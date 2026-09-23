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No es solo la JEP: los recortes que amenazan la implementación del Acuerdo de Paz

La discusión por el dinero que podría perder la JEP es solo una pieza de un problema más grande: el presupuesto para la paz caería COP 7,62 billones en 2027. ¿Dónde están los recortes y qué implicaciones tendrían para cumplir lo pactado en La Habana? Un informe de la Defensoría tiene las pistas y expertos hablan sobre los alcances de estos posibles recortes.

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Redacción Judicial
23 de septiembre de 2026 – 06:00 a. m.
AME2646. CÚCUTA (COLOMBIA), 29/10/2024.- Personas participan en una movilización en contra de la violencia este martes, en Cúcuta (Colombia). La marcha 'Por la paz y la seguridad' fue convocada por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y apoyada por una multitud de ciudadanos, gremios e instituciones, que recorrieron algunas de las principales calles de la ciudad con pancartas para pedir paz y tranquilidad. EFE/ Mario Caicedo
Un análisis de la Defensoría del Pueblo encontró que el proyecto radicado por el gobierno de Abelardo De la Espriella ante el Congreso destina COP 12,94 billones a la construcción de paz. La cifra representa COP 7,62 billones menos que los COP 20,56 billones asignados para 2026, es decir, una reducción del 37 %. /EFE
Foto: EFE - Mario Caicedo

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La discusión sobre los recursos destinados a implementar el Acuerdo de Paz de 2016 se ha concentrado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Justamente este 22 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron una propuesta que podría quitarle al menos COP 100.000 millones a esa instancia de justicia transicional. Las alarmas alrededor del tribunal, sin embargo, son apenas una parte de un panorama más amplio y preocupante: el proyecto de Presupuesto General para 2027 también contempla reducciones en el dinero para cumplir…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Maria Eugenia(56068)Hace 15 segundos
    Dejar sin alas la paz es acabar el sueño que tenemos de vivir como hermanos.
  • ML(11374)Hace 2 minutos
    Tanto alboroto y tanta pendejada. A conciencia no se han dado cuenta aún que ese proceso de paz solo sirvió fue a los victimarios? Mejor y mas justo seria que esa plata se fuera directo a programas para las VICTIMAS, y no para burocracia que no ha servido sino para revictimizar a todos.
  • Marco(t2vy2)Hace 20 minutos
    Algunos dirán que es por lo que votaron, y tienen razón: a las regiones llegarán enfrentamientos armados, fumigación con agentes tóxicos, estigmatizaciones sociales y balaceras. Después, el equipo de medios del autodenominado «Tigre» enviará kits de prensa escalofriantes que, en todo caso, maquillarán los resultados para que la gente crea que todos los caídos son subversivos. Bienevenidos a la patria pesadilla.
  • antonio(7747)Hace 30 minutos
    Para que sirvieron los congresistas de las farcs en el congreso durante 8 años ? A razon de $ 40 M mensuales c/u, eran 10 congresistas = $ 400 millones mensuales, en 8 años ( 96 meses ) $ 400.000.000 X 96 meses = $38.400.000.000. Ademas de las camionetas blindadas de alta gama y esquemas de seguridad. Y no hay dinero para la paz, si toda se la estan llevando los del secretariado.
  • JOSEPATRO(ci8fp)Hace 31 minutos
    A la extrema derecha solo le interesa acabar con cualquier asomo de paz, ellos disfrutan y gozan con la sangre de los campesinos y jóvenes Colombianos que van al combate. En mis 70 años nunca he visto que caiga en combate, un solo hijo de estos políticos que nos han gobernado. Es más, hay impostores que saludan estilo militar.
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