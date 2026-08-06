¿Cómo resolver los problemas fiscales de Colombia?: una hoja de ruta

Imagen de referencia. /Getty Images Foto: Getty Images - beast01

Este texto es un extracto de un capítulo de un nuevo libro (“De cara al 2050”) en el que se evalúan algunos de los principales desafíos del país a futuro. En este caso en particular, dos exministros de Hacienda (de gobiernos y corrientes distintas), además de un reconocido académico, proponen una ruta para ir encontrando una salida del laberinto fiscal en el que están las cuentas nacionales.

El panorama

La sostenibilidad de las finanzas públicas constituye uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad efectiva del...