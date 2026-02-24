María Consuelo Araújo asume gremio de infraestructura tras relevo de Juan Martín Caicedo

María Consuelo Araújo Foto: Fabio Pozzebom/ABr

Durante más de dos décadas, la voz de la infraestructura tuvo un mismo timbre. Hoy ese ciclo llega a su fin: Juan Martín Caicedo Ferrer entrega la presidencia ejecutiva a María Consuelo Araújo Castro, cerrando 22 años al frente del gremio que ayudó a construir desde sus cimientos.

El relevo ocurre en un momento sensible para el sector. La infraestructura atraviesa una transición marcada por el cierre de las concesiones 4G, el avance lento de los proyectos 5G y un nivel de inversión que aún no recupera el pulso de hace una década.

Cuando Caicedo asumió el liderazgo, la representación empresarial del sector estaba fragmentada entre constructores, consultores y concesionarios.

Bajo su dirección, el gremio se convirtió en actor permanente del debate económico. Desde allí acompañó el diseño del modelo concesional moderno, respaldó el desarrollo de la cuarta generación de autopistas y consolidó a la infraestructura como uno de los ejes del crecimiento nacional.

Su trayectoria pública ayudó a darle visibilidad al gremio. Caicedo fue alcalde de Bogotá, ministro, senador en dos períodos y presidente de Fenalco antes de asumir la presidencia ejecutiva de la CCI.

La salida se hará efectiva oficialmente en la asamblea estatutaria de este miércoles 25 de febrero, tras un empalme en el que ambos dirigentes han trabajado desde finales de 2025.

El sector que recibe Araújo

Araújo llega con un perfil poco convencional para un gremio dominado por ingenieros y constructores. Fue ministra de Cultura y canciller en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, fue secretaria de Integración Social en Bogotá y gerente de TransMilenio. También ha tenido experiencia empresarial en el sector minero y en proyectos de renovación urbana.

La nueva dirigente asume en un momento menos expansivo que el que marcaron los años centrales de la presidencia de Caicedo.

Aunque el sector de obras civiles mostró señales de recuperación, con un crecimiento anual de 12,7 % en el tercer trimestre reciente según Corficolombiana, el rezago frente a los niveles prepandemia sigue cercano al 28 %. El repunte provino principalmente de proyectos carreteros, mientras las obras mineras y energéticas han sostenido el dinamismo.

El volumen de inversión también refleja la transición. Mientras las autopistas 4G llegaron a ejecutar cerca de COP 10 billones anuales en 2019, hoy el nivel ronda 1,4 billones al año, al tiempo que los proyectos 5G avanzan con lentitud: apenas cuatro se encuentran en construcción, con inversiones cercanas a 2 billones.

La agenda multimodal tampoco avanza al mismo ritmo. Los proyectos férreos registran avances cercanos a 29 %, la estrategia general ronda el 47 % y los aeropuertos no concesionados apenas superan el 6 % de ejecución.

En paralelo, el presupuesto del Instituto Nacional de Vías se redujo desde niveles cercanos a COP 2,4 billones anuales hasta alrededor de 1,5 billones previstos para 2025, en un contexto marcado además por cambios frecuentes en las entidades del sector y dudas sobre la continuidad de vigencias futuras para proyectos en marcha.

