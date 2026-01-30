Kevin Warsh y la Fed: el perfil del candidato de Trump y los desafíos que enfrenta

Kevin Warsh. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene la intención de nominar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés), en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo próximo.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no dudo de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás el mejor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nunca te dejará tirado”, añadió en otra publicación.

Warsh, de 55 años, fue gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 y anteriormente asesoró a Trump en política económica. Su nombre ya había sido considerado para liderar el banco central durante el primer mandato del republicano, aunque entonces el cargo recayó en Powell.

Esta semana, la FED mantuvo sin cambios la tasa de referencia, luego de haberla recortado en tres ocasiones consecutivas a finales de 2025.

La Reserva Federal tiene como mandatos mantener la inflación bajo control y promover el pleno empleo, y su principal herramienta para ello es la definición de las tasas de interés.

Señales para el mercado

Tras el anuncio, el dólar mantuvo sus ganancias y los futuros de las acciones estadounidenses continuaron a la baja. Wall Street abrió la jornada con variaciones moderadas, a la espera de mayores definiciones sobre el rumbo de la política monetaria.

Durante su paso por la Fed, Warsh fue visto como un funcionario cauteloso frente a la inflación y partidario de tasas de interés más altas. En el último año, sin embargo, respaldó públicamente la posición de Trump de que los tipos podrían ser significativamente más bajos, alejándose de su reputación previa como halcón inflacionario.

Aun así, operadores e inversionistas lo perciben como potencialmente más agresivo que otros candidatos, debido a sus advertencias históricas sobre la inflación y a sus críticas recientes al tamaño del balance del banco central.

La independencia del banco central, bajo escrutinio

Si el Senado confirma su nombramiento, Warsh asumiría el liderazgo de la política monetaria en un momento en el que crecen las preocupaciones sobre la autonomía de la Reserva Federal frente a la Casa Blanca. Trump ha sido un crítico constante de Powell y ha insistido en que las tasas de interés deben bajar con mayor rapidez.

La nominación, sin embargo, no garantiza un cambio inmediato de política. Las tasas se definen por mayoría en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), integrado por siete gobernadores y cinco presidentes de bancos regionales.

El trámite en el Senado

El nombramiento de Warsh debe ser ratificado por el Senado. Aunque el Partido Republicano cuenta con mayoría, el proceso podría verse condicionado por una investigación del Departamento de Justicia relacionada con el testimonio de Powell ante el Congreso en 2025, sobre un proyecto de remodelación de las instalaciones de la Fed.

Algunos legisladores republicanos han advertido que podrían bloquear nuevas nominaciones mientras ese proceso no se resuelva, mientras que sectores demócratas acusan a Trump de intentar debilitar la independencia del banco central.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.