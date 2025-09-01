¿Qué implica el nuevo fallo judicial para los aranceles de Trump?

Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de conocerse el viernes 29 de agosto sobre el fallo de un tribunal de apelaciones que declaró ilegales gran parte de las medidas arancelarias hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la incertidumbre para los importadores estadounidenses crece y se ve retrasado el pronóstico de los dividendos económicos que generaría la administración.

A pesar de la declaración del tribunal, las medidas arancelarias continuarán vigentes mientras se revisa el caso, que podría llegar hasta la Corte Suprema.

Esta situación planta la amenaza de que se congelen las decisiones de inversión hasta que los costos de los aranceles estén más claros.

“Sabemos que estos aranceles seguirán en vigor hasta mediados de octubre como mínimo, y luego Trump probablemente los lleve a la Corte Suprema”, dijo Jennifer McKeown, economista jefe global de Capital Economics, en Bloomberg Television el lunes. “Así que todavía podría haber un retraso muy largo antes de que realmente sepamos qué está pasando”.

Ese calendario no solo representa un freno para el crecimiento, sino también posibles desafíos políticos para Trump, quien ha privilegiado la velocidad sobre la sustancia en la negociación de acuerdos comerciales y prometido que los compromisos de inversión que obtiene derivarán en un renacimiento manufacturero. Los mercados financieros en Asia y Europa parecieron ignorar el fallo el lunes, mientras que el mercado estadounidense no operó por el feriado del Día del Trabajo.

“Para cualquier empresa que haga negocios con EE.UU., esto significa que no se tomarán decisiones estructurales corporativas ahora”, dijo Carsten Brzeski, jefe global macro de ING. “Aunque los mercados parecen haberse vuelto insensibles a todo lo relacionado con el comercio, el fallo judicial traerá de vuelta la incertidumbre”.

Jonathan Gold, vicepresidente de política de cadena de suministro y aduanas de la Federación Nacional de Minoristas, dijo en un comunicado tras el fallo que “la constante inestabilidad amenaza el crecimiento económico y, en última instancia, con toda seguridad, se traducirá en precios más altos de bienes y servicios que pagarán los consumidores estadounidenses”.

La economía estadounidense pende de unos cuantos hilos

En marzo, Lutnick describió un escenario en el que las políticas comerciales de Trump se traducirían en inversiones que impulsarían la construcción a partir de ahora.

“En el tercer trimestre se empezará a sentir algo de Donald Trump y en el cuarto trimestre se sentirá el poder de la economía de Donald Trump”, dijo en Bloomberg Television.

Ese sentimiento inicial de confianza se ha debilitado, ya que la implementación de los aranceles resultó más complicada de lo esperado y los acuerdos comerciales con economías como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur fueron marcos vagos e inaplicables, en lugar de pactos integrales que ofrecieran previsibilidad.

Mientras tanto, la economía estadounidense aún no refleja el vigor que Lutnick describió hace casi seis meses.

Se espera que un informe del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés), que se publicará el martes, muestre que la industria manufacturera estadounidense ha estado en contracción durante seis meses consecutivos.

Una economía estadounidense que avance con dificultad hacia el próximo año podría socavar los argumentos de los republicanos de que el proteccionismo está funcionando, así como poner en riesgo las posibilidades del partido en las elecciones legislativas de medio término en noviembre de 2026.

El bajo crecimiento también podría agravar los problemas presupuestarios del país que Trump dijo que sus aranceles ayudarían a resolver. Entre los aspectos positivos de los gravámenes hasta ahora ha estado el ingreso adicional que fluye al Tesoro mediante los pagos de los importadores.

Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una decisión de la Corte Suprema que confirme el fallo de primera instancia significaría que el 71% del impacto de ingresos proyectado de las políticas arancelarias de Trump implementadas este año “desaparecería”.

“Según nuestras estimaciones previas, tal fallo significaría que el impacto en los ingresos caería de US$2,8 billones a solo US$800.000 millones en términos convencionales hasta el año fiscal 2034”, señaló el CRFB, grupo centrista de control fiscal.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.