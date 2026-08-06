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¿Cómo resolver los problemas fiscales de Colombia?: una hoja de ruta

El camino hacia equilibrar los ingresos y los gastos del país se ve de todo menos despejado y pasa por hacerse preguntas difíciles acerca de las pensiones o el dinero que va hacia las regiones. Un análisis de tres voces expertas.

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Alberto Carrasquilla*, Diego Guevara** y Marc Hofstetter***
06 de agosto de 2026 - 07:06 p. m.
Imagen de referencia. /Getty Images
Imagen de referencia. /Getty Images
Foto: Getty Images - beast01

Este texto es un extracto de un capítulo de un nuevo libro (“De cara al 2050”) en el que se evalúan algunos de los principales desafíos del país a futuro. En este caso en particular, dos exministros de Hacienda (de gobiernos y corrientes distintas), además de un reconocido académico, proponen una ruta para ir encontrando una salida del laberinto fiscal en el que están las cuentas nacionales.

El panorama

La sostenibilidad de las finanzas públicas constituye uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad efectiva del...

Por Alberto Carrasquilla*, Diego Guevara** y Marc Hofstetter***

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Alfredo(85691)Hace 2 horas
Carrasquilla y las firmas Konfigura y Navenby se lucraron de manera fraudulenta del rescate financiero del gobierno Duque que significó utilidades inusitadas para sus patrimonios autónomos. Contribuiría mucho al cierre del hueco fiscal si devuelve esa plata.
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