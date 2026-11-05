¿Y si la Ley de Rescate Económico no pasa en el Congreso? Estos son los cálculos

El proyecto de ley de ajuste fiscal que el Gobierno presentó el 29 de octubre, también conocido como Ley de Rescate Económico, empezaría su trámite en el Congreso en las próximas semanas, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella radicara un mensaje de urgencia e insistencia. En el Legislativo puede pasar cualquier cosa: que se caiga, que se apruebe íntegro o que se apruebe con cambios. ¿Qué pasa con la economía colombiana en cada caso?

Para responder, ANIF estimó seis escenarios de aprobación del proyecto. Van desde que la ley no pase hasta que se apruebe completa, con varias opciones en el medio: que solo se aprueben los recortes de gasto, que esos recortes se sumen a otras medidas de gasto por fuera del proyecto, que vengan acompañados de rebajas de impuestos o que pase todo menos la ampliación de la base del IVA y su mecanismo de devolución. Además, el centro de pensamiento calculó qué pasaría de aquí a 2030 en cada escenario.

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Qué propone el proyecto de ley

La Ley de Rescate Económico, radicada el 29 de octubre como Proyecto de Ley 477 de 2026, es un texto de 106 artículos que combina recortes de gasto con medidas para aumentar los ingresos. Su punto de partida, según el Gobierno, es que hoy uno de cada tres pesos del recaudo tributario se va en pagar deuda, cuando hace 10 años era uno de cada seis y por eso, básicamente, hay que hacer un ajuste en las finanzas públicas.

Del lado del gasto, el articulado fija topes y recortes. A grandes rasgos, los pagos a contratistas bajarían 50 % en 2027 frente a 2026 y, desde 2028, solo podrían crecer lo que suba la inflación. El gasto de personal, sin contar la Fuerza Pública, caería 20 % nominal en 2028, y las compras de bienes y servicios no podrían subir más que la inflación entre 2027 y 2030. El Ministerio de Hacienda aseguró que, con el ajuste, el tamaño del Estado se reduciría 15 %.

Del lado de los ingresos, el proyecto trae cambios en IVA (incluido a alimentos y productos como el café), renta de personas y empresas, patrimonio y aportes a la seguridad social, además de un mecanismo para devolver parte del IVA a los hogares más pobres. En IVA, los licores pasarían a la tarifa general, cuando hoy tienen una diferencial de 5 %, y se cobraría el impuesto a todos los juegos de azar, salvo las loterías. Desde 2028 se reescribirían las listas de bienes y servicios excluidos y exentos, aunque salud, educación, arriendo de vivienda, servicios públicos y transporte público seguirían en ellas. En renta, las empresas tendrían una rebaja de tarifa. La devolución del IVA, según Hacienda, llegaría a 19 millones de colombianos, con un promedio de COP 213.000 mensuales por hogar, y regiría desde 2028.

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Qué pasa si solo se aprueban los recortes

Según ANIF, la discusión no es si el país necesita un ajuste, sino cuál debe ser su magnitud y con qué instrumentos. Y lo más importante es cuánto se ajuste en total, no si el dinero sale de recortar gasto o de recaudar más impuestos. Los recortes que propone el proyecto, por sí solos, no alcanzan, según el centro de pensamiento.

En el segundo escenario, en el que solo se aprueban las medidas de gasto de la ley, aun con la reducción de la nómina y de los contratos por prestación de servicios, en 2030 el Gobierno gastaría, antes de pagar intereses, 3,4 % del PIB más de lo que recibe. El déficit total sería de 8,9 % y la deuda neta llegaría a 78,2 % del PIB, por encima del límite de 71 %. Ese límite hace parte de la regla fiscal, el conjunto de reglas que busca mantener bajo control el déficit y la deuda, que el proyecto plantea modificar y en la que también fija un ancla de 55 %. Con estas cuentas, el límite se superaría en 2029.

ANIF también calcula cuánto subiría el CDS a cinco años, una especie de seguro que pagan los inversionistas contra un posible impago de la deuda pública. Hoy está en 155 puntos básicos y, en este escenario, subiría a 224. Además, cada peso nuevo que pida prestado el Gobierno le costaría 123 puntos básicos más de interés que con la ley completa. Las obligaciones fijas (intereses, pensiones y transferencias regionales) equivaldrían a 105 % del recaudo.

