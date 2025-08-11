Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio el 11 de agosto

Imagen de referencia. Foto: Andrew Harrer

El precio del dólar estadounidense en Colombia arranca la segunda semana de agosto con una apertura sobre los $4.059,35. El dato representa un aumento de $14,35 respecto al cierre del pasado viernes, que fue de $4.045.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada por la Superintendencia Financiera en $4.034,74 para este 11 de agosto de 2025.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 09-ago-2025, 10-ago-2025 y 11-ago-2025: $4,034.74 pic.twitter.com/BGWrMstDlG — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 8, 2025

Durante la semana que pasó, la primera de agosto, el dólar en Colombia subió 0,4 %, mientras que el índice dólar (DXY) bajo 0,28 %. Los dato reflejan un debilitamiento global de la moneda estadounidense.

Los factores protagonistas en la tasa de cambio

La cotización del peso frente al dólar entiende las dinámicas de la política económica internacional que tienen los Estados Unidos.

A su vez contempla la afectación al mercado doméstico frente a lo internacional y los aranceles impuestos que entraron en vigencia también esta semana, explica Sebastián Chacón, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano.

Y es que las políticas de comercio exterior estadounidenses han alcanzado máximos históricos con un arancel promedio que llegó al 20,1 %, según datos actualizados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El aumento abrupto contrasta claramente con la tasa promedio del 2,4 % que había cuando el ahora mandatario, subió al poder por segunda vez.

Por cuenta de dichas decisiones, los consumidores estadounidenses probablemente experimentaron un ligero repunte de la inflación subyacente en julio a medida que los minoristas aumentaban gradualmente los precios de una variedad de artículos sujetos a aranceles de importación más altos, según Bloomberg.

La inflación se relaciona con otro factor relevante a nivel externo para el dólar. Se trata de su debilitamiento por cuenta de las políticas comerciales y las expectativas de una Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) más expansiva, de acuerdo con Jhon Torres, economista y docente de Uniagustiniana.

De su parte, Chacón agrega que diferentes analistas estiman que se pueda atender una disminución de la tasa de interés en Estados Unidos después del mes de septiembre. Lo anterior, “con el ánimo de mejorar e incentivar el tema de empleo, pero claramente podría tener las afectaciones términos inflacionarios.

¿Qué moverá el pulso del dólar esta semana?

De cara a lo que viene esta semana, en EE. UU. se sabrá cuál es el dato de inflación y de índice de precios de productor y cómo los mercados reaccionen a la información.

Además, se espera que en Colombia los mercados reaccionen a los datos de inflación que fueron publicados el pasado viernes. El Departamento Administrativo de Estadística (DANE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 4,9 % para julio de 2025, subió respecto al dato de junio (4,82 %).

El Departamento también dará a conocer esta semana los datos del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del año.

