Trump extiende por 90 días la tregua arancelaria con China

El presidente Donald Trump prorrogó por otros 90 días una tregua arancelaria con China, estabilizando así las relaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

Trump firmó una orden para extender la tregua, según informó el lunes CNBC, citando a un funcionario de la Casa Blanca. La tregua, por la que Estados Unidos y China acordaron reducir los aumentos de aranceles recíprocos y suavizar las restricciones a la exportación de imanes de tierras raras y determinadas tecnologías, expiraba el martes.

Los negociadores de ambas partes llegaron a un acuerdo preliminar para mantener el pacto el mes pasado en Suecia, y los asesores del presidente se mostraron optimistas sobre su aprobación.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Trump, en declaraciones a la prensa el lunes por la mañana, se mostró evasivo cuando se le consultó sobre si extendería el acuerdo.

La prórroga aliviará los temores de una nueva guerra arancelaria que amenaza con asfixiar el comercio entre EE.UU. y China. La escalada entre Washington y Pekín a principios de este año sacudió los mercados financieros mundiales.

También da más tiempo a los países para discutir otros temas pendientes, como los aranceles relacionados con el tráfico de fentanilo que Trump ha impuesto a Pekín, la preocupación estadounidense por las compras chinas de petróleo ruso e iraní sancionados y los desacuerdos en torno a las operaciones comerciales de EE.UU. en China.

La prórroga también podría allanar el camino para que Trump visite China y se reúna con el presidente Xi Jinping a finales de octubre, coincidiendo con una reunión internacional en Corea del Sur a la que probablemente asistirá el líder estadounidense.

A principios de este año, Trump aumentó los aranceles sobre los productos chinos y Pekín respondió con medidas similares. Los derechos estadounidenses a las importaciones chinas alcanzaron finalmente el 145%, y China restringió el acceso a imanes fundamentales para los fabricantes estadounidenses. Ambas partes alcanzaron una tregua de 90 días en mayo, en virtud de la cual EE.UU. redujo sus aranceles a China al 30%, mientras que Pekín disminuyó los gravámenes sobre los productos estadounidenses al 10% y acordó reanudar las exportaciones de tierras raras.

La disposición de Trump a negociar con China ha suscitado la preocupación de los funcionarios con posturas más duras en materia de seguridad nacional, que temen que no esté dispuesto a tomar medidas enérgicas contra el mayor rival geopolítico de EE.UU. Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. llegaron a acuerdos con la administración Trump para garantizar las licencias de exportación, aceptando pagar al gobierno estadounidense el 15% de sus ingresos por las ventas de chips de inteligencia artificial a China.

Con la fecha límite acercándose, Trump pidió el domingo a China que cuadruplique las compras de soja estadounidense, algo que, según él, reduciría el déficit comercial de Estados Unidos con China.

La decisión de Trump de prorrogar la tregua se produce tras dos días de conversaciones en Estocolmo en julio, lideradas por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, la tercera ronda de conversaciones entre Washington y Pekín en menos de tres meses.

Aunque los funcionarios chinos y el periódico oficial del Partido Comunista se mostraron satisfechos con las conversaciones de Estocolmo, y los secretarios del gabinete estadounidense predijeron una prórroga, el pacto seguía siendo frágil. Bessent había dicho que cualquier decisión de prorrogar el acuerdo dependería de Trump.