Qué pasa si se suman otras medidas de gasto por fuera del proyecto

El tercer escenario suma a los recortes de la ley otras medidas de ajuste que, según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno implementaría por medio del Plan Nacional de Desarrollo y de actos administrativos. Es el que arroja las cifras más bajas de deuda y de CDS entre los escenarios sin medidas para aumentar los ingresos, pero tampoco alcanza: en 2030 el Gobierno gastaría, antes de pagar intereses, 2,8 % del PIB más de lo que recibe, y el déficit total sería de 8,1 %.

La deuda neta llegaría a 76 % del PIB y superaría el límite de 71 % en 2029. El CDS a cinco años subiría a 196 puntos básicos, y cada peso nuevo que pida el Gobierno costaría 95 puntos básicos más de interés que con la ley completa. Las obligaciones fijas equivaldrían a 104 % del recaudo.

Qué pasa si los recortes vienen con rebajas de impuestos

En el cuarto escenario, los recortes de gasto se aprueban acompañados de una reducción de impuestos. Según ANIF, el balance se deteriora frente al escenario anterior: en 2030 el Gobierno gastaría, antes de pagar intereses, 3,2 % del PIB más de lo que recibe, frente a 2,8 %, y ese faltante tendría que financiarse con más deuda.

El déficit total sería de 8,7 % del PIB y la deuda neta llegaría a 77,8 %, otra vez por encima del límite de 71 % desde 2029. El CDS subiría a 217 puntos básicos y cada peso nuevo costaría 116 puntos básicos más que con la ley completa. Las obligaciones fijas equivaldrían a 108 % del recaudo.

Qué pasa si se aprueba sin ampliar el IVA

El quinto escenario de ANIF supone que la ley pasa sin la ampliación de la base del IVA ni su mecanismo de devolución, conocido como ‘EfectIVA’. En ese caso, la deuda neta se ubicaría en 67 % del PIB en 2030, por debajo del límite de 71 %, aunque cerca. El CDS a cinco años quedaría en 122 puntos básicos, y cada peso nuevo que pida el Gobierno costaría 21 puntos básicos más de interés que con la ley completa.

Aun así, las cuentas seguirían apretadas. Los intereses, las pensiones y los recursos que la Nación gira a departamentos y municipios para salud y educación, a través del Sistema General de Participaciones, consumirían 91 % del recaudo. En los cuatro escenarios sin medidas para aumentar los ingresos, esas obligaciones superarían lo que se recauda: equivaldrían a entre 104 % y 108 % del recaudo.

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Qué pasa si la ley se aprueba completa

La aprobación de la ley tal como la presentó el Gobierno es el único escenario en el que el Ejecutivo recibiría más de lo que gasta antes de pagar intereses: un balance primario de 0,3 % del PIB en 2030, según ANIF. El centro de pensamiento afirma que la deuda neta bajaría a 64 % del PIB, el CDS a cinco años quedaría en 101 puntos básicos y las obligaciones fijas se reducirían a 84 % del recaudo.

Eso no significa, aclara ANIF, que la composición del proyecto sea la única posible, sino que su magnitud es el mínimo necesario. Incluso con la aprobación integral, la deuda seguiría por encima del ancla de 55 % del PIB, así que el ajuste tendría que sostenerse más allá de 2030.

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Qué pasa si no se aprueba la ley

En el escenario sin ley, ANIF calcula que en 2030 el Gobierno gastaría, antes de pagar intereses, 4,4 % del PIB más de lo que recibe. Con los intereses, que sumarían 5,9 % del PIB, el déficit total llegaría a 10,3 %. La deuda neta subiría a 81,9 % del PIB y superaría el límite de 71 % en 2029. Es el escenario más duro de los seis.

En el mercado también se notaría: el CDS a cinco años subiría a 277 puntos básicos y cada peso nuevo que pida prestado el Gobierno costaría 176 puntos básicos más de interés que con la ley completa. Además, las obligaciones fijas equivaldrían a 108 % del recaudo, es decir, más de lo que el Estado recauda.

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Lo que viene

Para el centro de pensamiento, el debate sobre la Ley de Rescate Económico debe ir más allá de aprobarla o rechazarla. Según ANIF, tiene que centrarse en la composición del ajuste y no en reducir su magnitud, y cualquier medida que se elimine o se modifique requiere alternativas con un efecto fiscal por lo menos equivalente.

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