gobierno chino sostiene que exportar mucho o tener superávit comercial no equivale a tener sobrecapacidad, que no existe una relación inherente entre los subsidios industriales y el exceso de capacidad, y que la relación entre capacidad y demanda cambia con el tiempo en una economía de mercado. Un investigador del Ministerio de Comercio chino, Lin Weilong, dijo además que el uso de la capacidad industrial del gigante asiático está en un nivel razonable: 74,4 % en 2025 entre las fábricas de cierto tamaño.

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El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, escribió en una columna en este diario que "voces occidentales resucitan la retórica de la ‘sobrecapacidad china'" y señaló que los centros de manufactura avanzada se han movido a lo largo de la historia, de Europa en el siglo XIX a EE. UU. en el XX y hoy hacia China y otros países asiáticos, "como resultado natural de la optimización de la asignación de factorías de producción basada en ventajas comparativas". Para él, los productos chinos no son excedentes, sino que "responden a una necesidad real de otros países".

En contexto: China aporta prosperidad y no “sobrecapacidad”

El documento del Ministerio de Comercio chino también atribuye el auge exportador de China a las economías de escala, a la innovación y a la demanda de otros países que avanzan en su transición verde y su industrialización, rechazando además que el exceso de capacidad provenga de un consumo interno débil y recuerda que China es, a la vez, un centro manufacturero y un gran consumidor. Los desequilibrios globales, según el Gobierno chino, son de larga data y responden a factores que van desde los patrones de ahorro e inversión hasta el sistema financiero internacional, y advierte que ciertos países exageran el tema para politizar el comercio, con costos para las cadenas de suministro y el crecimiento mundial.

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Del otro lado, la OCDE afirma que el exceso existe y que lo mantienen los subsidios. En la misma línea habló Marcos Troyjo, expresidente del Nuevo Banco de Desarrollo, en ese mismo evento en Ciudad de México: "Cuando China elige una prioridad, naturalmente acaba generando una sobrecapacidad, una sobreproducción".

Así las cosas, el debate se resume en dos lecturas. Para unos, China inunda el mundo con bienes baratos y golpea a las industrias de otros países. Para otros, lo que se ve es el resquemor de potencias que temen dejar de serlo y se quedaron atrás en la carrera industrial.

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En cualquier caso, China tampoco es la única que rechaza la más reciente idea de Estados Unidos sobre los aranceles. "Rechazamos firmemente esta idea", respondió un portavoz de la Comisión Europea, que añadió que "Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a la sobreproducción", en particular la china. Japón sostuvo que no mantiene "prácticas de política económica ajenas al mercado ni cuenta con una capacidad estructural de producción excesiva". Singapur se declaró "muy decepcionado" y negó subsidiar su producción, y la India recordó que negocia un acuerdo comercial con EE. UU.

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