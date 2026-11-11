Reforma tributaria va bien encaminada, pero necesita ajustes: Anif

“Este balance será difícil de reconciliar con la fatiga tributaria de los…

Lo primero que plantea López es que el 35 % del ajuste fiscal de la reforma tributaria o “Ley de Rescate Económico” recae en menores gastos, mientras que el 54 % corresponde a contribuciones mayores por parte de las familias colombianas y las empresas.

"La Ley de Rescate va en la dirección correcta, pero consideramos que se deben hacer algunos ajustes", señaló José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico (Anif) durante la asamblea general de 2026.

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“Este balance será difícil de reconciliar con la fatiga tributaria de los colombianos”, afirma.

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Según dice Anif, la propuesta de aumentar el IVA presenta una fuerte resistencia política, pese a incluir un mecanismo de devolución para los hogares con menos recursos económicos (EfectIVA).

Además, incluye que este aumento puede afectar a los sectores productivos, pues el 62% del valor de la canasta que tendría mayores impuestos corresponde a bienes y servicios de consumo intermedio, es decir, insumos para la producción.

Si EfectIVA no opera como se plantea y no se mitigan los efectos sobre actividades como alojamiento y comidas, ganadería y agricultura, la medida podría ocasionar pérdidas importantes de bienestar para los hogares y afectar a esos sectores.

Otro motivo de preocupación para Anif es el incremento de los costos laborales derivado de una menor deducción de los pagos de parafiscales por parte de los empleadores. Para una empresa, un trabajador que gane tres salarios mínimos mensuales representaría un sobrecosto de COP 315.000, mientras que uno que devengue cuatro salarios mínimos supondría un costo adicional de COP 950.000.

Según afirman, el proyecto también debería tener en cuenta los límites que impone el contrabando, que compite con el sector formal porque al aumentar los impuestos previstos para algunos productos de alcohol y cigarrillos, se podría estimular el contrabando, en lugar de recaudar los recursos esperados.

“Es una obligación de todos los participantes de esta discusión, especialmente de los parlamentarios, ser propositivos para reemplazar fuentes de ingresos cuando se solicite reexaminar, aplazar o modificar alguna medida de ingresos fiscales”, sostiene Anif.

En el marco de la asamblea general de 2026 organizada por Anif, Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest y Bancolombia y presidente de Bancolombia sostuvo que “si no tenemos un ajuste fiscal estructurado, no podremos crecer ni llevar desarrollo a regiones que hoy no lo tienen”.

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