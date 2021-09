¿Qué trae la tercera reforma tributaria que se aprueba en tres años?

Con beneficios para cerca de 29 millones de colombianos, la reforma tributaria está cerca de convertirse en ley de la República, luego de la conciliación que aprueben este jueves en Senado y Cámara de Representantes.

Son $15,2 billones que el Gobierno espera recaudar tras una mayor tarifa corporativa en impuesto de renta, control a la evasión y elusión tributaria, plan de austeridad en el gasto público y desmonte de los beneficios empresariales otorgados en la reforma de 2019.

En las discusiones, el gran derrotado fue el impuesto a las bebidas azucaradas. Se mantiene la promesa del gobierno de no afectar la clase media y las familias de menores ingresos, no tocar el IVA de la canasta básica, ni las pensiones y no gravar a las personas naturales.

Con los recursos recaudados se financiarán las necesidades de la población afectada por la pandemia a través de programas como Ingreso Solidario hasta 2022; la extensión del subsidio a la nómina (PAEF) hasta diciembre de 2021, para beneficio de 60.000 micro y pequeñas empresas y 400.000 empleados, y también se asegura el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que quieran acceder a educación profesional pública.

También se dispondrá de un subsidio que cubrirá total o parcialmente los costos de la seguridad social de jóvenes y mujeres, especialmente, y que permitirá recuperar cerca de un millón de empleos.

Los subsidios: Ingreso Solidario

El texto aprobado de la ley de inversión social lleva alivio a las familias colombianas que cayeron en la pobreza y en la pobreza extrema. Se busca que con el auxilio de Ingreso Solidario se beneficien por lo menos 4,1 millones de hogares con una renta básica de $160.000 cada mes. Esta ayuda estará vigente hasta diciembre de 2022. Se dejó abierta la puerta para que, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, en el marco del programa, puedan realizarse giros extraordinarios.

Atendiendo a los indicadores más recientes de pobreza, se podrán modificar los criterios de focalización del Programa Ingreso Solidario, considerando los datos registrados en el SISBÉN IV. El monto de la transferencia deberá considerar el número de integrantes que componen cada hogar, y el grupo de clasificación del mismo SISBÉN IV.

Para los hogares clasificados en condición de vulnerabilidad se deberá mantener un monto de transferencia fijo por hogar, que no podrá ser superior al de los hogares unipersonales en las mismas condiciones de pobreza.

En diciembre de 2022 se evaluará el programa y, conforme con los resultados obtenidos, podrá establecer su continuidad. Para mantenerse en el programa se tienen en cuenta aspectos como la jefatura del hogar, en especial a las mujeres cuidadoras.

En el caso de hogares con jefatura femenina, jefatura compartida u hogar biparental, la transferencia monetaria del Programa Ingreso Solidario se realizará a la mujer para su administración. Como mínimo para el 30 % del total de hogares beneficiarios, la transferencia deberá realizarse en cabeza de una mujer para su administración. Esta situación se traducirá en que al menos en 1,2 millones de familias la transferencia monetaria será recibida por una mujer.

Dentro del plan de ayudas sociales fue aprobado que el monto del subsidio que otorga Colombia Mayor deberá incrementarse gradualmente hasta alcanzar una suma equivalente a la línea de pobreza extrema nacional calculada por el DANE. Se espera que 1,7 millones de adultos mayores se beneficien con el aumento de este subsidio.

Matrícula cero para estudiantes de estratos bajos

Se adopta como política de Estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos. El Gobierno nacional destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente de los estratos 1, 2 y 3, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas.

Desde 2023, estos recursos deberán destinarse a los jóvenes de las familias más vulnerables de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV o la herramienta de focalización establecida. El programa contempla beneficios para unos 700.000 jóvenes de las familias más vulnerables que recibirán educación gratuita y de calidad que corresponden a cerca del 60 % de estudiantes que acceden a la educación superior oficial.

Estas personas también se beneficiarán de las medidas de alivio de sus créditos con el Icetex. Este plan de alivios excluirá el mecanismo de capitalización de intereses u otros sistemas especiales para la cancelación de intereses causados.

Incentivos para la generación de empleo

Con la tributaria, los colombianos que perdieron sus puestos de trabajo van a tener la oportunidad de recuperarlos.

Los beneficios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) se otorgarán a las empresas que para el periodo de cotización de marzo de 2021 contaran con un máximo de 50 empleados. Se amplía desde mayo hasta el mes de diciembre de 2021

Para incentivar la creación de empleos, se aprueba que los empresarios que contraten trabajadores adicionales de entre 18 y 28 años recibirán como incentivo un aporte estatal equivalente al 25 % de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de los trabajadores adicionales contratados. Se espera que 500.000 jóvenes accedan a un contrato laboral con prestaciones sociales.

Para otros trabajadores que no correspondan a los jóvenes y que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 10 % de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales.

También unas 200.000 mujeres van a tener un contrato laboral a través del programa de apoyo del 15 % de un salario mínimo que recibirán los empleadores que las contraten.

La aprobación de la ley va a permitir que cerca de 60.000 entre micro y pequeñas empresas se beneficien protegiendo más de 400.000 empleos por mes.

Las Cooperativas de Trabajo Asociado van a ser beneficiarias del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y del incentivo a la creación de nuevos empleos.

Empresas afectadas por el paro

Para las empresas afectadas por el paro nacional y los bloqueos de las vías, la reforma tributaria aprobó otorgar a los empleadores, personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.

La cuantía del aporte estatal a otorgar corresponde al número de empleados multiplicado por hasta el 20 % del valor del salario mínimo legal mensual vigente.

Para acceder a este aporte los beneficiarios tienen que demostrar la necesidad de esta ayuda certificando una disminución del 20 % o más en sus ingresos frente a los ingresos obtenidos en marzo de 2021. Se calcula que se van a beneficiar más de 70.000 empresas y medio millón de empleados por mes.

Los contribuyentes y cotizantes tienen la oportunidad de ponerse al día en sus obligaciones con las facilidades de pago en sus impuestos, tanto del orden nacional como territorial, aprobadas en la ley de inversión social.

Los tres días sin IVA para ayudar al consumo

Con la ampliación a tres de los días sin IVA se busca incrementar las ventas y favorecer el ingreso de las familias. Además de dinero plástico, también se autoriza recibir efectivo y podrán adquirir hasta tres productos de la misma línea.

Comprende electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $2,9 millones, lo mismo que se incluyen elementos deportivos; juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $363.080, útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $181.540.

Otros beneficios

Para los comerciantes que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, a partir de 2022, no serán responsables del IVA siempre y cuando sean contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple).

Queda en firme la exención del pago del IVA a los servicios turísticos con inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo y seguirá la exención del pago a la sobretasa a la energía para los subsectores de alojamiento, eventos y parques.

Se aprobó que dentro de los cuatro meses siguientes de vigencia de la ley, la reducción sea del 50 % del capital y de los intereses de la deuda, luego se mantiene 50 % y 80 % para facilitar el pago a deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito. El beneficio no se extiende a infracciones de tránsito impuestas a conductores bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

Por el término de un año, la destinación de los recursos del impuesto al carbono va a ser utilizados para actividades de protección, preservación y uso sostenible. Por su parte, los recursos de asignación del OCAD PAZ de este bienio 2021 – 2022 serán del 100 % como un mecanismo de reactivación regional.