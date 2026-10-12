¿Quiénes son Robert Hall y Michael Woodford, los ganadores del Nobel de Economía 2026?

"Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica estable para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", dijo John Hassler,…

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron este lunes el Nobel de Economía 2026 por mostrar cómo reconstruir los modelos macroeconómicos a partir de lo que hacen los hogares y las empresas, y así revitalizar la política de estabilización, que busca suavizar los altibajos de la economía, según la Real Academia Sueca de Ciencias.

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"Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica estable para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", dijo John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

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El premio, de 12 millones de coronas suecas (algo más de un millón de dólares), se repartirá en partes iguales.

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¿Quiénes son los ganadores del Nobel de Economía 2026?

Hall nació en 1943 en Palo Alto, California, y es profesor en la Universidad de Stanford. Woodford nació en 1955 en Chicopee, Massachusetts, y es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ambos obtuvieron su doctorado en el MIT.

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Como lo explicó la Academia, la economía alterna caídas y alzas, y desde que John Maynard Keynes lanzó sus teorías, hace casi un siglo, la política de estabilización ha sido importante para enfrentar esas fluctuaciones: durante las recesiones, la economía suele impulsarse reduciendo las tasas de interés y aumentando el déficit presupuestal, mientras que lo contrario debe hacerse para frenar una economía en auge.

Sin embargo, durante las crisis del petróleo de los años 70, pareció que los modelos keynesianos, que determinan cuándo y cómo aplicar esas medidas, ya no funcionaban. No redujeron el desempleo, sino que llevaron a una inflación descontrolada. Según la Academia, Occidente vivió una década de bajo crecimiento, alto desempleo y alta inflación, y muchos creyeron que la política de estabilización había hecho más daño que bien y que debía retirarse.

Precisamente, Hall y Woodford recibieron el premio por demostrar cómo podían reconstruirse los modelos económicos para revitalizar esa política. En lugar de basarlos en vínculos estadísticos entre variables macroeconómicas, como la inflación, la producción y el consumo, optaron por construirlos sobre una base microeconómica. Eso implica entender cómo la masa de hogares y empresas individuales afecta la economía con sus acciones.

Un componente central de esos modelos, como señaló la Academia en su comunicado, es que hogares y empresas miran hacia el futuro cuando deciden sobre el ahorro o los precios de sus productos. Cuando gobiernos y bancos centrales comunican sus planes de política económica, pueden influir en esa visión del futuro y mover la economía en la dirección correcta. Desde que se introdujeron, los modelos de Hall y Woodford han sido de gran ayuda para enfrentar las caídas de la economía.

Sobre Hall, el documento científico que publicó la Academia señala que su hipótesis era que los cambios en el consumo no pueden predecirse porque dependen de información nueva y, por lo tanto, impredecible. Muchos investigadores buscaron indicadores de las expectativas de ingreso futuro de los hogares para predecir el consumo, sin éxito, hasta que Hall empezó a pensar de una manera completamente nueva.

Este economista presentó sus resultados en un artículo de 1978, que la Academia describe como una especie de "momento eureka" para la investigación. Al entender el efecto de las expectativas en las decisiones de consumo, Hall resolvió un problema que desconcertaba a los investigadores desde hacía tiempo.

"Gracias a esos modelos, estamos mejor equipados para afrontar los impactos económicos, tales como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares", añadió el presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

El Nobel de Economía cierra la temporada 2026

El de Economía cierra los Nobel de este año, que empezaron hace una semana con Medicina, para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel. Después se anunciaron Física, para Francis Halzen; Química, para Henri Kagan y Kenso Soai; Literatura, para Anne Carson; y Paz, para Navi Pillay.

El año pasado, el de Economía fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por sus trabajos sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico.

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