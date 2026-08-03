Recaudo tributario crece 11 % y suma más de la mitad de la meta anual

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó COP 165,54 billones durante el primer semestre de 2026, un aumento de 11 % frente a los COP 149,15 billones obtenidos en el mismo periodo de 2025, según el más reciente informe de la entidad.

El recaudo acumulado equivale a poco más de la mitad de los ingresos tributarios que el Gobierno proyecta para todo el año. El dato resulta especialmente relevante para las cuentas fiscales porque el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026 contempla un escenario que requiere mayores ingresos para reducir el déficit y estabilizar las finanzas públicas.

La Dian informó que los mayores aportes durante los primeros seis meses provinieron de la retención en la fuente, con COP 58,64 billones, equivalente al 35,4 % del recaudo acumulado. Le siguieron el IVA, con COP 36,2 billones (21,9 %), y los tributos asociados al comercio exterior, que también sumaron COP 24,1 billones (14,6 %). El impuesto de renta aportó COP 18,08 billones, el 10,9 % del total.

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Otros gravámenes representaron COP 28,38 billones, equivalentes al 17,1 % del recaudo acumulado.

La cifra semestral contrasta con el comportamiento de junio. Durante ese mes la Dian recaudó COP 21,07 billones, frente a los COP 21,86 billones de junio de 2025. La variación fue negativa en 3,6 %.

Del recaudo de junio, COP 16,81 billones provinieron de tributos relacionados con la actividad económica interna, mientras que COP 4,26 billones correspondieron al comercio exterior. En términos porcentuales, representaron 79,8 % y 20,2 %, respectivamente.

La Dian también reportó COP 34,48 billones asociados a acciones de control y facilitación durante junio. De ese monto, COP 16,22 billones correspondieron a recuperación de cartera y COP 19,51 billones a acciones de facilitación y control.

Dentro de estas últimas están las campañas dirigidas a contribuyentes que no presentaron sus declaraciones o que lo hicieron con errores, las declaraciones sugeridas a partir de información como la factura electrónica y los procesos de fiscalización y formalización tributaria.

El comportamiento del recaudo tiene como telón de fondo unas finanzas públicas que el propio Gobierno reconoce como uno de los principales desafíos para los próximos años. El MFMP 2026 proyecta que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cerrará este año en 5,3 % del PIB, por encima del 5,1 % previsto anteriormente.

El documento también calcula que los intereses de la deuda pública representarán 3,2 % del PIB en 2026 y subirán a 3,9 % en 2027. Para el próximo año, el Gobierno plantea una reducción del déficit hasta 4,5 % del PIB.

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El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha advertido que esa trayectoria depende de varios supuestos que podrían no cumplirse. Entre ellos está la obtención de nuevos ingresos tributarios. Según su análisis del MFMP, una eventual reforma tributaria en 2027 tendría que generar recursos cercanos al 1,4 % del PIB, es decir, más de COP 30 billones. Y sucedió, pero a medias. El gobierno Petro anunció una tributaria COP 21,8 billones, unos 8 billones menor a la esperada. El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anunció una nueva tributaria para septiembre, sin mencionar la cifra, y sugirió al gobierno saliente no insistir en la suya.

El recaudo de este primer semestre, por tanto, permite medir cuánto de los ingresos tributarios previstos para 2026 ya ha sido obtenido, pero no determina por sí solo si las metas fiscales del año se cumplirán. El comportamiento del segundo semestre dependerá, entre otros factores, de la dinámica económica, del recaudo de renta y de las medidas de administración y control tributario de la Dian.

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