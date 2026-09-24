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Recortes, austeridad y deuda: el camino del Presupuesto en el Congreso

El proyecto pasó en las comisiones económicas conjuntas con amplio apoyo legislativo, pero también con dudas grandes por la deuda que lo alimenta. El debate en las plenarias puede resultar más pedregoso, especialmente en el punto de financiación de la JEP.

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Redacción Economía
24 de septiembre de 2026 – 06:00 a. m.
Imagen de billetes colombianos.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Las comisiones económicas avanzaron fuerte sobre la aprobación del proyecto de Presupuesto de 2027, que en el estudio de las plenarias de Senado y Cámara debe quedar aprobado para el 20 de octubre; de no recibir el visto bueno del Legislativo, tendría que ser expedido por decreto.

El proceso de aprobación se realizó por bloques de artículos; la mayoría del articulado se agrupó entre los que no tenían proposiciones (65 artículos) y los que sí, unos 19, pero que no contaban con el aval del Ministerio de Hacienda (más de 500 proposiciones).

Hace…

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